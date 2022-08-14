快訊

刺殺美英雙籍知名作家魯西迪凶嫌首度出庭 拒絕認罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北台灣最美林道！ 「烏來內洞林道」無敵展望大刀山、「啦卡登山步道」絕美桶後溪

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：啦卡路9巷36號民宅旁登山口＞啦卡登山步道＞大刀山522高地＞大刀山＞內洞林道4.3K＞內洞林道7K＞內洞林道1K（孝義派出所）＞啦卡路

內洞林道

，位於新北烏來，早期為伐木道路，總長約12公里多，由孝義派出所旁至內洞森林遊樂區，沿途展望極佳，風景優美，能遠眺北插天山，卡保山，拔刀爾山等名山，亦能遠望台北盆地，路途明確，起伏不大，適合越野跑或健走，能通往大刀山，大保克山，多望來山，雲仙樂園等，有多種路線變化。

大刀山

，海拔620公尺，位於烏來區，因山頭兀突而立，遠看似一把大刀插在兩河流域而得名，其522高地展望極佳，能一覽南勢溪流域與群山，風景秀麗，風光明媚，連觀音山，大屯山系都能望見。今天就由啦卡路9巷36號民宅旁的啦卡登山步道入口起登，大眾運輸可搭乘849路線公車至烏來站下車，再步行前往

