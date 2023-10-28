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一個人爬山這樣爬！ 五星級「二子坪步道」四季花卉賞不完 「台灣根節蘭」嫩黃正盛開

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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嫩黃色的台灣根節蘭，現在正是盛花期從清天宮到二子坪，只要不是「普悠瑪」或 「高鐵」速度保證一定看得到 !! 步道沿線「台灣根節蘭」，有夠給它多的啦 賞花，來二子坪，絕對不失望，四季花卉看不完

我喜歡的歌  Always Youhttps://www.youtube.com/watch?v=vmatqvyXfyk

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陪你看日出， 時間地點你挑，隨時奉陪趕不上凌晨的日出，也還有夕陽、雲海&百萬星空

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逆境中，看見光亮，真實呈現

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2023 D1012 二子坪-向天池-向天池山-向天山下清天宮 尋花看夕陽

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二子坪-向天池-向天池山-向天山-清天宮共8.16公里 / 5小時40分鐘高度上升  258公尺 / 高度下降  619公尺 / 最高海拔 961公尺

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https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2561534二子坪-向天池-向天池山-向天山下清天宮走走拍拍 時間紀錄看看就好

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看見山友分享的 台灣根節蘭叢心動馬上行動  二子坪往面天坪方向下清天宮 步道沿路有很多沒看過台灣根節蘭嗎   現在正是時候

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 二子坪步道五星級步道 很適合不知道去哪裡的人來走走  捷運劍潭站 搭乘紅5到陽明山公車總站，轉108陽明山遊園公車  ，於二子坪站下車

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黃花鼠尾草 也是不少

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  二子坪來過很多次了不知道要寫甚麼 就看照片賞花吧

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台灣根節蘭為台灣特有種，種名formosana 意指”台灣產的”。花期在9-11月。屬大型地生蘭，植株高約30-80 cm。根莖匍匐且明顯，假球莖呈柱狀

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很像黃苞根節蘭 花瓣淡黃透明

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山徑上一尾好大好粗的過山刀好似在玩躲貓貓  露出一大截尾巴在步道上

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台灣根節蘭  真的很多很多就在路邊    你一定看得到

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向天池山   我的首登海拔 881公尺 「向天池山」水泥基石

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向天池山往向天山原始林蔭 較少人走   

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穿越芒草叢 向天山就到了

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面天山不遠不過太晚了 今天下午才來 二子坪已近黃昏 面天山pass  下清天宮 坐小6公車所以說 來陽明山爬山不要開車  a進b出 坐公車很方便

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「向天山」海拔949公尺

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一個人爬山很難 很危險嗎 就挑一些簡單好走 交通方便的步道  走走就好山爬多爬少 有爬就好

步道 陽明山 賞花

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