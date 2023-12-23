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寂靜森林步道！「太平山原始森林公園」參天大樹林立　有如闖入台版「阿凡達」

健行筆記／ 健行筆記方珣

太平山原始森林公園位於太平山莊上面，400階的中央階梯走到底就可抵達，其中包括檜木原始林步道(Cypress Forest Trail)及鐵杉林自然步道(Chinese Hemlock Nature Trail)。雖然是中級山步道，但平易近人的長度及坡度，就算不是運動咖也可以親近。

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鎮安宮原為日據時期的神社，奉祀「天照大神」，二戰後改建為廟，現供奉國姓爺鄭成功，目前是宜蘭境內最高海拔的廟宇。步道右側是鎮安宮；左側有廁所。

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路標【檜木原始林步道 200m，鐵杉林自然步道 500m】，兩條步道位於海拔1900m以上，所以是名符其實的避暑步道。

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擇右往檜木原始森林步道

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檜木原始林步道(Cypress Forest Trail)主線全長480公尺，環狀來回約30分鐘，另有支線138公尺。

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雖然來太平山約有五、六次，但從來不知道有這兩條舒服又美麗的步道。盤根錯節的參天大樹讓人讚嘆大自然生命力的堅韌，各種樣式的樹洞讓人在每個瞬間都有期待，彷彿是為歡迎遊客而敞開的大門！

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擇右往鐵杉林自然步道。由於這兩條中級山步道非熱門路線，所以遊客相對少，走起來很靜謐舒心，完全就是我心中「寂靜森林」的最佳典範！

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整個原始森林園區(除了木棧道)在極少人為干預的情況下，很有「阿凡達」的氛圍，蔽日大樹、若有似無的雲霧讓森林多了幾分神秘感；倒木與參天古木各有姿態；大樹與小草各取所需，藉以達成完美的平衡生態！

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有巧思的步道設計，將原始大自然與童趣結合，「樹洞拱門」讓人莞爾！

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樹幹枝幹扭曲糾結，到底有幾棵樹、誰跟誰是一體的，完全傻傻分不清，不確定是不是「雙代木or三代木」⋯⋯

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鐵杉林自然步道(Chinese Hemlock Nature Trail)全長約1.3K，原路往返約2小時，海拔2000~2200m。但實際走完似乎不用花這麼多時間，不過我們走的頗快——領隊不知在趕啥⋯⋯。「徹底沐浴在原始林——與樹的對話、完全釋放身心靈——與自己的對話」也許是給自己再來一次這裡的理由！

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這也許是全球最高海拔＋造型最獨特＋最昂貴的原木拱門！大自然的創作總是出其不意，我除了按快門＋分享，沒有其他功能⋯⋯

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是不是千年前遺落在人間的「龍角」

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數不清的樹洞，高個子請小心！

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鐵杉池是一小沼澤，腹地不大，雖不見水，但感覺濕地鬆軟。長年都屬高濕氣之故，因此孕育了多樣的動植物。

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鐵杉林自然步道終點的觀景平台，據說可以看到雪山山脈、聖稜線與大霸尖山，可惜我眼前除了白牆，就還是白牆⋯⋯。觀景台附近有「太加縱走/加太縱走」的岔路，太加縱走就是從太平山至加羅山(加羅湖)的原始山徑路線，約18公里，高度落差超過1000公尺，基本上需要2~3天，應該是我不可能的任務⋯⋯

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原路折返，木棧道因經年濕氣，所以還是有些溼滑。

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檜木原始林步道＋鐵杉林自然步道我們費時不到二小時，急匆匆地走完有點遺憾，有機會我一定會再來！

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步道 濕地 公園

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