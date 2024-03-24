音樂廳槍林彈雨！俄國「陰謀論」將矛頭指向烏 白宮重申：ISIS對此負責

莫斯科近郊克羅庫斯城音樂廳（Crocus City Hall）周五（3月22日）晚間發生恐襲事件後，俄羅斯總統普亭宣布3月24日為俄羅斯全國哀悼日。此次襲擊造成至少133人死亡，150多人受傷，是2004年別斯蘭人質事件（300餘人喪生）後，俄羅斯遭受的最嚴重恐怖襲擊。

俄羅斯國家杜馬大樓下半旗周日為恐襲遇難者致哀。據今日俄羅斯周日報導稱，自發前往恐怖襲擊事發地克羅庫斯城音樂廳獻花的民眾絡繹不絕，全國各地已經降下半旗致哀，所有娛樂活動也已取消，電視頻道不會播出娛樂節目和廣告。另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯駐北京大使館區內教堂周日當天也為莫斯科州恐怖襲擊遇難者舉行了追悼會。

恐怖組織「伊斯蘭國」周六宣布對該槍擊案負責。一名美國情報官員當天告訴美聯社，美國機構也已證實該組織對此次襲擊負責。白宮隨後又重申烏克蘭完全沒有參與恐襲。然而，一些俄羅斯政界人士在襲擊發生後不久就將矛頭指向了烏克蘭，烏克蘭對此予以強烈否認。普亭周六發表公開講話指出，所有四名直接參與襲擊的人都已被拘留，並暗示他們在逃跑時試圖越境進入烏克蘭。但他沒有為這一說法提供證據。普亭在講話中強調：「我們知道什麼是恐怖主義威脅。我們期待著與所有真誠分擔我們的悲痛並准備聯合起來打擊共同敵人--國際恐怖主義及其一切表現形式的國家進行合作」。

俄媒：俄情報部門人士稱確實收到美方信息

俄羅斯衛星通訊社周六晚些時候援引俄羅斯情報部門一消息人士報導稱，確實收到美方提供的關於莫斯科可能發生恐怖襲擊的信息，但卻是籠統的，沒有任何細節。白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）表示，美國於3月收到關於有人在莫斯科策劃恐怖襲擊的情報，推測可能在演唱會等人員密集場所，並與俄方分享了這一情報。

莫斯科郊外的克羅庫斯音樂廳，又被稱作「番紅花城市大廳」，可容納6200人。周五，就在前蘇聯時代的搖滾樂隊野餐樂隊（Picnic）準備演唱其成名曲《什麼都不怕》（Afraid of Nothing）時，四名武裝分子突然闖入，向驚恐萬分的觀眾掃射，被擊中的人在槍林彈雨中慘叫著倒下。建築物被點燃，屋頂坍塌，數百名消防員奮戰數小時才控制住火勢。周六，莫斯科排起了獻血長隊。俄羅斯莫斯科州州長沃羅比約夫（Andrei Jurjewitsch Worobjow）周六晚表示，針對音樂廳恐怖襲擊現場的救援行動已經結束，搜索工作仍在進行中。

番紅花城市大廳由俄羅斯億萬富翁阿加拉羅夫（Aras Agalarov）的克羅庫斯集團(Crocus Group)集團於2009年建造。它是莫斯科西郊的一個由購物中心、餐館和酒店組成的龐大建築群的一部分。克羅庫斯集團周日在其網站發表聲明表示：「我們永遠不會忘記那些恐怖分子的犧牲者。被他們骯髒之手摧毀的東西將被重建」。

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