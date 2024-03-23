北市剴剴案臨時會 人數未過半流會

北市議會昨召開臨時會，討論民進黨團、民眾黨團要求市長蔣萬安進行「剴剴案」專案報告，人數未過半流會改成談話會，民進黨議員退席抗議。記者余承翰／攝影 台北市議會昨開臨時會討論民進黨、民眾黨團要求台北市長蔣萬安專案報告「剴剴案」，因國民黨團不支持、達成共識不出席，臨時會人數未過半流會，改為30分鐘談話會後才有3位藍議員出席，引發藍、綠、白大亂鬥，主持議事的國民黨議長戴錫欽一度挨批偏袒、不中立；戴也反嗆「士可殺不可辱，誰偏袒？」

臨時會原預計昨下午2時開始，開會門檻是29位議員到場，但簽到人數僅有25人，從下午2時開始經過2次延長，人數仍不足額，戴錫欽宣布臨時會無法成會，改為談話會，開放半小時發言，每人3分鐘。

民進黨團總召簡舒培批評藍議員「不敢來」，議員李建昌也批連國民黨市黨部主委黃呂錦茹都來現場壓陣，國民黨以黨領政就像共產黨，還批藍杯葛，讓臨時會流會，「議長不要偏袒」，戴錫欽也動怒回嗆「誰不中立？告訴我？士可殺不可辱，誰偏袒？」

戴錫欽最終宣布臨時會確定流會改開談話會，國民黨陳炳甫、鍾沛君與闕枚莎3人抵達議場，綠、白議員譁然，民進黨怒嗆「欺負台灣民意」、虛偽，憤而集體退席，抵制談話會；民眾黨團總召陳宥丞也批國民黨「執政傲慢、冷血」。

陳炳甫說，當務之急應該是由中央召集會議，把權責分工清楚，不是把市長蔣萬安叫來駡，是要作秀嗎？鍾沛君也說，不是只有民進黨同意的監督才叫監督，不是他們想要開的會就集體退席，「是議場、還是秀場？」

民進黨團會後開記者會批，國民黨團技術性杯葛流會，難道替剴剴討公道、補足社會安全網、保護孩子不重要嗎？簡舒培還公布停車場照片，很多藍議員的座車都在，人在議會內，為何不出席簽名臨時會？

民眾黨團總召陳宥丞說，很失望國民黨團面對市政問題、制度瑕疵時選擇逃避，黃呂錦茹甚至在議事廳門口守門，「主委綁架民代、黨意凌駕民意」，希望蔣市府完全執政、完全負責，面對問題、解決問題，不要躲在市府大樓、國民黨多數執政暴力之下來藐視議會。

國民黨團則聲明，黨團支持市長專案報告，但議會開議在即，對於已經排有行程，不能參加的議員也不公平，甚至造成外界的誤解，認為不關心。國民黨也並沒有所謂「以黨領政」，經徵詢多數黨籍議員後，依據大家共識決議，一致行動。