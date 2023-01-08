療癒系紅葉必訪！ 「新山夢湖」高CP值步道 「黑金剛大猩猩 + 拱北殿」美景輕鬆入袋

好人必訪 の 療癒系文青風 旅遊也好，爬山也好，能自在、不拘束的談心就是 Dear My Friends

我喜歡的歌: Leave Before You Love Me

本日我最萌， Q 啊 !!

漫天都是小星星， 摘下星星送給你，

秋天的顏色 紅葉專輯Part.42022 D1224 新山夢湖黑金剛大猩猩 + 拱北殿 再楓一次

感謝，用滿滿的愛、認真拍的照片

部分美照來自 : 好人們， 感謝分享

輸人不輸陣，汐止人不知道 「新山夢湖黑金剛大猩猩 」 會被人笑落伍喔

新山夢湖 : 新北市觀光旅遊網 : 新山位處友蚋山往南延伸的支稜上，山頂上聚集了不少岩塊，且寸草不生，站上新山頂上，有遼遠的視野與壯闊的稜線；而山稜東北側為一垂直絕壁西南面則是呈現了60度的斜坡，因山徑間落差頗大，所以攀爬時需格外小心謹慎，海拔499公尺，與夢湖恰成明顯的對比，山勢具有大將之風，頂上突出的巨岩，由此巨岩往遠處看，可看到北海海域。夢湖約位於海拔325公尺處，冬季午後四周常會起霧，使得湖的周圍有如幻似夢般的意境，常見情侶同行遊湖、為愛情加溫，甚至不少新人亦選擇此地拍攝婚紗，足見該步道浪漫氣息與人氣指數。夢湖除了吸引人們前往，更吸引許多小生物以這裡為家，沿著夢湖旁的步道行走，除了有涼亭座椅可休憩外，遊者更可以周圍的扁平大石為蓆，靜靜地感受大自然的美。

感謝好人帶路，今天目標是探訪新山夢湖黑金剛大猩猩， 「 開車快速直抵夢湖」? 那就太沒意思了，一點都不符合 好人們「 冒險創新」 、「 步步驚心 最終化險為夷」最崇高的精神

我們走，原始山林神祕小徑，路過「 偽拉拉山」，路過「 偽魔法森林」

翻小山、越小嶺 ，短途跋涉 ，我們抵達 「 藍調夢湖」

山巒湖光相映 ，林中小湖幽靜依舊

雖然已不算是秘境，青山湖景相襯，值得一遊

我們一起坐在最美的木棧碼頭，心裏掀起漣漪旅遊也好，爬山也好，能自在 、不拘束的談心就是 Dear My Friends

最好的位置留給最好的你，最好的自己留給最懂我的你

夢湖左側樹林小徑往上走，wow， 「台北 1O1」彷彿伸手可觸有道是 : 「山不在高，有景則名」誰說的 ? 我說的 XDD

最經典的視角 :「天使的秘境」Long Time No See ! 好久不見 ! 口罩下燦爛的笑容 !!

新山夢湖，高CP值步道，輕輕鬆鬆美景入袋

「新山」岩稜， 好美好玩

今日路線從新山西南稜， 沿著一塊塊的岩石順稜走 ，往新山東稜下夢湖

今晚我想來點 : 好玩又刺激的

爬上 「新山 」， 看山看海，山海美景映入眼簾 海上龍珠 「基隆嶼 」 & 協和電廠招牌地標: 「三支大煙囪 」

「新山 」抵達海拔499公尺，野牛2號基石，友蚋山往南延伸的支稜上，

一群人約好一起爬山，說說笑笑，走走拍拍， 一點都不覺得疲累

新山東稜觀景台 抵達 看見沒 ? 大猩猩 就在那裏 !!

「新山夢湖黑金剛大猩猩 」因為住在汐止， 新山夢湖來過不下十幾20次，怎沒發現原來你一直在這裏喔

大猩猩 維妙維肖 ， 太酷了 ，「新山大猩猩 」 是 新山東稜眾多巨岩中之一，只要角度對了，

回眸 ! 很美很迷人 !!

真是有夠給它像 ~~ ， 超級無敵 !

感謝好人帶路，近期 IG 最夯 ，網紅拍攝點 新聞報導的「新山夢湖黑金剛大猩猩 」收藏

驚見「黑金剛大猩猩 」，出現汐止， 快來朝聖吧

本來下午要去找 「烘內煤礦坑 」，「烘內坑 」在私人社區內，今日人多勢眾，被拒絕了，那就作罷 !

「北港國小烘內分校 舊址 」已更改為 : 「烘內里活動中心 」因 人口流失 、交通不便 ， 95學年度起停止設置分班

記得當時年紀小，我愛談天 、 你愛笑

每座礦場都會有土地公廟 ，汐萬路上社區下方夾角處， 步上覆滿青苔的石階 ，那是歲月的痕跡不注意看很容易就錯過 ，有一座「福金宮 」土地公廟是昔日煤礦坑的守護神

家裏沒溫暖，「不玩到天黑不下山 」 ，來去「拱北殿 」賞楓紅

「拱北殿 」停車場下方有一道長長的石階步道 楓紅簇簇 ，有古味有故事、充滿濃濃的日式風情

順著山坡地形，石階參道兩旁矗立著日式石燈籠這些石燈籠是從當年的汐止神社「今汐止忠順廟 」搬遷過來，

拱北殿裏人氣最旺、必去 、必拍 、非去不可的三座石砌古橋 分別是 「雙拱橋」、「三緣橋」與「彼岸橋」

人氣最旺， 一定是「雙拱橋」12/20 才來拍過，才隔 4 天，拱北殿楓葉紅了

好人拍的照片 ，真美停車場旁廁所左側步道往上走 ，經過廟方廚房， 大約 5分鐘就能到達「雙拱橋」

拱北殿 不負盛名，北台灣賞楓熱點，

醉在滿山深秋，楓紅層層，

什麼時候來最美？ ， 有你的時候就是美麗

賞楓一定要飛日本？ 誰說的 !! 台灣也有絕美楓紅，

「美景總是稍縱即逝」，珍惜美麗的瞬間，珍藏每一刻的感動

停車場大石碑石階前六座石砌燈籠， 左三右三， 名為 「六度燈」佛說 : 六度 : 佈施 、持戒 、忍辱 、精進 、禪定 、智慧 俱稱爲六度萬行

日式狛犬

攝於 : 宜蘭神社

「 劍潭公園前 」 、 「圓山水神社」 都看得到 日式狛犬

汐止拱北殿，俗稱汐止仙公廟，1906年初為一座台式木造拱北殿，1960年原地拆除重建，主祀道教全真派祖師呂純陽真人

拱北殿 主祀「孚佑帝君」呂仙祖， 釋迦摩尼佛 及 至聖先師孔夫子，為儒釋道三教合一之廟宇 ， 儒釋道 = 儒佛道 三教合一呂仙祖 = 呂洞賓 = 道教仙人釋迦摩尼佛 = 如來佛 = 佛教教主至聖先師 = 孔夫子 = 魯國儒家思想家

拱北殿 主祀「孚佑帝君」呂仙祖，廟裏也有一個 「八仙洞」建於民國25年，是一座八卦形雙樓的洞，其實只是一個小小的洞穴入口在右邊，低頭彎腰，放下身段才可通過

拱北殿 的景點 : 彼岸橋、正殿、八仙洞、飛鳳亭、雙拱橋、青楓亭、仙丹亭、川流亭、萬壽亭、望月亭 、三緣橋

走拱北殿後山步道，三秀山 抵達海拔標高139公尺，省府地政處測量局三等控制點F118