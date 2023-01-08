快訊

新北房市成交量腰斬 專家直言今年房價恐修正10%

「江小姐」紙條1段話加百元鈔暖哭萬人 自助洗衣店主心領善舉

36死、180例中重症！30多歲男長期臥床曾接種5劑 染疫後1周亡

療癒系紅葉必訪！ 「新山夢湖」高CP值步道 「黑金剛大猩猩 + 拱北殿」美景輕鬆入袋

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

706222fa7d6f94869b34026eaecb8d72.jpg

好人必訪  の  療癒系文青風 旅遊也好，爬山也好，能自在、不拘束的談心就是  Dear My Friends

我喜歡的歌: Leave Before You Love Me https://www.youtube.com/watch?v=NjYgn6_-v58

241c3d8bf119a7247dc9355acd408217.jpg

本日我最萌， Q 啊 !!

2a880244c7590069f342e2affe265669.jpg

漫天都是小星星， 摘下星星送給你，

324a9237ab00e7bd8a49c888405cd978.jpg

秋天的顏色   紅葉專輯Part.42022 D1224 新山夢湖黑金剛大猩猩 + 拱北殿 再楓一次

8c499956d7fea522036092c44f070001.jpg

感謝，用滿滿的愛認真拍的照片

309c3e332502c1f74e3f7a222548aad1.jpg

部分美照來自 : 好人們， 感謝分享

f97e74b8675b470fb4e6bc623a77b999.jpg

輸人不輸陣，汐止人不知道 「新山夢湖黑金剛大猩猩 」 會被人笑落伍喔

ea6b7c4e5443d027ca081239133bfe62.jpg

新山夢湖 : 新北市觀光旅遊網 : 新山位處友蚋山往南延伸的支稜上，山頂上聚集了不少岩塊，且寸草不生，站上新山頂上，有遼遠的視野與壯闊的稜線；而山稜東北側為一垂直絕壁西南面則是呈現了60度的斜坡，因山徑間落差頗大，所以攀爬時需格外小心謹慎，海拔499公尺，與夢湖恰成明顯的對比，山勢具有大將之風，頂上突出的巨岩，由此巨岩往遠處看，可看到北海海域。夢湖約位於海拔325公尺處，冬季午後四周常會起霧，使得湖的周圍有如幻似夢般的意境，常見情侶同行遊湖、為愛情加溫，甚至不少新人亦選擇此地拍攝婚紗，足見該步道浪漫氣息與人氣指數。夢湖除了吸引人們前往，更吸引許多小生物以這裡為家，沿著夢湖旁的步道行走，除了有涼亭座椅可休憩外，遊者更可以周圍的扁平大石為蓆，靜靜地感受大自然的美。

157877d0b8a8030480ad46c45213de9b.jpg

感謝好人帶路，今天目標是探訪新山夢湖黑金剛大猩猩，  「 開車快速直抵夢湖」?  那就太沒意思了，一點都不符合 好人們冒險創新 、「 步步驚心 最終化險為夷」最崇高的精神

858c2d45b973b3a6f9da152c59091f2f.jpg

我們走，原始山林神祕小徑，路過 偽拉拉山路過偽魔法森林 

1075613f153e6772fbe3926bf13905c9.jpg

 翻小山、越小嶺 ，短途跋涉 我們抵達 藍調夢湖 

28bba1fddcee15742a32a39e016f2942.jpg

山巒湖光相映 ，林中小湖幽靜依舊

204aca16aa351509a71c9ddce2b3dbee.jpg

雖然已不算是秘境，青山湖景相襯值得一遊

703eb5fbf36030bfbf942722572b9384.jpg

我們一起坐在最美的木棧碼頭，心裏掀起漣漪旅遊也好，爬山也好，能自在 、不拘束的談心就是  Dear My Friends

2a926950b761a44291d0946884dc9b14.jpg

最好的位置留給最好的你，最好的自己留給最懂我的你

74bd5b5b46542e7fe5eb602f7c3c6f7d.jpg

夢湖左側樹林小徑往上走，wow， 「台北 1O1」彷彿伸手可觸有道是 : 「山不在高，有景則名」誰說的 ? 我說的 XDD

d4a78100be2bf492345ffe3584e746d7.jpg

最經典的視角 :「天使的秘境」Long Time No See !  好久不見 ! 口罩下燦爛的笑容 !!

