快訊

莫斯科近郊音樂廳爆槍擊案…多名武裝攻擊者掃射後縱火 40死逾百傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／綠軍「黑韓」不斷 韓國瑜攻守求平衡

聯合報／ 本報記者唐筱恬
立法院長韓國瑜。本報資料照片
立法院長韓國瑜。本報資料照片

南海情勢風雲詭譎，耗費十七億元打造的太平島新碼頭即將舉行啟用儀式，立法院副院長江啟臣多次呼籲蔡英文總統登太平島宣示主權，國民黨立委也決定自行率團登島考察領土。立法院長韓國瑜自知身分具高度敏感性，決定不參加，定位國防外交為總統職權，不逾越立法院長角色，也不與蔡英文別苗頭。

被民進黨視為「政治提款機」的韓國瑜，屢遭黑韓產業鏈攻擊，但近日人氣出乎意料水漲船高。綠營立委窮追猛打，要將「酒空院長」、「草包院長」形象扣在韓國瑜身上，不但未成功反讓自己醜態百出，立法院「開天窗」事件，立委總質詢愛遲到，還要議事人員當保母通知，被韓國瑜依照議事規則狠狠「教訓」一番，綠委們顏面掃地，韓國瑜在國會立威、樹立公正中立的形象。

台灣民主基金會的人事大戰上，韓國瑜也展現國會議長高度，而且頗沉得住氣。台灣民主基金會自成立廿多年，均由立法院長出任董事長，民進黨未拿下國會議長，卻遲遲不願放手，不只對董事長改選時間一拖再拖，還一度悄悄更改董事名單等，遭質疑「卡韓」。韓國瑜不動聲色布局人事，選擇非國民黨籍的國際外交專家盧業中任執行長，淡化政黨色彩，強調專業，一來讓各界信任，二來也有不願升高藍綠衝突之意。

國會外交國防委員會將率團太平島考察行程，身為國防外交立委的韓國瑜，自可主張以外交立委身分登太平島宣示主權、關心第一線官兵生活等，但韓國瑜清楚定位自己「國會議長」的角色，不與總統爭搶鋒頭，在南海情勢仍險峻的時刻，避免情勢複雜化，谷底翻身後，攻守求平衡，韓國瑜的政治智慧已更上一層樓。

太平島 提款機 江啟臣 立法院 蔡英文 韓國瑜

延伸閱讀

HBL／南山高中奪冠後參訪立院 韓國瑜鼓勵球員未來選立委

立院登太平島江啟臣領軍 韓國瑜未報名避與蔡英文較勁

改書面質詢被譏綠色巨嬰 林楚茵：怕韓國瑜又沒收質詢

韓國瑜民調漲到底做了什麼？ 黃暐瀚分析3箭：由黑轉紅

相關新聞

避較勁蔡總統 韓國瑜不登太平島

為宣示我國在太平島的主權，立法院外交國防委員會預定五月十六日登島考察，立法院長韓國瑜考量五二○將屆，為避免遭解讀是與蔡英...

新聞眼／綠軍「黑韓」不斷 韓國瑜攻守求平衡

南海情勢風雲詭譎，耗費十七億元打造的太平島新碼頭即將舉行啟用儀式，立法院副院長江啟臣多次呼籲蔡英文總統登太平島宣示主權，...

蔡英文登太平島？大陸南海專家：不反對

近期我國南海太平島碼頭工程竣工，總統蔡英文是否如兩位前任陳水扁、馬英九卸任前登島，成為備受矚目的話題，大陸南海問題專家對...

「不去太平島會有一百個理由」江啟臣：但總要有人去講話

立法院外交國防委員規劃登太平島考察，立法院副院長江啟臣確定參加，民進黨立質疑江啟臣帶隊可能拉高層級，會讓國際社會認為台灣...

蔡易餘不去太平島了！沒綠委隨團登島 徐巧芯：真是辛苦了

立法院外交國防委員會目前在國民黨籍召委馬文君的安排下，預計5月16日視察太平島防務，根據聯合報曝光名單，民進黨目前僅立委...

江啟臣帶隊考察太平島「拉高層級」 吳思瑤：別成麻煩製造者

立法院外交國防委員會預定5月16日安排至太平島考察，最早呼籲蔡英文總統應該登島宣示主權的立法院副院長江啟臣確定參加。民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。