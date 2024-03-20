聽新聞
test
0:00 / 0:00

呂秀蓮籲重查319槍擊案 扁：該結案了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
前總統陳水扁。聯合報系資料照
前總統陳水扁。聯合報系資料照

三一九槍擊案滿廿年，當事人之一、前副總統呂秀蓮昨赴立法院陳情，提出四訴求，希望立法院依「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」重啟調查，同時敦促法務部追究過去廿年的司法怠惰。

但另位當事人前總統陳水扁表示，三一九槍擊案不是沒有重查，而是「重查十六年了」，若有新事證，就請向社會說明的進度；若無新事證，也該結案了。

呂秀蓮昨天下午赴立法院拜會司法及法制委員會召委吳宗憲、鍾佳濱，以及立委羅智強。她表示，當天打中她的子彈威力非常強，可能當場斃命，如今還能活著，特別拜會兩位新上任的召委，期許解開歷史真相，一起搶救已不受人民信賴的司法正義。

呂秀蓮表示，當初社會聚焦討論此案是否自導自演，真相模糊，但她現在已八十歲，可能無法再等廿年。

吳宗憲表示，會把相關資訊帶回委員會討論，國民黨團的立場是希望追查事實、讓人民信任司法。

陳水扁則表示，該案歷經馬、蔡政府共十六年的重新調查，特別是藍營八年執政，如有新事實、新證據，早就吵翻天了；三一九槍擊案滿廿周年之際，他要以受槍擊被害人身分表達微弱心聲，「不是重查，而是結案」。

司法 呂秀蓮 槍擊 立法院 陳水扁

延伸閱讀

319槍擊案20周年 陳水扁：若無新事證也該結案了

319槍擊案滿20年 陳水扁發聲：不是重查而是結案

319槍擊案20周年／呂秀蓮籲重啟調查 賴士葆：疑點太多

影／319槍擊案20年 呂秀蓮拜訪立法院司法法制委會盼重辦

相關新聞

呂秀蓮籲重查319槍擊案 扁：該結案了

三一九槍擊案滿廿年，當事人之一、前副總統呂秀蓮昨赴立法院陳情，提出四訴求，希望立法院依「三一九槍擊事件真相調查特別委員會...

319槍擊案滿20年 陳水扁發聲：不是重查而是結案

319槍擊案發生至今滿20年，前總統陳水扁對於近日外界的紛擾與猜疑有話要說。他今天下午發文表示，「此案不是沒有重查，而是...

319槍擊案20周年／呂秀蓮籲重啟調查 賴士葆：疑點太多

319槍擊案滿20周年，前副總統呂秀蓮呼籲重啟調查，國民黨立委賴士葆今日表示，留下的疑點太多，不知總統當選人賴清德是否接...

回顧319／世紀槍擊懸案發生在租屋處門口 記者近身採訪關鍵人物

2004年一夕翻轉政局的319槍擊案，儘管嫌疑人陳義雄死得離奇，專案小組最終透過科技鑑定，採間接證據宣告結案，但過了20年，此案仍是多數人心中的大懸案。不過，當槍擊案發生在租屋處旁100公尺、當第一個嫌疑人住在樓下，當獨家專訪協助買凶槍的黃維藩，這些近距離採訪經歷，從不同視角觀察，讓大家感受那一年319事件的偵辦氛圍。

回顧319／槍擊陳水扁嫌犯死亡讓真相難明 319成政壇最大懸案

2004年3月19日，舉國上下震驚不已。「總統中彈了？」猶如電影情節出現在真實世界，誰也不敢相信暗殺國家元首這樣的大事竟會在民主化的台灣上演。總統府第一時間舉行記者會，由總統府秘書長邱義仁對外說明，被問及「總統既然中彈，他是步行進醫院的嗎？」邱義仁緊要關頭卻不合時宜地露出笑容說，「可能嗎？」表情一副記者問的不是三軍統帥的傷勢，而是芝麻綠豆大的小事。 那一抹神秘、而反常的微笑無疑替往後的案情下了最好的註解，也為撲朔迷離的319槍擊案揭開序幕。

319槍擊案20周年／追究司法怠惰 呂秀蓮拋「4訴求」盼重啟調查

319槍擊案今天滿20周年，前副總統呂秀蓮今天赴立法院陳情，提出四大訴求，呼籲立法院應依據「319槍擊事件真相調查特別委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。