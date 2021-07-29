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舊照回味古樸建築之美！ 疫後遊賞新竹關西「牛欄河親水公園」&「東安古橋」

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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沿著親水河道， 兩岸綠樹成蔭， 古樸韻味五拱橋， 連接盡頭的水藍色天空出遊好天氣， 一起來拜訪關西小鎮~~

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夏天， 日出較早趁著早上還不是太熱，7:30從台中出發抵達這天旅行的第一站，牛欄河親水公園

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一開始險些開過了頭， 還好反應快我們將車子停放在親水橋， 原來親水公園得要從親水橋往下的方向才行

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九點多的室外雖然有些熱氣

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不過河兩岸連綿的綠樹

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緩緩的水流， 帶著些微飄送的微風

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撐把傘慢慢散步， 滿眼風情， 自是愜意

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整治後的牛欄河而建的親水公園從上游沿著溪水蜿蜒， 形成一處處層疊的小水瀑

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為了阻隔上游沖刷的溪水帶來垃圾水道不遠處， 就以石板塊做阻擋於是愈往下走， 溪水更是清澈倒映的藍天白雲， 眼前景色像一幅畫

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走著走著眼前出現了~縣定古蹟~東安古橋

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東安古橋，興建於日據時代，至今超過80年歷史 橋樑為全台少見的五孔石造拱橋，為關西八景之一

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聚集的水瀑，或大或小，隨著涼風徐徐讓我們直呼好幸運，這是安排的第一站

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一旁還有水牛造型石雕，應該會是小朋友喜愛的拍照配角

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有趣的是從親水橋一路走來沒看見甚麼人直到東安古橋才看見遊人絡繹不絕

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東安古橋，其實是新舊橋樑並立左邊是舊橋，右邊是新橋

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整治後的親水公園，時不時還會有白鷺鷥飛過，加上兩岸的景致，份外悠閒的氛圍

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假日裡更有包括: 藝術季，音樂季的活動，河的另一邊則有文創小市集

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這天河岸邊還有人悠閒垂釣呢

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關西鎮四號道路拓寬時，為維持牛欄河景觀及保存古蹟施工時保留東安橋， 並在一旁新建單跨孔新東安橋

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預備從東安橋橫跨過另一邊站在橋上，一覽橋下水岸風光

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走過橋的另一邊，沿著人行步道，隨意了看了幾家小市集又回到古橋的另一側

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羅馬式圓弧流線造型的五孔糯米橋是關西歷史最久的石砌拱橋

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橋梁材料取自於當時的方解石細細看著每一個石頭都有其不同紋路與色澤舊橋樑更多一些歲月的斑駁

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沿路回到親水橋無意間發現橋側身拼貼的是一塊塊大小不一且有不同紋路的石頭增添了趣味畫面

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這天，我們從親水橋走到東安橋再往返，雖然有段距離，不過:日照好天氣心情齊飛揚^.^

城市漫遊。 gina

公園 市集 步道

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