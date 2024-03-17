陽光行動／社工無力：我保護大家 誰保護我

社工界鬧人力荒、留不住人，台北市社工人員職業工會四月二日社工日當天要出版「一百個社工陣亡故事」繪本集，工會副理事長沈曜逸說，社工總是被期待是萬能的、什麼都要接住，但事實上，社工常是孤立、單兵作戰，常因承接不及個案而有無法解脫的自責，這本社工陣亡故事就是揭露社工面臨的身心困境。

已故新北市社會局前局長張錦麗曾轉述，一名社工長期陪伴的個案突輕生，讓她很自責，也陷入低潮，想離開社工界，張當時帶著督導及社工一起陪伴她到個案的喪禮，告訴她「妳可以轉職，但不該帶著傷口離開」，希望可以解開心結。

社工人力短缺，尤其保護性社工面臨「三高」和「三缺」困境，人力吃緊恐造成惡性循環，新北市的社工缺額率居六都之冠。記者曾學仁／攝影 喪禮上，個案母親遞上一封遺書，信中個案說「謝謝社工的陪伴，若不是社工，也無法撐這麼久」等感謝話語，頓時讓該社工淚崩。張錦麗當時說，這封信是社工很重要的復原力，社工容易有替代性創傷症候群，遇到類似事件，長時間累積在心裡就會悶出病，也是很多社工轉業的原因之一。

新北社會局副局長許秀能說，二○二一年太魯閣列車翻覆意外，新北市也派社工前往靈堂協助，社工不分晝夜都待在停屍間陪伴，「雖然（遺體）有包起來，但不是每個人都可以接受，尤其是剛畢業的年輕社工，是很大的衝擊」。

一名年輕社工在「一百個社工陣亡故事」說，實習期間看見督導與同仁討論如何協助受暴被害人，讓他很感動，決心投入保護性社工，當時抱著滿腔熱血，但訓練不到三周就開始獨立接案，平均一周接新案五至七件，定期服務的有廿案左右，代表每月要出四十份報告，上班忙聯絡個案，下班要完成快到期的服務紀錄，常加班到晚上八、九點。

年輕社工說，因為案量大，服務不得不以電訪為主，但實難以確切評估個案風險程度，「我常懷疑自己評估的方向會對案主沒有幫助，每晚睡覺都很害怕負責的個案上新聞」，深怕被社會拿放大鏡檢視服務失誤，最後他做不到半年就離開。

不只年輕社工，資深社工面臨愈來愈「多工」環境，也常有不如歸去念頭。

一名資深社工說，社工單一案件要填的表格變多，被列管事情也暴增，工作流程讓他覺得心累，「如果不要有源源不絕的表單，不要像個為表格服務的機器人，也許就不會陣亡了」。擔任保護性業務的社工督導說，會想暫時離開單位，是因她深深感受「我保護大家，卻沒有人可以保護我」，內心有一股無力感逆襲。