d0d811be52bab27b55b44cc03ba9e604.jpg

新山夢湖，高CP值步道，輕輕鬆鬆美景入袋

3445baf0952c56b050024d177a4d6f3d.jpg

「新山」岩稜， 好美好玩

192b233da8c9e4ca8778838f1b758dc5.jpg

今日路線從新山西南稜， 沿著一塊塊的岩石順稜走 ，往新山東稜下夢湖

cec474817ffd249de5aa74e0f1d484e0.jpg

今晚我想來點 : 好玩又刺激的

a61c444c9397f92c1982fc5ae087e262.jpg

爬上 「新山 」， 看山看海，山海美景映入眼簾 海上龍珠 「基隆嶼 」 &  協和電廠招牌地標: 「三支大煙囪 」 

bdd6b6c65a8cee626eb89e4cb28a7219.jpg

「新山 」抵達海拔499公尺，野牛2號基石，友蚋山往南延伸的支稜上，

e5222621c2266c80d0780e74f0260b71.jpg

一群人約好一起爬山，說說笑笑，走走拍拍， 一點都不覺得疲累

bee5a48b23402c5994ca54672b55d067.jpg

新山東稜觀景台 抵達   看見沒 ? 大猩猩 就在那裏 !! 

0382d3f8a37d14b23f27144f4fd521a7.jpg

3c3ca297818a7b6c4cd63b79fb5b61f7.jpg

新山夢湖黑金剛大猩猩因為住在汐止， 新山夢湖來過不下十幾20次，怎沒發現原來你一直在這裏喔

e1a95c10350587d0afec4b69e2f58337.jpg

大猩猩 維妙維肖 ， 太酷了 ，新山大猩猩 」 是 新山東稜眾多巨岩中之一，只要角度對了，

db592c9dfb8155792d3e5adff1d43d38.jpg

回眸 !  很美很迷人 !! 

8c650657c6500dd422af55ad8bb56b52.jpg

真是有夠給它像 ~~ ，  超級無敵 !

667ac2fa6b2d60e3daf3a7ab93521981.jpg

感謝好人帶路，近期 IG 最夯 ，網紅拍攝點 新聞報導的「新山夢湖黑金剛大猩猩 」收藏

ca9791adde33435167198e21a1a4891f.jpg

驚見「黑金剛大猩猩 」，出現汐止， 快來朝聖吧 

097817d544dc2673839d56463794673d.jpg

本來下午要去找 「烘內煤礦坑 」，烘內坑 」在私人社區內，今日人多勢眾，被拒絕了，那就作罷 !

