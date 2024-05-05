都四訪了！苗栗「馬那邦山」 眼前美景令人永生難忘

《四訪苗栗的花果山 - 小百岳#037 馬那邦山、雪霸國家公園管理處》【回首前塵往事】

馬那邦山有三處登山口：東興村的兩處登山口為南線/天然湖線的天然湖登山口、北線/東興線的上湖登山口，以及泰安鄉細道邦/中興線的珠湖登山口。

(1) 2013/12/03：首度攀登馬那邦山，搜尋舊照片發現是由第一停車場起登。然而時隔10年，上、下山的過程已不復記憶，只依稀記得輕輕鬆鬆便已完登。印象最深刻的則是徐慶榮紀念碑、山頂遼闊壯觀的視野，以及絢爛多彩的楓紅。

(2) 2020/12/13：第二次攀爬的目標是尋寶［健行筆記］的<小百岳集起來>和<苗栗-臺灣百大必訪步道>。當時一聽說友隊“民生鐵馬隊”有開團，立馬與龍山人共9位報名參加其專車行程。此行是從第一停車場出發，徒步天然湖線登頂後，轉由上湖線走O形回到第一停車場。該隊以青、壯年山友居多，身手矯健、速度不凡，我一路窮追猛趕。礙於大隊專車集合時間規定，我心想不能吊車尾、惡名昭彰，只好卯足全力、拚了老命，回程狂奔下山，總算趕上大隊，真是永生難忘的體驗！而且此番的楓葉或黃、或綠、或紅、或褐，猶如萬花筒一般，色彩豐富斑斕，令人目眩神迷、流連忘返，是我此生欣賞到最為璀璨輝煌的楓紅，驚豔讚頌，不虛此行。

(3) 2021/04/11：第三次走訪馬那邦山，是為了補足中興線珠湖的2顆寶石，因為第二次攀登時只尋獲<小百岳集起來>的1顆寶石和<苗栗-臺灣百大必訪步道>的3顆寶石。因此，當日特地邀請兩位苗栗土生土長的識途老馬隊友帶領同行，從臺北驅車南下，自泰安鄉細道邦(中興村)的珠湖登山口起登，經過珠湖斷崖、馬那邦山古戰場紀念碑，再原路折返回到珠湖登山口。隨後順道尋寶鳴鳳古道，收穫滿行囊。

(4) 2023/12/23：第四次行程的O形路線與第二次相同，從第一停車場出發，徒步天然湖線登頂後，轉由上湖線回到第一停車場。可惜年紀漸長，體能稍退，走到上湖登山口即搭乘接駁車下山，未能用雙腳走完全程，引以為憾。

【展望美好未來】自從 2022/04/16 加入中華山岳獎品組的志工行列，參與健行、頒獎和小隊聯誼活動的獎品整理、兌獎、發放工作，讓退休生活增添樂趣與意義。尤其看見領獎人喜悅的笑靨，快樂的種子也在心裡萌芽茁壯。近期更受邀投稿［中華山岳］季刊，能夠發揮所長，將健行登山的所見所聞訴諸文字，撰寫成遊記及心得，佐以相片說明，與岳友們分享，實為美事與樂事一樁！

* 網路上有段絕美的詩句，願借此做為結語：「歲月極美，在於它的必然流逝，春花、秋月、夏日、冬雪。若晴天和日，就靜賞閒雲；若雨落敲窗，就且聽風聲；若流年有愛，就心隨花開；若時光逝卻，就珍存過往！」

* 更多活動相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=51221

(4) 2023/12/23 雪霸國家公園管理處、遊客中心：

雪霸國家公園管理處的軌跡圖：

(1) 2013/12/03 首度攀登馬那邦山：第一停車場：

假日市集：

草莓園：

楓紅：

馬那邦山山頂的立柱 H1406m：

馬那邦山山頂：

石門：

(2) 2020/12/13 馬那邦山山頂色彩紛呈、炫麗吸睛的楓紅：

(3) 2021/04/11 馬拉邦山 細道邦 珠湖線、鳴鳳古道：