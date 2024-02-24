山海相伴的美景！ 東北角「鼻頭角步道」看海聽濤 超遼闊藍天大海印入眼簾

位於東北角海岸線的鼻頭角步道，全長3.5公里，皆為鋪設好走的木棧道或石階，相當好走；沿著山稜起伏的坡度緩而不陡，足以讓旅人用閒適的心情飽覽山海一線的美。

一開始，步道起點在鼻頭國小，紅屋瓦、彩繪牆面配上無敵藍天大海，超美！爬完這一段階梯之後，一整片大海美景印入眼簾。

潮汐及海浪日積月累雕出的礁石景觀，令人讚嘆！

在涼亭稍作歇息之後，繼續往前行，一樣是平坦好走的步道，稍有遮蔭，但如果夏天大太陽來，一定要防曬。

過了公共廁所之後，留意右手邊有一個階梯往海邊走，這裡有一片大草皮，天氣好的時候，坐在這裡看遠處船隻點點、海面波光粼粼，就算待一整天也不會無聊。

一路上都是這樣山海相伴的美景。

樓梯下方有彩虹階梯，一旁的迷彩屋即為有名的聽濤cafe，營業時間為每天上午9點到下午5點，可以一邊喝咖啡、一邊看海、聽濤，很愜意。

如果不喝咖啡，則直接步道取左，爬完這一段階梯，就來到鼻頭角最有名的一段「台版萬里長城」，雖然沒有像中國萬里長城那麼壯觀，但沿著山稜而建的階梯，彷彿走著走著就會衝上雲霄。

這裡有一處涼亭，算是鼻頭角的制高點，在這裡可以360度環景看山看海，吹著風，望遠看基隆嶼，聽著老鷹盤旋在空中的鳴叫，聽著遠處海浪拍打的聲音，與大自然合而為一。

接下來開始一連串的緩下坡，記得沿路把藍天大海的美景收藏起來，因為再步行10分鐘就要抵達終點。

藏在林蔭中的小徑，走起來相當舒服，讓人捨不得這一段步道就要抵達終點。

基隆嶼在遠方守候著。

步道終點為民房，這裡有幾家有名的小吃店，現捕現殺的海鮮，足以餵飽饕客的胃。也可以步行5-10分鐘到漁港邊的餐廳吃飯，菜色選擇較多。走一趟鼻頭角步道，有山海美景又有美食，非常推薦大家在酷暑還沒來臨前前來走走。