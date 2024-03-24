未能預防恐攻 俄羅斯甩鍋烏克蘭

路上廣佈監視器卻無法預防恐攻，俄羅斯政府將恐攻罪名丟給烏克蘭！莫斯科22日發生歌劇院恐攻事件，至少造成133人死亡，雖然ISIS呼羅珊分支（ISIL-K）隨即坦承犯案，美國情報也曾多次預警，但俄羅斯政府仍認為恐怖組織與烏克蘭有連結，隨即也遭到烏克蘭政府否認。

普丁盼煽動仇恨？

根據《路透社》報導，雖然ISIL-K在恐攻完很快坦承犯案，但俄羅斯聯邦安全局在抓到11名嫌犯（包括4位槍手）後聲稱，兇手犯案完要前往烏克蘭，且他們在當地有聯絡人。烏克蘭「打擊錯假資訊中心」隨即反駁稱，這是俄羅斯為了要對烏克蘭發動新的軍事動員所捏造的藉口。

《半島電視台》提到，俄羅斯反對派甚至不排除，這可能是俄羅斯總統普丁的陰謀，並表示這幾天就像回到90年代，當時俄羅斯因為車臣獨立的關係，常受到車臣分離主義恐怖份子的襲擊，而當初普丁也是以這些恐攻，作為發起戰爭的藉口。不過這些說法都被俄羅斯政府否認。

監控、軍隊都沒作用

此外，美國政府也有警告俄羅斯，近日會發生恐攻，並在8日由駐莫斯科大使館發出旅遊警告，呼籲美國人未來幾天都不要前往莫斯科。但普丁在19日卻忽略美國的警告，並指控這是黑函，親普丁的媒體也不願相信美國的警告。

但在恐攻發生後，民眾不滿指出，俄羅斯街上廣設全新臉部辨識系統，過去在辨認反對派抗議者上非常有效，但如今卻未發揮作用。且在此次恐攻中也不見快速反恐部隊，過去全副武裝鎮壓反對派抗議的軍警都沒有出現。

恐怖組織四處躲藏

《美聯社》提到，宣稱犯案的ISIL-K是過去的ISIS被剿滅後，四散到各地成立的分支之一，多數分布在阿富汗與伊拉克北部。

近年來ISIS在中東被美國為首的聯軍趕走後，化整為零在西非、菲律賓與阿富汗等地死灰復燃，讓全世界都相當擔心。

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