20年前的兩顆子彈！319槍擊案網友「嘆當年」

image source：翻攝FB／莊子富Nico

文／陳彥羽

319槍擊案今天滿20週年，前副總統呂秀蓮今（19）日下午將赴立法院陳情，期盼重啟對該案的調查。呂秀蓮提出五大質疑，嚴正要求重辦319槍擊案，讓真相能夠大白，真兇接受國法制裁。呂秀蓮指出，根據刑事鑑識學專家李昌鈺的調查說法，擊中她的子彈威力很強，如果正中胸膛可能當場斃命。今天還能活著來參加記者會，就是希望歷史可以真正的揭開真相。

呂秀蓮指80%國人無法接受 李昌鈺回應了

呂秀蓮在臉書發文表示，319槍擊案雖因疑兇陳義雄死亡而以「被告死亡」不起訴簽結，但案情真相仍撲朔迷離，呂秀蓮認為費時517天不眠不休偵辦的結果，依民調只有19%國人表示接受，高達80%無法接受。如今新國會已開議，新總統也即將就任，呂秀蓮提出五大質疑，嚴正要求重辦319槍擊案，使真相大白，真兇接受國法制裁。

李昌鈺日前接受媒體跨海視訊訪問，他提到當年執行調查問心無愧，但遺憾警方當時辦案草率，懷疑陳義雄卻隨便排除嫌疑，甚至陳義雄接受訊問前就溺斃身亡火化，讓真相無法水落石出。

陳水扁接受節目《豈有此呂》回應，若是沒有那兩顆子彈，在選舉中會贏更多。在還沒有319槍擊案以前，自己這邊所做的民調都差不多贏2%左右。被兩顆子彈打到後，反而導致選前之夜無法順利造勢，這才是真正造成的影響。

「兩顆子彈」有多震撼？20年後再掀討論

網友也在論壇以「二十年前兩顆子彈多震撼」為題發文，表示二十年前的今天，發生全國著名的三一九槍擊事件，那時候看到新聞，只覺得原來這種事不只美國會發生。一晃眼二十年過去了，二十年前兩顆子彈多震撼？

對此，網友們紛紛回覆，「兇手真的要殺了呂秀蓮」、「當天中午傳開同學就明顯兩極了，一邊喊殺人、一邊喊奧步，兩邊都最大激憤後，結果大家都知道」、「本來覺得阿扁不會贏了，真的算他好運」、「老人應該都還會記得自己聽到這消息時在幹嘛」。

319槍擊案關鍵字一次看懂

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/02/18～2024/03/18），調查「319槍擊案」網路熱門關鍵字，出現「李昌鈺」、「陳義雄」、「呂秀蓮」、「槍擊案」、「重辦」、「兇手」等字詞。

2004年總統大選投票前一天3月19日，當時民進黨正、副總統參選人陳水扁、呂秀蓮在台南市金華路掃街拜票時，遭到槍擊受傷。一顆子彈穿過汽車擋風玻璃後擊中副總統呂秀蓮膝蓋，另一顆擦過陳水扁腹部。隔天的選舉結果，陳水扁以0.23%極小差距贏得總統大選；至今，仍有不少民眾認為當時的「兩顆子彈」逆轉了選舉情勢。專案小組鎖定一名男子陳義雄涉案，他卻在案發後10天被發現溺斃在台南安平港；2005年8月17日，台灣最高法院檢察署檢察總長吳英昭正式宣布319槍擊案結案，由於涉案的陳義雄已死亡，全案予以不起訴處分。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月18日至2024年02月19日。