20年來最慘重！俄遭恐攻143死140傷 「呼羅珊伊斯蘭國」宣稱犯案

俄羅斯莫斯科郊外的克拉斯諾戈爾斯克市番紅花城市大廳廿二日晚遭恐怖攻擊，已知造成一四三人喪生、逾一四○人受傷，傷亡人數恐再攀升，極端組織伊斯蘭國的地區分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ＩＳＩＳ–Ｋ）宣稱犯案。

俄國總統普亭廿三日對此向全國發表談話說，有關人等都將接受懲罰，凶手曾企圖逃往烏克蘭，但均已落網。他宣布廿四日全國為此哀悼一天，並向俄國人民喊話，這是野蠻的恐怖行徑，「敵人將無法使我們分裂」。

據俄羅斯聯邦安全局（ＦＳＢ）向普亭報告，包括開槍的四名凶嫌在內，已共逮捕十一人。網路流傳的影像顯示，至少五名槍手涉案。

這是俄國自二○○四年其北高加索地區自治共和國北奧賽提亞貝斯蘭鎮校園事件以來，死傷最慘重的攻擊事件。當時伊斯蘭武裝分子襲擊該鎮一所學校，並挾持包括數百名學童在內近一二○○名人質，最終釀成近四百人喪生。

廿二日晚約八點，在一場搖滾樂演唱會開始前，有六二○○個座位的番紅花城市大廳，遭穿戴迷彩服及戰術裝備的槍手闖入，除縱火燒座椅引發火災，還以自動武器掃射人群、扔手榴彈等爆裂物，行凶後搭一輛白色雷諾轎車逃逸。現場樂迷驚聲尖叫、四散奔逃。英國經濟學人引述一名女子描述，「我和其他人其實是跳過一具具屍體逃跑」。

白宮國安會發言人華森廿二日聲明，美國政府七日才向旅俄公民發布公開警示，演唱會等大規模聚會有遭恐攻之虞。

華爾街日報報導，歷任美國政府均依長久以來的「警告義務」，將其知悉的潛在致命威脅知會外國政府，例如這次就是先通知俄國當局，好讓其有足夠時間減輕生命財產損失。但普亭予以駁斥，批評美方「挑釁」、旨在恐嚇和破壞俄國社會穩定。

信奉極端伊斯蘭教義的ＩＳＩＳ–Ｋ主要根據地在阿富汗，是巴基斯坦的神學士組織成員出走後於二○一四至一五年間創立，自美軍二○二一年撤離阿富汗後，就逐漸將其注意力轉向俄國，像二○一七年俄國聖彼得堡地鐵自殺炸彈案就與伊斯蘭國有關。

儘管ＦＳＢ指稱凶嫌曾跟烏克蘭方面聯絡，但烏克蘭總統顧問波多利雅科聲稱，烏方跟相關事件毫無關聯。白宮國安會發言人柯比說，「我們的心當然和受害者同在」。中國國家主席習近平廿三日向普亭致電慰問，並強烈譴責恐攻行為；其他像法、德及印度等主要國家領袖亦同聲譴責與致哀。