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說走就走！搭火車爬山趣 雙溪鐵道與溪流交錯之美 宛如一幅異國風情畫

健行筆記／ 健行筆記Straybirds

春天嬰仔面對於山行者來說，春天的天氣是最難掌握的，因為整體天氣系統不明顯，天氣容易呈現忽晴忽雨，因此常常是計畫趕不上變化，所以只能依據行前一天或前幾小時的預報來決定當日是否成行，此時必須先備妥說走就走的步道，才能因應春夏之際這種說大不大，說小不小的天氣系統，機動調整山行。(圖取自天氣職人吳聖宇4/29臉書)

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說走就走必備條件

  • 車程在一小時左右，天氣放晴可以立馬出發，快速到達。
  • 單程步程在二小時內，以便因應天氣變化，隨時下撤。
  • 路況不能有懸崖峭壁等危險路段，以確保突如其來的大雨仍能安全下山。
  • 路徑指標清楚，不需耗費太多時間做行前規劃及準備。
依上述原則，將距離台北車程僅一個多小時的雙溪，列為快閃出發的目標，再由雙溪地區中挑出往返路程在二小時內的路線，選定蝙蝠山步道做為最佳春日走丘路線，耐心等待天氣轉換的空檔，快閃出發。

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▲俯瞰雙溪火車站台版小瑞士雙溪蝙蝠山(海拔252公尺)位於新北雙溪區，因山形似蝙蝠凌空展翼而得名，又稱逸仙山，以山海無敵展望聞名，能遠眺福隆海岸，雪山尾稜，燦光寮山，灣坑頭山，五分山等名山，山頂上有一座三層樓瞭望塔，遙望白雲悠悠，鳶鳥乘風翱翔，俯瞰列車由山洞穿梭而出，飛馳於牡丹溪與雙澳公路間，放眼望去，貢寮、福隆、牡丹、平林、上林等遠近景色盡收眼底，形成一幅宛如異國風情的美麗圖畫。

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▲由三貂角隆起的雪山尾稜

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▲北方瑞芳九份、金瓜石一帶的丘陵稜線行程規劃7:10板橋車站(272自強號)→8:28雙溪火車站(早餐)→9:00出發→9:15明天宮→9:37逸仙亭→10:45▲逸仙山(H252m)→11:32雙溪火車站→11:47(4151區間車賦歸)

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▲272自強號於8:28抵達雙溪

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▲雙溪站右側設有低碳驛站提供Ubike租借（如不想步行至登山口，也可考慮租腳踏車）

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▲出站直走左轉中華路順著老街往貢寮方向走（至登山口約15分)

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▲於雙溪打鐵舖右轉過橋雙溪橋

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▲流經雙溪老街的牡丹溪，清澈見底。

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▲續行至泰和街左轉。

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▲雙溪因北側牡丹溪(圖右)及西側平林溪(圖左)在雙溪老街商圈旁交會而成雙溪河口，因而得名。

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▲蝙蝠山因山形似蝙蝠凌空展翼因而得名。

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▲泰和街至此牌樓右轉進入明天宮。

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▲由明天宮右側走道進入登山口

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▲登山口為石階步道

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▲一路陡上，石階長滿青苔，要小心溼滑。

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▲逸仙亭

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▲蝙螎山三角點，山頂有一中山瞭望台，展望極佳。

b9e7864a907dbd8a7c8404d5d83bf4bb.jpg▲列車馳騁雙溪與公路之間66071ac22a5df3e91c53f1562b9f32d6.jpg

▲二台列車在隧道前交會

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▲普悠瑪駛離雙溪車站，穿過隧道，南下福隆。

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▲北上列車駛進雙溪站。

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▲浪漫＂台４線＂-雙溪鐵道與公路

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▲欣賞列車穿山越嶺。

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▲目送列車往貢寮方向行駛(遠方紅色橋樑應為貢寮朝陽橋)。

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▲登高望遠令人心曠神怡。

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▲在觀景台賞完大景後，由另一邊步道下山，結束本日快閃行程。

步道 登山 福隆

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