抓住眼中的美！ 留龍頭、嶺頭山、金柑樹山、忘憂森林 靜靜享受4座山頭特色美景

留龍頭 嶺頭山 金柑樹山 忘憂森林

最近看了很多留龍頭、嶺頭山、金柑樹山、忘憂森林的山友介紹。就想到這二天有下雨，忘憂森林說不定會有水。我就想去看看，這條路線由於是我大姐推薦過的，所以我一開始爬山就來走過一次，當時被留龍頭的樹根路及嶺頭山白茫茫的山嵐嚇一跳，印像深刻。想想已經過了3年沒來了，這中間有來過一次將車子停在留龍頭。後來下大雨我就又回家了。這個地方很美，但我沒想到今天這麼美，出發前我一直在想這次要怎麼拍怎麼紀錄，想著這麼美的地方一定要拍仔細一點，我想以治癒為目標，看看自己能否依照自己的心跟感覺，拍出一部能治癒的影片，貼合忘憂森林，希望自己久久回頭看自己也能感動。

留龍頭的層層茶園、嶺頭山的冉冉山嵐、金柑樹山茂密衫林、忘憂森林迷霧森林這是這4個地方，特別的特色，一到留龍頭，第一就是到觀景台看下面的溪頭，再來就是去看壯觀的茶園，會經過2次，到嶺頭山的景我覺得特別好看，嶺頭山到嶺頭山東峰這一段比較有山嵐，往金柑樹山的樂趣就是看林相變化，不過這邊岔路蠻多的，標示不清的地方還是有，離線地圖是必須的。金柑樹山是很適合吃中餐的地方，吃完後就回程往忘憂森林的方向前進，雖然有下雨但是忘憂森林還是乾沽，但是也看到跟以往不同的景色。

以上是這次行程的影像紀錄>>GPX:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1746286

留龍頭

留龍頭茶園

斜射耶穌光。

各種植物美景。

4座山頭。

忘憂森林。

忘憂竹林

後紀: 來這個地方就是很享受，靜靜的聽蟲鳴鳥叫，雲霧也不知那時會撲過來，週日應該是有點下雨偶而出現陽光，本來只是好奇剛下雨忘憂森林不知有水嗎?想去走走，後來來走後，發現一半以上的路都很有新鮮感，我3年多前的第一次也許只是為了撿金柑樹山，所以不是很認真欣賞美景。心境不一樣山給你的感覺也不一樣。