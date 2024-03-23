還原剴剴案時序 市府揭保母家髒亂 瀰漫菸味
台北市社會局昨送剴剴案專案報告至各議員研究室，內容還原該案出養前、後過程，包括案發後，涉虐保母還矢口否認，且托育地環境雜亂、瀰漫濃濃菸味；另外，社會局案發隔天通報衛福部社家署，是否適用重大兒童及少年虐待事件實施計畫，保護司卻認定家外案件不適用此計畫。
專案報告指出，新北樹鶯社福中心民國111年1月開案服務案家，剴剴於同年2月出生並開始討論收出養問題，3月由新北市轉介兒福聯盟辦理，兒福聯盟將剴剴委託該單位合作的劉姓保母短期照顧，9月1日收托，劉姓保母9月4日通知北市居家托育服務中心，居托中心依規定於9月26日第一次訪視剴剴。
劉的同住家人確診，12月21日告知居托中心未清消，訪視員考量平日執行工作會與諸多保母及幼童接觸，為免交互感染，將原排定的無預警訪視時間延後至12月下旬。12月24日剴剴送醫不治死亡，兒盟社工告知外婆及新北樹鶯社福中心，再由新北家防中心通知北市家防中心。
北市社會局12月25日接獲通報，當天下午4點7分依中央規定通報社家署，並致電保護司洽詢本案是否適用重大兒童及少年虐待事件實施計畫，保護司認定家外案件不適用；12月26日至托育地調查虐童，劉矢口否認，且調查當下環境雜亂、瀰漫濃濃菸味；當天併同調查劉的妹妹，亦陳述不知情，並再次聯繫另一童家長強制轉托並協助媒合托育資源。
民進黨議員何孟樺認為，北市府的書面報告中仍有許多疑點，12月24日剴剴死亡後，社會局雖有依法及時處置，但蔣萬安為什麼拖了整整3個月才全盤檢討？這期間又有多少孩子身置風險當中？報告裡面絲毫未說明。
民眾黨議員黃瀞瑩表示，社會局有提及12月25日通報到府級，蔣萬安應該知道此事，27日後似乎沒有更多調查，而是以公文方式通知保母。
國民黨議員柳采葳認為，社會局專案報告來得太慢，事發已經超過3個月，社會局有很大問題。她指出，北市府對於社工訪視的檢討仍然不足，難道因為確診就少一次訪查？不能改以視訊代替？
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