櫻紅爭豔！ 文山指南宮千階步道+連走閃耀霓虹櫻花步道 彷彿穿越時空至昭和年間

今日行程：指南路三段33巷指南宮親山步道登山口＞千階步道＞終南亭＞指南宮前山停車場＞凌霄寶殿＞貓纜指南宮站＞綠光平台＞仙山靝龍＞櫻花步道＞十二生肖石雕＞幸福亭（瞭望台）＞小O型回貓纜

指南宮親山步道，位於台北文山區，又稱千階步道或竹柏參道，為台北大縱走第七段之起點，沿途有造型典雅的石燈籠，加上從步道入口的牌坊、途中的終南亭等，不難發現步道興建於日治昭和年間（西元1926年~西元1945年），有著日式和風建築風格韻味，古樸典雅，相當引人注目，步道約1200級的石階，還有櫻花樹、香楠、大葉楠等天然樹種，古木參天，林蔭涼道，環境清幽宜人。

今天就由指南路三段33巷指南宮千階步道登山口出發，經由凌霄寶殿走往櫻花步道，基本上前段都照著台北大縱走第七段的路線前進大眾運輸可搭乘小10（區）或棕15至北政國中站下車，也可以搭乘棕5或530至政大站下車，再步行前往

往台北大縱走第七段指標前進就對了

指南宮千階步道登山口，位於指南路三段33巷，告示石板是寫指南宮貓空親山步道，也是昔日的古道，現在則是台北大縱走第七段的起點

相當古典秀麗的牌樓

步道兩旁是無數的石燈籠，來自昭和年間，經過終南亭後，整體氛圍更是讓人以為來到了日本，濃厚的江戶氣息深深吸引了我，實在是太美了

帥氣的石獅子，從斑駁的情形看來，應該也是古文物

最特別就是經過一個日式與柬埔寨式結合的亭子，有一點吳哥窟的感覺，加上優美的森林，根本是國外才有的建築景色，令人讚嘆不已

石燈籠真的是步道的靈魂，做工非常精緻，上面可以點燃油燈，是從前信徒所捐獻的，可以想見以前這裡應該是表參道，現在則為台北大縱走第七段的一部分

千階步道每200階會有標誌，共有1200階，所以稱作千階步道

越往上走，視野越好，已經可以清楚望見文山市區，台北101與南港山系

再來往綠光平台方向走

階梯上來後是停車場，也有公車站（530路線），有一顆刻有金黃字指南宮的巨石，十分醒目

穿越有點類似九份的街道，頂上的紅色燈籠充滿濃濃中國味

遇叉路，直行往指南宮主殿（大雄寶殿），我們取左上往凌霄寶殿

指南宮，建於清光緒16年，海拔約285公尺，是道教勝地，廟宇建築分正殿、淩霄寶殿、大雄寶殿、大成殿四部分，是取「呂恩主在天庭居於南宮」、「濟世度人必須要指南針」之意，主要侍奉呂洞賓，俗稱「仙公廟」，目前已成為儒道釋三教同體的廟宇，被認為是臺灣道教聖地之一，也是指南地區主要的信仰，指南宮位臺北市南邊靠近政大的山丘上，建於西元1891年，供奉孚祐帝君，即八仙之一呂洞賓，傳說仙公呂洞賓自從得道成仙以後，就時常來到人間，普渡眾生，所以在民間信仰中，是一位很得人緣的神，指南宮步道約有1200級的石階，階旁有很多石柱，柱頂可裝油燈，是日治時期信徒所捐獻的石燈籠，是一條富有歷史文化意義的古道

前方美麗的寺廟就是凌霄寶殿

這裡的迴廊光彩華麗，深具中國宮廷式特色

已經可以看到纜車在天空穿梭的景象

到達指南宮凌霄寶殿，海拔約300公尺，視野很不錯

凌霄寶殿，為指南宮四個寶殿中海拔最高的殿宇，屋頂最上層為閩南式風格，雕龍飾鳳，中有飛艷珠，第二層為北方式屋頂，屋脊上飾滿仙雲、走獸，牆壁壁飾、龍柱全由質地精良、少見的觀音山石（安山岩）雕刻而成，並在重點部位漆上少許金漆，遠觀時，閃閃發光，為古樸、沈穩壁飾中加添些許華麗

離開寶殿，繼續走往櫻花步道，會先到達綠光平台與貓纜指南宮站

貓纜車站富有現代感，整體造型很有變形金剛的感覺

貓纜這裡的櫻花開了不少，淺色跟深色的都有，還蠻漂亮的，而過年期間人潮竟然不多

遠方的山巒清清楚楚，視野很好，文山的山系，貓空尖山，貓空圓山，都一覽無遺

看著纜車移動也蠻療癒的呢

纜車站旁就是綠光平台，這裡的櫻花蠻紅的，開的很美，應該有8成已開，而且櫻花還可以與纜車一同入境，是很特別的取景地點

綠光平台的對面就是著名的仙山靝龍，一座中式古典涼亭加上金龍，池子還加裝了霓虹LED燈，每當傍晚時就會有燈光效果

仙山靝龍的後方就是櫻花步道的登山口，也稱作竹緣步道，這條步道應該是新建的步道，僅完成8成，還有部分在施工

櫻花步道到下午近晚時，會點亮七彩的霓虹燈，色彩艷麗，五光十色，超級美，印象中以前並沒有如此點燈，很值得晚上來好好觀賞美麗的燈光秀

有月兔燈籠，日式造景，是比較現代的日本風步道

櫻花步道有點像蜘蛛網般的龐雜，但步道總長度並不算長，規劃的也很好，不至於迷路

這裡還有以十二生肖為主題的石雕作品，還蠻精緻可愛的，質感也不錯，很適合來拍照留念

基本上往幸福亭的方向走就對了

到達步道終點，名為櫻花林，但櫻花卻寥寥無幾，這裡的櫻花可能是才剛種植，所以幾乎都沒有開，但株數很大量，未來應該會是賞櫻勝地

雖然櫻花開很少，但紫色的花朵卻盛開，拍照起來也是相當漂亮，還可以把纜車一起拍進去

櫻花林旁有個平台，纜車就從頭上越過，離纜車超級的近，最短距離可能只有3公尺，非常震撼，是個特殊的體驗，來這裏欣賞纜車也是很不錯，十分悠悠哉哉

對面最高的山頭就是文山名山，猴山岳與其前峰

超近距離看纜車從頭上飛過

最後來到幸福亭，也是步道的最高點，海拔約350公尺，裡面有幸福鐘，展望相當好，觀音山，陽明山系都看得到

指南宮千階步道為台北大縱走的路段，相信許多人已經走過，但很可能只是匆匆經過，卻沒有仔細的欣賞與了解其歷史意義，很值得慢慢走，細細品味這充滿日式格調的古道，而櫻花步道讓我驚艷，完全出乎意料，不但有色彩斑斕的霓虹燈裝飾，還有精美石雕，日式造景，月兔燈籠，具備了現代感及設計感，視野絕佳，是條頗有質感與風景的步道，等待櫻花成熟綻放時，一定更動人美麗，那麼今天的旅途就到這裡

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