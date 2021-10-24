飽覽無敵海景！台東大武鄉「巴塱衛山」 欣賞一望無際的美麗東部海岸線

巴塱衛山位於台東大武鄉，海拔325公尺，於2006年入選新版台灣小百岳(編號96)，有一顆二等三角點1177號，山頂設有忘憂亭、解愁亭，可眺望一望無際的海岸風光。大武原稱「巴塱衛」，為「拿棒子打」之意，昔日排灣族自中央山脈東移至巴塱衛溪口（今大武溪）附近時，用棒子打地，以分辦沼澤濕地，故得此名。交通方式以自行開車/騎機車為宜，二處登山口皆位於台9線上：

來來飯店登山口：過南興休息站後轉入叉路，再轉產業道路往上行，可直接到達三角點，不過山路狹小陡峭很難會車，騎機車比較沒有會車問題，只是危險性也較高。 南興地磅檢查站：由地磅站附近的產業道路往上行，可直接到達三角點，不過山路狹小陡峭很難會車，這條路線稍短，適宜想步行登頂者，單程約2.3公里。

台9線轉入來來飯店叉路，可見到右側一條產業道路，由此往上。

山路狹小陡峭，有些地方還有大的轉彎，一路蜿蜒而上，約2.5公里可到達三角點。

巴塱衛山，二等三角點1177號，左側有水土保持局立的大石碑。

前方紅色涼亭可俯眺美麗的東部海岸線，擁有無敵海景的視野。

山頂左側還一處看起來是民宅的房子？

附近也有一座通訊基地台，應該是多家電信公司共用。

巴塱衛山，騎機車就到達的小百岳，算是輕鬆登頂，不過下山時這條蜿蜒而下的產業道路，真的騎得有點膽戰心驚，下次有機會再來，應該會改由地磅站那條產業道路走上山。下山後回程沿著美麗的東海岸線往北，一路欣賞海岸風光，還有南迴藝術季的作品可賞。