火紅鐵橋文青氣息！ 微解封遊雲林「西螺大橋公園步道」 欣賞西螺鎮人文指標

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西螺大橋公園步道簡介

步道入口位於西螺大橋入口處,步道總長約2公里,昔日遠東第一大橋精神猶在,灼紅火橋H型穿橋式美式作風,1953年正式通車串接台灣縱貫線,橋下公園如今滿布花草栽種,鄰近步道悠閒散步好風光,周末假日更有藝文活動在橋邊,又是一處充滿人文歷史悠閒好去處

路線簡介

入口位於西螺大橋入口處,海拔高度42公尺,步道行走約1小時,高度落差8公尺

行者行程

1600點--西螺大橋廣場公園1615點--西螺大橋下綠原景觀1630點--公園綠道1640點--體訓設施1650點--雕塑廣場1700點--媽祖大埕1710點--返程

Hello大家好歡迎來到S行者影片是微解封期間拍攝防疫期間戴好口罩台灣防疫加油!本周帶大家來到西螺大橋公園步道入口位於西螺大橋入口處步道總長約2公里昔日遠東第一大橋精神猶在灼紅火橋H型穿橋式美式作風1953年正式通車串接台灣縱貫線橋下公園如今滿布花草栽種鄰近步道悠閒散步好風光周末假日更有藝文活動在橋邊又是一處充滿人文歷史悠閒好去處就讓行者帶著大家一起散步去吧!

西螺大橋起建於1937年但因二次世界大戰爆發導致大橋工程中斷期間甚至連大橋鋼樑都轉挪做為戰爭物資直到1953年美國援助重建完成成為濁水溪上最美的風景1990年西螺大橋已屆40年之齡開始禁止重型車輛進出也在地方政府及民間的努力下逐步卸下當年擔任物資運輸大任朝向休閒觀光大橋方向前進搭配大橋廣場及河濱公園成為民眾周末假日最佳去處啊!

西螺大橋在日治時期稱為濁水溪大橋1953年完工時它是僅次美國舊金山金門大橋的世界第二大橋也是全台灣最長的橋樑,被譽為遠東第一大橋這邊如果走完休息之後,我們可以到對面那邊有鎮南宮有西螺延平老街去吃一點美食

在西螺大橋公園當中有一些雕塑都是由當地知名的雕塑老師製作右手邊這一幅就是推車,婦女與推車這裡還有一座叫做鳥夫人下面是人的形象,上面就有二隻小鳥搭配一個銅板的形象那這邊它放都有一些小燈晚上也會打一個燈光看起來就會非常的唯美也有一個鐵巨人躺在地上睡著的樣子顏色鮮豔造型特別

有個作品叫做夕採用西螺大橋T型鋼構築出抽象的線性造型而雙簧的造型結構代表二地川流不息這個雕塑作品是在西螺大橋上連接鋼樑與鋼樑之間的鎖片所組成的這些鎖片在整個橋的外觀上或許並不起眼但它卻是支撐大橋結構的重要角色保留鋼材的本身顏色-紅色不讓色彩影響到周遭的環境也映射出環境的顏色在作品中讓我們發現了風景

西螺大橋位於濁水溪下游橫跨雲林西螺及彰化溪州這座有受到美國援助資助的大橋長1939.03公尺(口誤)寬7.32公尺採華倫式穿式橋樑鋼鐵做架衍樑13孔橋墩32座橋墩間隔60餘尺是過往的世界第二大橋

終於走完今天的步道了我們再重複一次今天來走的是西螺大橋步道有好玩的公園有很多人又有很好看的雕塑今天就走到這邊了記得喜歡影片的話記得點讚訂閱和分享Bye bye!

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