eb9ea3888f7963897d9cf3db85a772c1.jpg

 「北港國小烘內分校 舊址 」已更改為 :  「烘內里活動中心 」因 人口流失 、交通不便 ， 95學年度起停止設置分班 

063e247406bd89fe045c55e328195bea.jpg

記得當時年紀小，我愛談天 、 你愛笑

a8a7a6fcc6cb33ccf00cbfe1951c3393.jpg

每座礦場都會有土地公廟 ，汐萬路上社區下方夾角處， 步上覆滿青苔的石階  ，那是歲月的痕跡不注意看很容易就錯過 ，有一座「福金宮 」土地公廟是昔日煤礦坑的守護神

e1cecca9cc2245ed1329606a83d41b96.jpg

家裏沒溫暖，「不玩到天黑不下山 」 ，來去「拱北殿 」賞楓

ae6597d4d8a36ccc26cb618078f12c01.jpg

「拱北殿 」停車場下方有一道長長的石階步道  楓紅簇簇 ，有古味有故事、充滿濃濃的日式風情

a043e7fa14512657b9eba99706d72274.jpg

順著山坡地形，石階參道兩旁矗立著日式石燈籠這些石燈籠是從當年的汐止神社「今汐止忠順廟 」搬遷過來，

3e79a6b86b2b07149a7bd85ff962c899.jpg

拱北殿裏人氣最旺、必去 、必拍 、非去不可的三座石砌古橋 分別是 「雙拱橋」、「三緣橋」與「彼岸橋」

a5fe75d4aeb126a1f7cf25198687ae4b.jpg

人氣最旺， 一定是「雙拱橋」12/20 才來拍過，才隔 4 天，拱北殿楓葉紅了

6c2397fd4dca9b812ca8e6e6e2bac597.jpg

好人拍的照片 ，真美停車場旁廁所左側步道往上走 ，經過廟方廚房， 大約 5分鐘就能到達「雙拱橋」

f55ded7a01ae1f5337aaf1a2c40b5226.jpg

拱北殿 不負盛名，北台灣賞楓熱點， 

c2efcc866dae2821daae5d4db7dd0569.jpg

 醉在滿山深秋，楓紅層層，

fe772fcea55c0fbe0cb8387f80064ddc.jpg

什麼時候來最美？ ， 有你的時候就是美麗

94601d8e9546aa457ed1f28d32632eff.jpg

賞楓一定要飛日本？ 誰說的 !!  台灣也有絕美楓紅，

615f0e4397c38bfa06a6704f617b6751.jpg

a1c1fe908a79a7c7407d50addb1fba10.jpg

 「美景總是稍縱即逝」，珍惜美麗的瞬間，珍藏每一刻的感動

cbf4ea8d497271261277890241c10923.jpg

8a645aeb33bafec4ad02caf7fe5d045d.jpg

「雙拱橋」前的涼亭擺設一對  「石雕大象」 十分少見且特別象 = 祥  ，爬文就可知道石雕大象也是吉祥如意的意思，吉祥如意就是吉“象”如意，心想事成的含義。大象是一個國家神聖的象徵，也是觀音的坐騎，就是觀音的隨身隨行 故而也有去災辟邪，保佑自己，佑護他人的寓意。古佛就是乘象從天而降；只有在人君自養有節時，靈象才出現 

c453e06e63390e0d48b3ecad7ed4da99.jpg

停車場大石碑石階前六座石砌燈籠， 左三右三， 名為 「六度燈」佛說 :  六度  : 佈施  、持戒   、忍辱 、精進 、禪定 、智慧  俱稱爲六度萬行 

dc292dd9b71cc2114bde9e84f5c34caf.jpg

8ab90e6f28ffab41a35f65878b3884f4.jpg

六度燈旁的一對  「石獅子」石獅子在大門兩側的擺放都是 神明走的方向，背對大門，從大門裡出來的方向為參照的，男左女右，背對大門，雄獅在左側、雌獅在右雄獅有彩球 、雌獅有小獅

c52232c56806b1a628968a8593c590bc.jpg

368210dfe4ab25eea4fad4b8584a049c.jpg

日式狛犬  攝於 : 宜蘭神社劍潭公園前  「圓山水神社」 都看得到 日式狛犬 狛犬  外觀看起來像獅子或是狗犬通常2隻會面對面, 右邊的公狛犬嘴巴是張著的，左邊的母狛犬則為閉著

30abf4e669e28ef0133deec66db84a17.jpg

f7909259a1ec1ae58e4ed1426ecefd69.jpg

拱北殿的楓葉 紅了嗎 ?

19e1ae6092c85aec9efd2af1ad851a1d.jpg

8a62c934e86e335541de30453411d6b6.jpg

拱北殿的楓葉 紅了 ! 

b267b2e5f83cfcf49657d6b784bae574.jpg

汐止拱北殿，俗稱汐止仙公廟，1906年初為一座台式木造拱北殿，1960年原地拆除重建，主祀道教全真派祖師呂純陽真人

135f45cfd5c11e57409b705eb3ce91f8.jpg

拱北殿 主祀「孚佑帝君」呂仙祖，  釋迦摩尼佛 及 至聖先師孔夫子，為儒釋道三教合一之廟宇 ， 儒釋道 = 儒佛道 三教合一呂仙祖 = 呂洞賓 = 教仙人釋迦摩尼佛 = 如來佛 = 教教主至聖先師 = 孔夫子 = 魯國家思想家 

