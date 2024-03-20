呂秀蓮籲重查319槍擊案 扁：該結案了

三一九槍擊案滿廿年，當事人之一、前副總統呂秀蓮昨赴立法院陳情，提出四訴求，希望立法院依「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」重啟調查，同時敦促法務部追究過去廿年的司法怠惰。

但另位當事人前總統陳水扁表示，三一九槍擊案不是沒有重查，而是「重查十六年了」，若有新事證，就請向社會說明的進度；若無新事證，也該結案了。

呂秀蓮昨天下午赴立法院拜會司法及法制委員會召委吳宗憲、鍾佳濱，以及立委羅智強。她表示，當天打中她的子彈威力非常強，可能當場斃命，如今還能活著，特別拜會兩位新上任的召委，期許解開歷史真相，一起搶救已不受人民信賴的司法正義。

呂秀蓮表示，當初社會聚焦討論此案是否自導自演，真相模糊，但她現在已八十歲，可能無法再等廿年。

吳宗憲表示，會把相關資訊帶回委員會討論，國民黨團的立場是希望追查事實、讓人民信任司法。

陳水扁則表示，該案歷經馬、蔡政府共十六年的重新調查，特別是藍營八年執政，如有新事實、新證據，早就吵翻天了；三一九槍擊案滿廿周年之際，他要以受槍擊被害人身分表達微弱心聲，「不是重查，而是結案」。