這次不用爬！造訪隱身北投奇岩重劃區內的「生態公園」 落羽松林、木棧步道統統有

搭乘淡水信義線-奇岩站1號出口，步出捷運站後右轉，續行三合街二段

經過三合橋後不遠，左邊即為奇岩一號公園，沿著景觀步道而行～

生態池旁幾株茂盛的落羽松目前還未完全轉黃轉紅…

然它美麗的身影，倒映在池邊卻也令人驚豔

經過大豐公園一路慢慢晃，前往公館公園

公館公園內為原有埤塘改造成頗大的生態池，四周高樓大廈環伺

環著生態池，綿延的木棧步道

生態池旁種滿了落羽松，黃、綠、紅三色交雜的漸層美景，形成冬季限定的雙色美景。

生態池後方一大片綠地

鳥、鴨鴨、龜鱉齊聚在這兒，或優游，或休息

借問一下奇岩1號公園、2號公園、3號公園往哪走？每個人臉上都是一副“？”表情，無意中發現2號公園小小記號就框在地上

磺港溪連貫起的一整片公園，住在這附近可真幸福。

沿著磺港路設有自行車道，決定回Ubike租借站租部Ubike，用慢速的方式體驗奇岩重劃區內，不同時空的迷人風情

一系列台北市各個河濱公園的彩繪牆

每一個景、每一道牆、每一幅畫，都承載著不同重量的故事，這些故事靜靜地刻畫在彩繪牆上，也烙印在內心深處。