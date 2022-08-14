北台灣最美林道！ 「烏來內洞林道」無敵展望大刀山、「啦卡登山步道」絕美桶後溪

今日行程：啦卡路9巷36號民宅旁登山口＞啦卡登山步道＞大刀山522高地＞大刀山＞內洞林道4.3K＞內洞林道7K＞內洞林道1K（孝義派出所）＞啦卡路

內洞林道

，位於新北烏來，早期為伐木道路，總長約12公里多，由孝義派出所旁至內洞森林遊樂區，沿途展望極佳，風景優美，能遠眺北插天山，卡保山，拔刀爾山等名山，亦能遠望台北盆地，路途明確，起伏不大，適合越野跑或健走，能通往大刀山，大保克山，多望來山，雲仙樂園等，有多種路線變化。

大刀山

，海拔620公尺，位於烏來區，因山頭兀突而立，遠看似一把大刀插在兩河流域而得名，其522高地展望極佳，能一覽南勢溪流域與群山，風景秀麗，風光明媚，連觀音山，大屯山系都能望見。今天就由啦卡路9巷36號民宅旁的啦卡登山步道入口起登，大眾運輸可搭乘849路線公車至烏來站下車，再步行前往

烏來老街叉路口，左轉啦卡路，往孝義

由烏來國小後方的階梯走捷徑至登山口

續行兩段階梯後左轉，到達啦卡路9巷36號旁登山口，啦卡登山步道前段為之字型上坡，中後段非常陡峭，輕鬆上大刀山的方法就是由內洞林道上去，開車或走路皆可，但路途較遠

啦卡登山步道之一段也稱為遊仙登山步道，啦卡是泰雅族語，是取自啦卡社之名，然而該步道已沒落，雜草叢生，倒木一堆，一開始是之字型上坡

往神木山莊

來到大刀山正式入口，取右上行

一路陡上，部分路段有繩索，穿越雜草雜木林後，林相轉為美麗的杉木混合林

走出森林，來到另一條步道的叉路口，取右上行

踩著木製階梯沒多久即到達大刀山522高地

展望實在太美，烏來市區，南勢溪盡收眼底，還能遠眺觀音山，大屯山系

接著繼續前行，走往大刀山

沿途有展望，能遠望大桶山

經過一段攀岩拉繩泥土路後，抵達大刀山，海拔620公尺，山頂有一個訊號台

接著走往內洞林道

大刀山通往內洞林道的這段路我覺得是今天最美的森林林相，杉木為主體，森林充滿原始的茂盛，樹木參天，深入叢林，非常的舒服

出了森林，接到內洞林道約4.3K處，取右行

內洞林道視野出乎意料的好，許多展望點的景色都很棒

內洞林道不愧是北台灣最美林道，步道不但寬廣好走，兩旁的樹林十分美麗，加上不時出現的展望，真的令人賞心悅目，心曠神怡，還能享受透過樹葉的陽光，山風清涼一點也不會熱，或許也是露營的好地點

車行終點，約6.3K處，有大岩壁

途經小瀑布群

來到內洞林道約7K處，出現超寬闊視野，礙於交通因素，我們就在這裡折返，往啦卡路前進（往內洞1K前進，孝義派出所的方向），內洞林道再往前可以到雲仙樂園，內洞森林遊樂區

沒想到往下走之後，視野還是很好

抵達啦卡路後，左轉下山，車不多，一路沿著桶後溪走，盡是好風景

美麗的桶後溪

今天的旅程就到這裡