09ce43ae3ae74f5c3a853196c62fd37a.jpg

6cd3b69c7eb7f5e2f09bc26c547659bd.jpg

ac84518780fd90087bcbd664f6ae23dc.jpg

57dcc8df298aa2dfef37de166c89ae1e.jpg

烏來老街叉路口，左轉啦卡路，往孝義

2d030f1035bceb83f800ce7ebb270685.jpg

129946fcfa6b025b01a227e10de170eb.jpg

de6889d889b7e06df5637cb997766fee.jpg

5d5858b840b44c7a577927d973763f8d.jpg

由烏來國小後方的階梯走捷徑至登山口

d12334af591c71114aabd909bc23db91.jpg

50d0b0196f801ad1e583208e9b8bd505.jpg

續行兩段階梯後左轉，到達啦卡路9巷36號旁登山口，啦卡登山步道前段為之字型上坡，中後段非常陡峭，輕鬆上大刀山的方法就是由內洞林道上去，開車或走路皆可，但路途較遠

3de495fe6a941b1d75aeadb471389b0a.jpg

5f8488f90f7d63043ef0f3c3c6491da4.jpg

021d3eb05959802aafe360a007cd5886.jpg

03692f491afc3b05492e622d22442632.jpg

啦卡登山步道之一段也稱為遊仙登山步道，啦卡是泰雅族語，是取自啦卡社之名，然而該步道已沒落，雜草叢生，倒木一堆，一開始是之字型上坡

d7fd7938f3fc40daf43815fdf0c46027.jpg

往神木山莊

9dea6dd0dac726e698882a6c38fd50bb.jpg

a19978d5bc2840582bdb660886b22144.jpg

來到大刀山正式入口，取右上行

0e10e38b92e61bf19c3a4c2eb1eba0d2.jpg

61d00afd79e94d9e13d529b63702e5e6.jpg

91dc9b4f74d6f4327932bf9276e0c62c.jpg

18730d2c9fccad5ee8488af72aef4e92.jpg

fb42794bff0a91ff571c2bb17fde8f85.jpg

一路陡上，部分路段有繩索，穿越雜草雜木林後，林相轉為美麗的杉木混合林

3b25121d50929ad8b98d5ee292ef68fc.jpg

f4c76ae6489c8a50c727bc3395198a2f.jpg

766590863ff15827cc299a6474fc935f.jpg

9fa050529868354c1a2287c9d4892bab.jpg

走出森林，來到另一條步道的叉路口，取右上行

c5b48ef43f0e8d59e7e11a17356f68ca.jpg

8e8e9872060a62d356c847450a54e5b5.jpg

769ba251688117a6d16600a48859e6b5.jpg

0235b9546532696866c90edfcf8c59a2.jpg

130592954a61d92948ab6876d561f151.jpg

踩著木製階梯沒多久即到達大刀山522高地

890b0052fc80bae7da8b2c1275135881.jpg

5bb6cdc30d36192e38563a1241f28c55.jpg

展望實在太美，烏來市區，南勢溪盡收眼底，還能遠眺觀音山，大屯山系

136cebeb11a2163c078cdf24b661c016.jpg

66da550e67c2548d5c0e56dd1f480541.jpg

dd84584bbd0e4c07494b8ae0d0ebc965.jpg

接著繼續前行，走往大刀山

2e2ba2b734fa267f079a313107d468af.jpg

fc6c12deeef51974cd9a0ddbf1f49dad.jpg

130293e5d5cf8fadf7ab4f2478e89984.jpg

fb377578a5674ce1535e89d2e114b429.jpg

沿途有展望，能遠望大桶山

7ca5dfe3ffefa4ec5f4e00418c4181e3.jpg

a82d6bca160de9b99d77479f40ce8872.jpg

b83e5bd10bd0168294e6c62de90d6772.jpg

經過一段攀岩拉繩泥土路後，抵達大刀山，海拔620公尺，山頂有一個訊號台

04e9a1aefc458f4caea59136da0f0b72.jpg

c09cbb87f008d3a72b4b78fb00fae11f.jpg

05873c33c89932fb7867974fea6519dc.jpg

4afbbd70f8135b21e8821548857e1257.jpg

接著走往內洞林道

081a4050f8396e56266599705e46e455.jpg

beea196f5c6b1332e902a681fb3b75fe.jpg

7bc99d9dcdc6db66169a290e5fde7613.jpg

28623a93c646ef9c5248d15c7d4fb0a1.jpg

大刀山通往內洞林道的這段路我覺得是今天最美的森林林相，杉木為主體，森林充滿原始的茂盛，樹木參天，深入叢林，非常的舒服

e3640d3393f569ea1cc68d434463227e.jpg

b12cea7ecb6b14b9067517cbbe155aa5.jpg

405651c811349b59165298b6e1e2d645.jpg

61c2776c81a8f443850b5bc4d3e862ff.jpg

57ed0dee16b971b23119ad82ab8e683b.jpg

819ff95a4e6cf1bede031c7b678787b3.jpg

408ddbec0ab663dc8fe291cc46649c0b.jpg

出了森林，接到內洞林道約4.3K處，取右行

5e14d65046df3574301717d886a547f3.jpg

f3f79892686166d9f6f25694998de809.jpg

f7e0b9583602faa8d16150f8a7deca7f.jpg

390d14e30d93fc5340177eaf9a5e4995.jpg

77150a701277004e021e43f0df1321b5.jpg

a9674c6c965a0b21dcfe0f9065df1faa.jpg

a5a8bccecefa73ebc950ee35ac43d39f.jpg

9764973b5a3810fad3bfddf578cc2faa.jpg

內洞林道視野出乎意料的好，許多展望點的景色都很棒

1f05bb5eb07ebca15d5489f6883fca3b.jpg

56231bde8a5a441ea7296ae07b8a04d0.jpg

b533dbb15a6dafe2b02bf13ccb3337a0.jpg

25de38069257b58d3d719cdfbf5449ab.jpg

e89c359d457c92d3799c6c14065b9cf0.jpg

d5e78e4ed7467899e0b80037b44e8e03.jpg

內洞林道不愧是北台灣最美林道，步道不但寬廣好走，兩旁的樹林十分美麗，加上不時出現的展望，真的令人賞心悅目，心曠神怡，還能享受透過樹葉的陽光，山風清涼一點也不會熱，或許也是露營的好地點

6496bad48b532969685a62cf6e350790.jpg

40a68544395ca62e08bb1e88fac8a06b.jpg

車行終點，約6.3K處，有大岩壁

7a17c425ce70ebc6aa90b6c6a322669d.jpg

783a88937933abf6336968998875c2ac.jpg

fb5927d487ae221b4904b20a62c542e9.jpg

9f40d56ded28b194ce857a156a5c3796.jpg

ccd1da6d4e2b2bd971d4cb2e611e42fb.jpg

09b990ec27081826f538851f63f0f7b7.jpg

途經小瀑布群

267a4f5ed2b6fbcb49a3c9580f0d0ee2.jpg

b76bac99a5022d55ccc018138d5d1c6a.jpg

89b29caf46cdf24ac8ae9400e5b3dfa8.jpg

來到內洞林道約7K處，出現超寬闊視野，礙於交通因素，我們就在這裡折返，往啦卡路前進（往內洞1K前進，孝義派出所的方向），內洞林道再往前可以到雲仙樂園，內洞森林遊樂區

