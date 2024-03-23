還原剴剴案時序 市府揭保母家髒亂 瀰漫菸味

台北市社會局昨將剴剴案專案報告送至各議員研究室，內容還原該案出養前、後的過程，社會局於案發12月24日隔天致電保護司洽詢本案是否適用重大兒童及少年虐待事件實施計畫，保護司認定家外案件不適用此計畫。記者林佳彣／攝影 台北市社會局昨送剴剴案專案報告至各議員研究室，內容還原該案出養前、後過程，包括案發後，涉虐保母還矢口否認，且托育地環境雜亂、瀰漫濃濃菸味；另外，社會局案發隔天通報衛福部社家署，是否適用重大兒童及少年虐待事件實施計畫，保護司卻認定家外案件不適用此計畫。

專案報告指出，新北樹鶯社福中心民國111年1月開案服務案家，剴剴於同年2月出生並開始討論收出養問題，3月由新北市轉介兒福聯盟辦理，兒福聯盟將剴剴委託該單位合作的劉姓保母短期照顧，9月1日收托，劉姓保母9月4日通知北市居家托育服務中心，居托中心依規定於9月26日第一次訪視剴剴。

劉的同住家人確診，12月21日告知居托中心未清消，訪視員考量平日執行工作會與諸多保母及幼童接觸，為免交互感染，將原排定的無預警訪視時間延後至12月下旬。12月24日剴剴送醫不治死亡，兒盟社工告知外婆及新北樹鶯社福中心，再由新北家防中心通知北市家防中心。

北市社會局12月25日接獲通報，當天下午4點7分依中央規定通報社家署，並致電保護司洽詢本案是否適用重大兒童及少年虐待事件實施計畫，保護司認定家外案件不適用；12月26日至托育地調查虐童，劉矢口否認，且調查當下環境雜亂、瀰漫濃濃菸味；當天併同調查劉的妹妹，亦陳述不知情，並再次聯繫另一童家長強制轉托並協助媒合托育資源。

民進黨議員何孟樺認為，北市府的書面報告中仍有許多疑點，12月24日剴剴死亡後，社會局雖有依法及時處置，但蔣萬安為什麼拖了整整3個月才全盤檢討？這期間又有多少孩子身置風險當中？報告裡面絲毫未說明。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，社會局有提及12月25日通報到府級，蔣萬安應該知道此事，27日後似乎沒有更多調查，而是以公文方式通知保母。

國民黨議員柳采葳認為，社會局專案報告來得太慢，事發已經超過3個月，社會局有很大問題。她指出，北市府對於社工訪視的檢討仍然不足，難道因為確診就少一次訪查？不能改以視訊代替？