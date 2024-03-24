冷眼集／勞檢疏縱 難脫工安之都惡名

高雄市政府近年積極招商引資，轉型科技大城，然而工安事故不斷，近三年來，含昨天佳豐鋁業爆炸在內，每年都有近卅件、廿九人死亡的重大工安事件，顯見工安、勞安的防護網破洞不小，強化勞檢及業者自主管理是當務之急，以免科技之都的願景未果，即蒙「工安之都」惡名。

佳豐鋁業爆炸案無疑是工安頻傳的縮影，也看得出業者工安管理與政府勞檢不確實的影子。例如這次爆炸事故疑因灌模電控系統失靈，導致攝氏七百度高溫鋁液降溫水量不足，鋁、水接觸產生氣爆，卻看不到灌模電控的備援系統或緊急停止作業機制，造成後續一連串的化學作用，釀成悲劇。

其次，製鋁廠最怕水與鋁的接觸，這次卻因地板積水引發爆炸，孰令致之？高雄市勞工局先前對佳豐鋁業勞檢十四次，發現業者對勞工的安全衛生教育訓練屢有不實，可見廠內勞工對緊急事故恐無良好的應變能力，可能連地板不能有積水的基本常識也缺乏，這些都未進一步反映在勞檢的成果之中。

在如此高風險的作業環境裡，必須穿戴相關防護設備，但高雄市勞工局長昨天依據受創勞工的傷勢推測，就算有穿戴防護設備，防護可能也不到位，以致有人死亡、重傷，在爆炸點工作的人員無一倖免。

一連串「巧合」促成災難控制與風險管理的重要理論「乳酪效應」，發生在這次爆炸案，這對佳豐這家勞檢頻有缺失、兩年內被開過七張環保罰單的企業來說，早已埋下工安危險的引信，出事是遲早的事，勞檢機制疏縱也難辭其咎。

高雄不僅重工業雲集，加上不少傳統產業和近年招商的科技業，防患工安危害已是市政的重中之重。但業者便宜行事、勞檢人力寡不敵眾，都讓此事難畢其功於一役，必須結合產險等機制，讓業者不得不重視工安的自主管理，才能把破網補起來。