f3d180dac516450f0955987ee9210fa7.jpg

ac659ab936b605e0f9f2960525ecd694.jpg

bc0f6a5efaf487fc758e773c6f905f69.jpg

1ab3c36467299b4933a0bdd0a4daa964.jpg

6740ae3efd675f8b278041c1f7e2c1f3.jpg

69d359d098388167f4d7143ebef5073e.jpg

9b55d8715e7b939d2f2d89d526ea604c.jpg

6431dbf910cfd2349843b73ef5d1a6d0.jpg

8a1a659335f63d4bbcc148c2fdca19e0.jpg

78cc558efa94c011193cfafeacd3e270.jpg

6a7dbbaaa3520150d6a079893cf25fa5.jpg

沒想到往下走之後，視野還是很好

de617e382cbf7702642270b4dc3369e6.jpg

238a36af437ee82e461028766dd93529.jpg

5bed08e91b11e69fc16712f5501d7fa3.jpg

b274785c4d80d7d7b808e391e6f41efb.jpg

99c1a0fd90f00e6f4fbd5bed64ac8518.jpg

68cd1c2d7d6498f21667494f858e0da4.jpg

502d9e4694ca3ec3e4a1ca207ff65cd8.jpg

451bfe90a125cf330568e1eae7d7b7a4.jpg

8ed3fcc32aa34332e155cfc6fc66e195.jpg

0e87f72ac0916a3290e51b99a779f182.jpg

抵達啦卡路後，左轉下山，車不多，一路沿著桶後溪走，盡是好風景

4836d454ab5f259db963d85b494531b5.jpg

a19ee71ec0551a087144cf196fa0f3bc.jpg

933073b19b56efb764d4b202a3cecd1b.jpg

369e98d9a828ad7a1d286793564d36d7.jpg

c1a73e418dea91f56bf6d26a37d79748.jpg

a3a1ee562cacc3f1ba05df7c28779ad7.jpg

美麗的桶後溪

a87063c3c98371ec1e46b554b3f25e70.jpg

4e28f7a9a917ff3a77003c2d152170f6.jpg

57be5fa8ae8f0226411c8f4296c8525b.jpg

8e151e22ee6d24dff12b14cf2f7e4602.jpg

ff2c8bb99e81eaf8f788198d31d8d9bc.jpg

acebfe33b25261e62c61d5583743cbbe.jpg

今天的旅程就到這裡

步道 登山 森林遊樂區

延伸閱讀

南勢溪引水至石門水庫 烏來族人喊誓死抗爭到底

「誓死抗議到底！」 烏來四部落現身反對北水南引

基隆高地缺水 水公司明開設8處供水站

南勢溪引水至石門水庫 烏來部落抗議影響生態

相關新聞

北台灣最美林道！ 「烏來內洞林道」無敵展望大刀山、「啦卡登山步道」絕美桶後溪

今日行程：啦卡路9巷36號民宅旁登山口＞啦卡登山步道＞大刀山522高地＞大刀山＞內洞林道4.3K＞內洞林道7K＞內洞林道1K（孝義派出所）＞啦卡路 內洞林道 ，位於新北烏來，早期為伐木道路，總長約

海景視野絕佳！ 海上版萬里長城「瑞芳鼻頭角步道」 順遊南雅奇岩絕美岩景

今日行程：鼻頭國小＞鼻頭角步道＞聽濤營區＞鼻頭角稜谷步道＞鼻頭漁港＞地質步道＞南雅奇岩鼻頭角步道，位於新北瑞芳，山稜上的步道遠看像是海上蜿蜒的萬里長城，蔚為壯觀，海天一線，視野絕佳，瑞芳的黃金山稜，基

共享海天一色！ 彰化「芳苑海空步道」夕陽斜照，擁豐富生態紅樹林濕地

歡迎點選影片訂閱 讓我們繼續帶著大家S健行去!! 彰化芳苑海空步道簡介 入口位於普天宮停車場,步道總長約1.3公里,享受時間約1.5小時,二林溪出海口紅樹林景色及豐富濕地生態,吸引在地居民及遊客駐

中橫四辣之中辣！ 3300m海拔、最著名垂直九十度峭壁「畢祿山」 新登山口高繞路況介紹

畢祿山 海拔高度3,371公尺，是台灣百岳之一位於中央山脈北二段，山頂有一顆三等三角點和360度的展望合歡群峰、奇萊連峰、奇萊東稜、鋸齒連峰 一覽無遺 前往畢祿山的820林道，因去年多日的豪雨造成

日月潭一覽無遺！ 南投「水社大山」登頂無展望 最好的美景在5.0K

趁著連假，抽空造訪日月潭水社大山。其實這是我人生第二次來日月潭，上個月來的時候，發現這裡好美，無論騎單車、獨木舟、SUP都很值得來一趟。 Date: 4/4 天氣晴朗 登頂後多雲 (下山有雷聲但無下

登苗栗老崎坪頂山！賞雲海、雲霧繚繞超療癒，老崎古道「頭份後花園步道」展望絕美

今日行程：慈母亭＞楓林步道＞斗煥坪手榴彈投擲場＞楓林吊橋＞東望涼亭＞老崎坪頂山＞扶桑花步道＞龍貓隧道＞北老崎坪頂山老崎坪頂山，位於苗栗頭份，以展望佳聞名，由老崎古道通往老崎坪頂山，老崎古道又稱頭份後花

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。