6c9eb3bc03a6236c9a682b38aaf4b1b4.jpg

拱北殿 主祀「孚佑帝君」呂仙祖，廟裏也有一個 「八仙洞」建於民國25年，是一座八卦形雙樓的洞，其實只是一個小小的洞穴入口在右邊，低頭彎腰，放下身段才可通過

c96db8de1e70c957f097beee9b90495a.jpg

拱北殿 的景點 : 彼岸橋、正殿、八仙洞、飛鳳亭、雙拱橋、青楓亭、仙丹亭、川流亭、萬壽亭、望月亭 、三緣橋

0c70dff2dcdb1353bd00ebbd1e0adff7.jpg

1a139d99b9f10fa3f0f71980755b92a5.jpg

走拱北殿後山步道，三秀山  抵達海拔標高139公尺，省府地政處測量局三等控制點F118

ab6d39ae4a7fa4bdf02a14ff8bf9c271.jpg

bc28037e688b2c594055909649cf23d8.jpg

拱北殿最高峰 :  三秀山  入口位於 川流亭 前石階岔路口左側 ， 入口不清楚， 熟門熟路的人才找得到的三秀山 還記得之前第一次來找 三秀山基點，  繞來轉去 一直找不到找好久才找到的三秀山6e5d76fbd71d119089b1a44186634e6a.jpg三秀山， 山頂回望 汐萬路山下景色5d76909fbf332cae23f41cf5c8005a58.jpg拱北殿 很近 ，楓葉很美eb9b38d3ae0a35e05e2dc7c4a4c0ed36.jpg這裏的楓紅很撩人，  紅葉在風中輕輕飄落c414a715d4ee6fbff7d11170e711dfa8.jpg楓醉未到清醒時， 情落人間恨無緣。7222a37dcdde78c74ae6cc456464de19.jpg拱北殿的楓紅 ，  目前集中於 雙拱橋後方山坡這一帶無可厚非，  有沒有陽光差很多1d8d1888dddd3b2e0b94b2e3c5207113.jpg拱北殿二樓，主殿前的視野展望很棒居高遠眺 ，山巒綠林盡收眼前7a3c236e7cb61d8417e481a16678f0e4.jpg三緣橋   ， 楓葉鋪成的地毯9a9ee90b1dfda176f9ebcdbd3b6ea158.jpg三緣橋佛說三緣 = 親緣、近緣、增上緣536187ea4311ab1f464828ecbad56a09.jpg35da10d31493898ccdd222a62b588f94.jpg當陽光灑落， 黃金楓金黃 ，搖曳生姿只是静静地看着山腳下，車流不息9863c401e256d194c8343b765b2517f9.jpg停車場仍可見 楓葉已然轉紅 熾熱奔放bffd0f8209eb23fe31c851ff270bf456.jpg紅色的「彼岸橋」據說是日人贈與廟方的日式建築紅色拱橋 佛說「彼岸」在佛教裡，把此岸看作是娑婆世界，把彼岸當成為極樂淨土。所謂此岸是「迷」、彼岸是「悟」；此岸是「苦」、彼岸是「樂」；此岸是「邪」、彼岸是「正」；此岸是「束縛」、彼岸是「解脫」c5aa3389b564339faba7ed83edf8588d.jpg彼岸是能夠給人平安，彼岸是精勤向上、安住身心，彼岸是如理的智慧生活(星雲大師 : 迷悟之間 5 - 人生加油站)

 

94eaa809f9341ce7fd446ef1293847b9.jpg 展望  2023，用心愛自己，想吃就吃 、想玩就玩好人一生平安，身體健康，爬山都晴天，出大景

步道 賞楓 美景

延伸閱讀

盤點2023草莓甜點！85℃搭泰奶、星巴克貓咪土司更甜蜜

阿里山賞楓季登場寒流來襲氣候變化大 壯觀雲海紅葉美景吸睛

關西紅葉正盛：除了京都大阪，和歌山的朱紅也炫目靜謐

西門町林蔭大道黃連木轉色 紅葉景觀吸人氣

相關新聞

療癒系紅葉必訪！ 「新山夢湖」高CP值步道 「黑金剛大猩猩 + 拱北殿」美景輕鬆入袋

好人必訪 の 療癒系文青風 旅遊也好，爬山也好，能自在、不拘束的談心就是 Dear My Friends我喜歡的歌: Leave Before You Love Me https://www.y

寒流追霧淞！ 第七次夫婦山終於遇上滿滿的雲海美景和經典雲瀑飄流

復興三尖之首 - 夫(1870)婦(1780)山 [縮時攝影雲山水]12/18寒流追霧淞太晚出發，第七次夫婦山終於滿滿的雲海和經典雲瀑 ! https://youtu.be/xEPWvqmXf7c

霸氣出場！欣賞傳說中的「奇萊山神獸-台灣水鹿」英姿 加碼小幻獸「長鬃山羊」

奇萊主北，相信山友們都不陌生的路線。最近謠傳奇萊主峰上有目擊神獸的蹤跡，我們就來去觸發任務神獸，一起欣賞這傳說奇萊山神獸的英姿。 神獸霸氣出場 呆萌的看著人類 歷經百戰的孤勇者

賞瀑賞景細細品味！ 百大必訪「內洞國家森林步道群」 蕨類天堂美景+充滿負離子森林癒

負離子含量居全台之冠的「內洞國家森林遊樂區步道群」有三條路線：➊.若只想賞瀑吸收負離子，就直接走「觀瀑步道(1公里)」，沿碧綠溪水而行，步道平坦還有涼亭可休憩。➋.森林步道(1.7公里)：長長陡陡木棧

晨㬢照亮山頭美景！「松蘿湖野營」乾季限定大草原 一定要輕裝取水南勢溪源頭水超甘甜

玉蘭茶園的清晨 夏天是松羅湖的乾季，雖然水位很低，不過沿路乾爽不用苦惱泥巴。 從登山口一路走到水龍頭營地都是緩上很輕鬆，只有快到達松蘿湖前有石壁濕滑要小心通過。 到達營地後先到

北台灣最美林道！ 「烏來內洞林道」無敵展望大刀山、「啦卡登山步道」絕美桶後溪

今日行程：啦卡路9巷36號民宅旁登山口＞啦卡登山步道＞大刀山522高地＞大刀山＞內洞林道4.3K＞內洞林道7K＞內洞林道1K（孝義派出所）＞啦卡路 內洞林道 ，位於新北烏來，早期為伐木道路，總長約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。