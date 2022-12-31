寒流追霧淞！ 第七次夫婦山終於遇上滿滿的雲海美景和經典雲瀑飄流

復興三尖之首 - 夫(1870)婦(1780)山

[縮時攝影雲山水]12/18寒流追霧淞太晚出發，第七次夫婦山終於滿滿的雲海和經典雲瀑 !

https://youtu.be/xEPWvqmXf7c1250差強人意的霧淞(霜)

1120復興羅浮路邊一景

1156上山時登山口前雪霧鬧部落產道旁一景(夫婦山頭雲霧飄渺)

1315婦山頂的雲海一景

1330夫山三角點前有一棵台灣雲杉獨立山脊上很入鏡

1355夫山頂的雲瀑

1345從夫山俯瞰婦山

1555回程時在婦山頂的雲海一景(遠處不知名群峰連稜)

1650下山時登山口前部落產道旁一景，右上夫婦山頭旁雲霧飄流，太陽快下山剛剛山頂拍得雲瀑已經變色粉嫩粉嫩。

1530冰柱

大概時程&路線 : 前幾天一直關注著這一波寒流的雪情(考慮名單 : 合歡山 太平山 塔曼山 夫婦山 。。)，睡到自然醒

0450，Windy APP&氣象局預報復興和夫婦山雖然溫度很低但都是晴時多雲，雖然早早就起床，一直守在電腦前看著各處的即時影像和登山社團有無出景的訊息，但好像沒有下雪的跡象，

0930才看到新聞媒體的太平山霧淞在太陽出來後的美不勝收，但時間已經太晚而且應該很容易塞車，只好選近一點又步道距離短一點的夫婦山，整理一下約

0950出發。北橫最後的加油站角板山風景區路口旁超商(羅浮也新開了一家超商)，買預熱便當午餐。北橫過大溪三民一帶後，路上一直看到遠處山頭有雲瀑在飄流著，時間太晚部落產道旁有出景但不敢稍有耽誤直接衝到雪霧鬧部落登山口連我共約10台車(天氣太冷第一次開車到此)，

1225伊萬農場登山口(農場入口處做了新鐵門，一旁開了另一新登山口就在停車場旁)吃完便當啟登，沿途都是滿心歡喜收穫滿滿的下山山友，

1315婦山頂已經有滿滿的雲海，

1400到夫山山頂包場，滿滿的雲海和經典雲瀑，沿途霧淞(霜)只剩一點點。最晚上山也最晚下山共遇到五六隊人馬加上我約20來個人。夫山三角點前有一棵台灣雲杉獨立山脊上很入鏡，山頂所見的山稜左起南插天山1907m/魯培山1905/北插天山/卡保山。雖然天寒地凍，但陽光灑落林間令人心曠神怡。在山頂縮時攝影約80分鐘，秉持一貫的原則不摸黑，算準日落的時間點於

1520下山，1645於天黑前回到登山口，1900回到家，來回約168KM。

影片連結 :[縮時攝影雲山水]第七次夫婦山終於滿滿的雲海和經典雲瀑，寒流追霧淞太晚出發失敗 !https://youtu.be/xEPWvqmXf7c閩南語諺語「十八驚」全會唸懂意思，你的閩南語屬於高級班。https://youtu.be/hT7TVtFg_Iw