這次不用爬！造訪隱身北投奇岩重劃區內的「生態公園」 落羽松林、木棧步道統統有
搭乘淡水信義線-奇岩站1號出口，步出捷運站後右轉，續行三合街二段
生態池旁幾株茂盛的落羽松目前還未完全轉黃轉紅…
然它美麗的身影，倒映在池邊卻也令人驚豔
經過大豐公園一路慢慢晃，前往公館公園
公館公園內為原有埤塘改造成頗大的生態池，四周高樓大廈環伺
環著生態池，綿延的木棧步道
生態池旁種滿了落羽松，黃、綠、紅三色交雜的漸層美景，形成冬季限定的雙色美景。
生態池後方一大片綠地
鳥、鴨鴨、龜鱉齊聚在這兒，或優游，或休息
借問一下奇岩1號公園、2號公園、3號公園往哪走？每個人臉上都是一副“？”表情，無意中發現2號公園小小記號就框在地上
磺港溪連貫起的一整片公園，住在這附近可真幸福。
沿著磺港路設有自行車道，決定回Ubike租借站租部Ubike，用慢速的方式體驗奇岩重劃區內，不同時空的迷人風情
一系列台北市各個河濱公園的彩繪牆
每一個景、每一道牆、每一幅畫，都承載著不同重量的故事，這些故事靜靜地刻畫在彩繪牆上，也烙印在內心深處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言