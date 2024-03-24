負責人100萬元交保 手寫信致歉

高雄市佳豐鋁業昨天上午疑因灌模電控系統出問題，導致鋁、水接觸發生爆炸，造成傷忙；佳豐鋁業負責人莊黃月美昨以手寫聲明，對員工、家屬及外界致歉，並指會負起相關責任，絕不逃避；橋頭地檢署偵訊負責人莊黃月美及吳姓廠長後，認為莊黃月美涉及過失致死、過失傷害與職業安全衛生法等三罪，雖情節嚴重，有羈押必要，但考量已初步釐清案情，命莊黃月美一○○萬元交保，吳男請回。

面對八名員工死傷的工安意外慘劇，佳豐鋁業負責人莊黃月美昨未公開露面說明，僅在事後以一張手寫紙條，兩度表達對造成八名員工死傷的歉意。

莊黃月美在手寫聲明中指出，發生廠房意外事出突然，她向員工、家屬及社會大眾表達十二萬分歉意。她並強調會積極配合相關單位調查、負起相關責任，絕不逃避、逃責。

意外發生後，橋頭地檢署主任李廷輝指示檢察官蘇炯峯著手偵辦，檢警昨下午二時五分許進入封鎖的事故現場，在廠方人員陪同下，勘查發生爆炸當下的灌模、鍋爐作業區，了解事發經過。

橋檢事後表示，檢察官昨勘驗現場後，會先初步蒐集案發過程相關資料，後續還需彙整市府所提供的勞檢報告後，再行追究業者相關疏失及刑事責任。