肇事廠停工 員工防護「不符標準」

高雄佳豐鋁業工廠氣爆釀兩死六傷，高雄近年屢屢發生重大工安事故，調查發現最近三年重大工安事故每年近卅件，每年都造成廿九人死亡，包括營造、石化廠等場域。議員質疑市府未加強稽查頻率，導致業者鬆懈，「市府的螺絲是有點鬆了」。勞工局指過去工安事故率更高，二○二一年成立工安輔導團輔佐勞檢人力，委託退休專業人員進廠輔導，近年才把傷亡數據降低。

高市勞工局昨勞檢發現，佳豐鋁業工廠作業環境降溫未完全，加上地面有水，鋁、水接觸導致爆炸發生，除勒令作業區停工，也將依法開罰，最高可罰卅萬元。勞工局長周登春表示，廠區員工稱事發當時有穿戴防護裝備，但從傷勢看來恐怕防護未到位，「即使有也是不符合標準」，仍待進一步釐清是全身防護或部分防護。

勞工局勞檢顯示，製鋁廠會有高溫熔煉製程，為了避免引起水蒸汽爆炸，除了地板不能有積水，還要防止雨水由屋頂牆壁或窗戶等滲入，廠房構造需要謹慎設計。

經查佳豐鋁業事故現場地面有積水，導致鋁、水接觸發生爆炸，除勒令停工外，將依違反職業安全衛生法第六條第一項，最高可罰卅萬元。

勞檢處表示，針對營造、製造、石化製程等高風險工作場所，每二至三個月檢查一次，近三年針對佳豐進行勞檢十四次，發現業者違規事項包括未依規定對新進勞工、特殊作業勞工實施安全衛生教育訓練、教育訓練時數不足，未依規定實施機械設備與車輛機械自動檢查，業者都在期限內改善而未開罰。

勞檢處另統計高雄二○二一年重大工安故事有廿七件、二○二二年有廿八件、二○二三年有廿九件，每年都造成廿九人死亡。

勞工局指出，二○二一年之前每年工安事件曾多達四十件以上，後來成立工安輔導團輔佐勞檢人力，及委託退休專業人員進廠輔導，輔導與檢查並重，近年才把數字降下來。

高雄市議員黃明太說，市府相關局處應對大型鍋爐與壓力容器設備工廠及化工廠、煉油廠加強檢查及增加消防措施，「市府的螺絲是有點鬆了」，陳其邁應成立專案小組，落實工廠健檢，避免工安事件再度發生。

議員方信淵認為，業者平時應加強自主檢查外，市府應廣納民間專業人士不定期聯合稽查，將每家工廠危險易燃物、化學氣體逐一比對，「尤其管路檢修是一大重點」，也要嚴格審視業者定期申報的內容，降低工安意外發生頻率。