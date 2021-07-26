好山好水好人文！ 彰化芬園「寶藏寺步道」 沿途欣賞三級古蹟古色古香

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芬園寶藏寺步道簡介

步道入口位於彰南路三段135巷處,步道總長約1公里,嘉慶親題古匾寶山第一,粵匠木造建築歷史飄香,護龍古鐘其音悠揚悅耳,戶外環寺步道處處可見細節,廁所飲水停車場萬物皆備,又是一處好山好水好人文的去處

路線簡介

入口位於彰南路三段135巷處,海拔高度36公尺,步道行走約1小時,高度落差10公尺

行者行程

1600點--彰南路三段135巷處1615點--義民祠1630點--廟堂廣場1640點--祭祀台1650點--榕樹下1700點--金火爐1710點--返程

Hello大家好歡迎來到S行者,影片都是疫情前拍攝防疫期間不外出,台灣防疫加油本周帶大家來到彰化芬園寶藏寺步道入口位於彰南路三段135巷處步道 總長約1公里 嘉慶親題古匾寶山第一粵匠木造建築歷史飄香護龍古鐘其音悠揚悅耳戶外環寺步道處處可見細節廁所飲水停車場萬物皆備又是一處好山好水好人文的去處就讓行者帶著大家一起散步去吧!

從芬園台14線進來後我們進入了到環寺橋這個入口處那待會我們就會進去寶藏寺那我們今天所走的都是附近周圍的一些步道介紹給大家認識一下寶藏寺周圍的這一個土地是一條擴建的道路那這邊有一個紀念三級古蹟寶藏寺的一個碑上面有寫了一些名字也是我們芬園鄉的鄉親捐獻的土地提供他們拓寬使用,環境相當的幽靜寶藏寺興建於康熙年間位於芬園鄉進芬村,是彰化往草屯的必經之路於民國60年重修為現在的樣子是昔日所稱台灣中部三岩二寺龍山寺寶藏寺虎山岩清水岩和南投碧山岩

三級古蹟寶藏寺前臨貓羅溪遠眺九九峰,坐擁幽靜田野中九九峰的地質含有一個摺土具有鐵鋁等氧化物成分晨間黃昏之時,你如果眺望它的時候就好像火紅般的山色在燃燒一樣是台灣中部地區擁有火炎山特殊地理景觀的地區

寶藏寺早期是彰化往草屯的必經之處創建於康熙11年,民國60年重修完成依法公告為第三級古蹟寺內有一塊嘉慶皇帝親筆御賜的古匾寶山第一懸於正殿作為鎮寺之寶

而寺中義民祠奉祀貓羅溪西勇士神位因本地原為漳泉移民屯居之所曾相互發生激烈的械鬥故立祠內供奉在械鬥中不幸身亡的先民與客家人協助清廷平亂而喪生的義民在意義上有所不同義民祠雕花樑柱奉香裊裊型態美環寺步道綠樹綠草相伴碎石走道乾淨廁所詳盡解說精美古匾寺內設施不一而全真的是一座親民的廟宇啊!

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