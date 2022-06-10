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日月潭一覽無遺！ 南投「水社大山」登頂無展望 最好的美景在5.0K

健行筆記／ 健行筆記Belinda

趁著連假，抽空造訪日月潭水社大山。其實這是我人生第二次來日月潭，上個月來的時候，發現這裡好美，無論騎單車、獨木舟、SUP都很值得來一趟。

Date: 4/4 天氣晴朗 登頂後多雲 (下山有雷聲但無下雨)  

  • 水社大山 標高2059M
  • 水社大山主峰 標高2112M
  • 全長5.48K1.6K 休息處 無展望3.7K 觀景台4.2K 較大空間的休息處，遮雨棚 滿多人在此休息用便餐4.7K 觀景台，展望不錯5.0K 觀景台，展望不錯 (但這次到時已經都是雲)
出發前查了許多路線資料，路來回約8-10小時都有，就當作體力訓練之一! 我們前一晚車宿在日月潭青年活動中心下面的停車場，位置不多，但太早到可能也沒位置... （我們大概是晚餐後）前1.6K是無限的樓梯，真的走到滿厭世的，完成樓梯挑戰後會來到第一個休息處(觀景台)但沒有景色可以看，只能稍作休息。後面接著一路爬升接著竹林平緩道路，剛好是「雨後春筍」的季節，滿地都是竹筍~長的又高又肥美的樣子

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還有會經過卜吉山三角點 有點隱密 會在右手側。水社大山登山步道不算簡單，陡升、平路、緩坡都有，夏天可能會很悶熱，沿路滿多蕨類植物，偶爾會有被洗臉的感覺XD陡升的路段有地方需要手腳並用、拉繩子等。 (4.2K-4.7K左右岩石段)

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上山5小時，下山4小時，總共9小時，包含休息。到達水社大山的標示牌後，再沿著指示可抵達水社主峰，滿少人過去的，路算好走，約莫15-20分鐘可抵達主峰。最好的展望大概在4.7K以及5.0K，登頂後無展望，只有無限的拍照跟休息~

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因日月潭算知名景點，登山遊客也不少，建議提早出發，可以早點回到登山口，也避免下山的塞車情形~

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日月潭 登山 連假

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