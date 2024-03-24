見同伴被殺 俄女裝死保命

莫斯科郊區的番紅花城市大廳廿二日正要開始一場門票售罄的老牌搖滾樂團演唱會，但觀眾首先聽到的卻是數輪槍聲和隨後四起的淒厲尖叫。據倖存者描述和網路上流傳的現場影片，部分死者當場倒臥血泊，恐慌的群眾如驚弓之鳥，有人急忙打破窗戶甚至裝死保命。遭縱火的場館從受損屋頂竄出濃煙。

據法新社及俄新社等外媒報導，生還者亞歷塞依說，槍響後至少有三、四陣以上尖叫，群眾奔跑逃命；他則躲在座位後伺機逃生，現場可見煙灰瀰漫。另一名倖存者維塔利則說，起初聽到槍聲還不知發生何事，「然後我看到有些恐怖分子對人群開槍！」

一名中國大陸留學生說，他聽到的第一聲槍響在音樂廳外，隨後周圍有人開始祈禱或罵髒話。

維塔利向英國廣播公司（ＢＢＣ）說，嫌犯丟擲幾枚汽油彈使四周起火，「我們被引導往一個出口，門卻鎖著，所以我們到地下室等人救援」。另一名匿名目擊者向路透說，當時眾人後方突傳巨響，意會到是槍聲後就出現踩踏，大家狂奔向電扶梯，邊尖叫邊跑。

一名當時受傷倒地的女子在醫院病床受訪時說，恐怖分子「站在出口時看見我們，其中一些折返開始對人群開槍。我倒在地上裝死，但身旁的女孩被殺了」。隨著場館內火勢加劇，凶嫌關上會場大門但沒上鎖，過一陣子她爬出來，眼前瀰漫濃煙、空無一人。

還有人躲在廁所逃過一劫。一名現場保全則向ＢＢＣ說，事發時他站在一樓中央入口，另有三名保全躲在廣告板後，走過的凶嫌一度距他們僅約十公尺；這四名保全也幸運逃生。

據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）取得的畫面，一群藏身落地窗旁的人被迫破窗躲子彈，場館陷入火海，濃煙在空中翻騰。法新社記者看到該音樂廳遭火舌吞噬。另傳出爆炸聲，音樂廳上層玻璃牆因承受不了火勢而破碎。