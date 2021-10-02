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台南熱門IG秘境！ 「阿拉溪斜瀑布群」路程超簡單，只差深山沒訊號無法打卡炫耀

健行筆記 / 健行筆記Kitty picnic

近日在IG美景上看到這渾然天成，造型獨特的双浴缸瀑布，非常特別搜尋之後，原來是位於台南楠西區的阿拉溪斜瀑布群，是龜丹溫泉的上游源頭感覺就是深山中的深山秘境啊!!kitty立刻安排台南行程，來一探阿拉溪斜瀑布美景的輕旅行

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如何去自行開車1.導航至台南龜丹鐵谷山宮，可以把車停在這裡約有5-6台位置，再步行進入約走40分鐘2.四輪傳動車，越野車可以直接開車進去，不過停車位很少，大約只能停3-4輛車的位置，可以省下約10分鐘走的路程3.騎機車可以直接騎到水泥路終點，直接走下去龜丹溪谷，走約5分鐘即可抵達阿拉溪大眾交通大台南公車 綠21 龜丹油礦站下車開車抵達鐵谷山宮，發現建築物跟一般常見的寺廟不同原來供奉的是日據時期，台灣最大的抗日事蹟，噍吧哖事件的烈士余清芳又稱西來庵事件，屬於紀念祠堂

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車子停在宮前一片草皮空地上，大約可停5-6台車這裡附有簡易廁所，玩水回來可以在這裡更換衣物垃圾請自行帶下山，不要丟在這個廁所裡深山裡清運垃圾不容易，請大家發揮公德心

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過紅鐵橋沿著產業道路走，從這裡開始手機就沒有網路訊號了沿路也沒有指標，也無法開網頁查資料所以出發前要一定要先做好功課，確認路線免得走錯岔路喔!!

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第一個岔路 選左邊

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第二個岔路 選右邊

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沿著水泥產業道路繼續走會經過攔沙壩，從這裡開始便接著是2公里的緩上坡山路，雖然路程不長但因為是上坡，也是會小喘氣外加小流汗的，要及時補充水分喔有些路段因為連日豪雨，所以路程上有小石子堆積要小心通過

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看到左手邊岔路有個紅色告示牌，即可往下走龜丹溪入口從紅鐵橋一路步行到這裡叉路，大約是40分鐘這路段都是下坡，而且泥土路要注意濕滑，和土石鬆動喔

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抵達龜丹溪河床，右邊是上游繼續往龜丹溪和阿拉溪的匯流處走，看到右邊河流往上爬即是阿拉溪河床，石頭有點滑要小心攀爬建議鞋子要穿止滑性高的，抓地力好的(不建議水陸兩用鞋)

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即可抵達阿拉溪斜瀑群，看到了獨特景觀双浴缸瀑布哇!![真的好特別的天然造景，感謝前陣子下大雨，造就氣勢磅礡但是又很安全的秘境景點阿拉溪依次流入上下兩層，大自然的鬼斧神工刻鑿的双浴缸造型池，成就這獨特的美景彷彿在這翠綠山谷中，擁有這私人豪華双浴缸，真的好美喔~~

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阿拉溪斜瀑布群雖然身處台南楠西深山中的秘境，路程卻是意外的簡單又容易到達只要事前先做好功課，穿止滑功能的鞋子，就可以一睹這大自然美麗又獨特的雙浴缸瀑布喔!!

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瀑布 秘境 美景

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