一個人爬山這樣爬！ 五星級「二子坪步道」四季花卉賞不完 「台灣根節蘭」嫩黃正盛開

嫩黃色的台灣根節蘭，現在正是盛花期從清天宮到二子坪，只要不是「普悠瑪」或 「高鐵」速度保證一定看得到 !! 步道沿線「台灣根節蘭」，有夠給它多的啦 想賞花，來二子坪，絕對不失望，四季花卉看不完

我喜歡的歌 Always You

陪你看日出， 時間地點你挑，隨時奉陪趕不上凌晨的日出，也還有夕陽、雲海&百萬星空

逆境中，看見光亮，真實呈現

2023 D1012 二子坪-向天池-向天池山-向天山下清天宮 尋花看夕陽

二子坪-向天池-向天池山-向天山-清天宮 共8.16公里 / 5小時40分鐘高度上升 258公尺 / 高度下降 619公尺 / 最高海拔 961公尺

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2561534二子坪-向天池-向天池山-向天山下清天宮走走拍拍 時間紀錄看看就好

看見山友分享的 台灣根節蘭叢心動馬上行動 二子坪往面天坪方向下清天宮 步道沿路有很多沒看過台灣根節蘭嗎 現在正是時候

二子坪步道五星級步道 很適合不知道去哪裡的人來走走 捷運劍潭站 搭乘紅5到陽明山公車總站，轉108陽明山遊園公車 ，於二子坪站下車

黃花鼠尾草 也是不少

二子坪來過很多次了不知道要寫甚麼 就看照片賞花吧

台灣根節蘭為台灣特有種，種名formosana 意指”台灣產的”。花期在9-11月。屬大型地生蘭，植株高約30-80 cm。根莖匍匐且明顯，假球莖呈柱狀

很像黃苞根節蘭 花瓣淡黃透明

山徑上一尾好大好粗的過山刀好似在玩躲貓貓 露出一大截尾巴在步道上

台灣根節蘭 真的很多很多就在路邊 你一定看得到

向天池山 我的首登海拔 881公尺 「向天池山」水泥基石

向天池山往向天山原始林蔭 較少人走

穿越芒草叢 向天山就到了

面天山不遠不過太晚了 今天下午才來 二子坪已近黃昏 面天山pass 下清天宮 坐小6公車所以說 來陽明山爬山不要開車 a進b出 坐公車很方便

「向天山」海拔949公尺

一個人爬山很難 很危險嗎 就挑一些簡單好走 交通方便的步道 走走就好山爬多爬少 有爬就好