快訊

莫斯科近郊音樂廳爆槍擊案…多名武裝攻擊者掃射後縱火 40死逾百傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避較勁蔡總統 韓國瑜不登太平島

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰林縉明／台北報導
立法院外交國防委員會將登太平島，立法院長韓國瑜（右）考量政治敏感性暫不參加。記者曾吉松／攝影
立法院外交國防委員會將登太平島，立法院長韓國瑜（右）考量政治敏感性暫不參加。記者曾吉松／攝影

為宣示我國在太平島的主權，立法院外交國防委員會預定五月十六日登島考察，立法院長韓國瑜考量五二○將屆，為避免遭解讀是與蔡英文總統較勁，考量政治敏感性，決定暫不參加，由立法院副院長江啟臣率團登島，宣示捍衛我國土寸步不讓的決心。

江啟臣多次呼籲蔡總統登太平島，捍衛國家主權。但國安局考量南海地緣政治情勢、總統座機飛行安全等兩項結構性問題無法解決，現階段不建議蔡總統赴太平島。

立法院副院長江啟臣下月率團登太平島，江二○一六年也曾登島宣示主權。圖／ 江啟臣辦公室提供
立法院副院長江啟臣下月率團登太平島，江二○一六年也曾登島宣示主權。圖／ 江啟臣辦公室提供

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨向在野黨立委喊話表示，在南海緊張情勢的時間點，考察團規模愈來愈大，尤其是立法院是國家憲政機關代表國家，江啟臣若隨團考察，會造成國際社會認為台灣是挑釁者，希望國民黨立委三思，「不要成為麻煩製造者」。

「太平島是我們的領土，國會為何不能去？」江啟臣昨表示，太平島港側浚深和碼頭整修竣工，所以他二月就公開呼籲蔡總統登島有其意義，但沒有非要蔡總統去，如果蔡總統有她自己考量也尊重，但國會為什麼不能去？

江啟臣說，如果總統或行政部門覺得登島太敏感，「不去就會有一百個不去的理由」，但外交國防委員會去，沒什麼不行，且過去外交國防委員會立委也曾去過，重點是「太平島是我們的領土，我們有建設」，國會作為預算監督，代表人民去考察很正常，行政部門如果不方便，總是要有人去講話。

太平島國會登島團原訂昨報名截止，不過許多立委反映報名時間太短，因此延至下周二截止。

據了解，目前已經報名的外交國防立委有江啟臣、國民黨籍召委馬文君、國民黨立委徐巧芯、黃仁、民眾黨立委林憶君；非外交國防委員會成員則有國民黨立委林思銘、賴士葆鄭正鈐翁曉玲、羅智強，以及民眾黨立委林國成、陳昭姿等。

藍白立委將同登太平島，值得注意的是，民進黨立委蔡易餘原本傳出有意想參加，但最終決定不報名。蔡易餘受訪表示，本來很想登上太平島，但考量現在時間點不適合，決定不參加此次太平島考察團。

太平島 江啟臣 翁曉玲 考察 蔡易餘 蔡英文 賴士葆 鄭正鈐 韓國瑜 馬文君

延伸閱讀

「不去太平島會有一百個理由」江啟臣：但總要有人去講話

江啟臣帶隊考察太平島「拉高層級」 吳思瑤：別成麻煩製造者

HBL／南山高中奪冠後參訪立院 韓國瑜鼓勵球員未來選立委

立院登太平島江啟臣領軍 韓國瑜未報名避與蔡英文較勁

相關新聞

避較勁蔡總統 韓國瑜不登太平島

為宣示我國在太平島的主權，立法院外交國防委員會預定五月十六日登島考察，立法院長韓國瑜考量五二○將屆，為避免遭解讀是與蔡英...

新聞眼／綠軍「黑韓」不斷 韓國瑜攻守求平衡

南海情勢風雲詭譎，耗費十七億元打造的太平島新碼頭即將舉行啟用儀式，立法院副院長江啟臣多次呼籲蔡英文總統登太平島宣示主權，...

蔡英文登太平島？大陸南海專家：不反對

近期我國南海太平島碼頭工程竣工，總統蔡英文是否如兩位前任陳水扁、馬英九卸任前登島，成為備受矚目的話題，大陸南海問題專家對...

「不去太平島會有一百個理由」江啟臣：但總要有人去講話

立法院外交國防委員規劃登太平島考察，立法院副院長江啟臣確定參加，民進黨立質疑江啟臣帶隊可能拉高層級，會讓國際社會認為台灣...

蔡易餘不去太平島了！沒綠委隨團登島 徐巧芯：真是辛苦了

立法院外交國防委員會目前在國民黨籍召委馬文君的安排下，預計5月16日視察太平島防務，根據聯合報曝光名單，民進黨目前僅立委...

江啟臣帶隊考察太平島「拉高層級」 吳思瑤：別成麻煩製造者

立法院外交國防委員會預定5月16日安排至太平島考察，最早呼籲蔡英文總統應該登島宣示主權的立法院副院長江啟臣確定參加。民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。