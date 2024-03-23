避較勁蔡總統 韓國瑜不登太平島

為宣示我國在太平島的主權，立法院外交國防委員會預定五月十六日登島考察，立法院長韓國瑜考量五二○將屆，為避免遭解讀是與蔡英文總統較勁，考量政治敏感性，決定暫不參加，由立法院副院長江啟臣率團登島，宣示捍衛我國土寸步不讓的決心。

江啟臣多次呼籲蔡總統登太平島，捍衛國家主權。但國安局考量南海地緣政治情勢、總統座機飛行安全等兩項結構性問題無法解決，現階段不建議蔡總統赴太平島。

立法院副院長江啟臣下月率團登太平島，江二○一六年也曾登島宣示主權。圖／ 江啟臣辦公室提供

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨向在野黨立委喊話表示，在南海緊張情勢的時間點，考察團規模愈來愈大，尤其是立法院是國家憲政機關代表國家，江啟臣若隨團考察，會造成國際社會認為台灣是挑釁者，希望國民黨立委三思，「不要成為麻煩製造者」。

「太平島是我們的領土，國會為何不能去？」江啟臣昨表示，太平島港側浚深和碼頭整修竣工，所以他二月就公開呼籲蔡總統登島有其意義，但沒有非要蔡總統去，如果蔡總統有她自己考量也尊重，但國會為什麼不能去？

江啟臣說，如果總統或行政部門覺得登島太敏感，「不去就會有一百個不去的理由」，但外交國防委員會去，沒什麼不行，且過去外交國防委員會立委也曾去過，重點是「太平島是我們的領土，我們有建設」，國會作為預算監督，代表人民去考察很正常，行政部門如果不方便，總是要有人去講話。

太平島國會登島團原訂昨報名截止，不過許多立委反映報名時間太短，因此延至下周二截止。

據了解，目前已經報名的外交國防立委有江啟臣、國民黨籍召委馬文君、國民黨立委徐巧芯、黃仁、民眾黨立委林憶君；非外交國防委員會成員則有國民黨立委林思銘、賴士葆、鄭正鈐、翁曉玲、羅智強，以及民眾黨立委林國成、陳昭姿等。

藍白立委將同登太平島，值得注意的是，民進黨立委蔡易餘原本傳出有意想參加，但最終決定不報名。蔡易餘受訪表示，本來很想登上太平島，但考量現在時間點不適合，決定不參加此次太平島考察團。