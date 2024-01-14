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環湖步道落羽松正轉紅！探索台鐵集集線「懷舊火車站-車埕小鎮」 唯美鐵道風光

健行筆記／ 健行筆記Elin Lin

搭區間車來到二水，再轉臺鐵最長的鐵路支線-集集支線到車埕。

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但集集鐵路支線因隧道坍塌，還在進行修復及重建作業，需從集集，搭接駁車前往。

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來到後，先來到：將廢校的車埕國小活化加上台鐵退役火車車廂改造成的「鐵道觀光小學堂」，熱門打卡點前打卡

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來到此已接近用餐時間，當然先用餐了，位於車埕老街貯木池旁-木茶房木桶便當。頗有創意，桌墊紙上繪了附近環境位置圖，依此可先了解車埕各個地理位置。

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餐後，漫步貯木池環湖步道

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雖已深冬，然池邊的落羽松才開始轉色，葉子由翠綠漸漸轉黃、轉紅

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昔日繁華的木業小鎮，在木業發展時期，是存放原木塊的貯木池，如今已美化成生意盎然的生態池。

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群山環繞下一池春水，山巒綠樹水中倒影，魚兒悠游其中，景緻優美。

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風過無痕，卻吹皺一池春水，一池春水漲浮萍

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被遺忘的「車埕小鎮」，在日治時期可是「伐木加工的重鎮」，處處可見獨具特色木造建築，充滿了懷舊日式風情

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為延續振昌木業的精神理念，打造DIY木作工藝園區，綠建築：林班道體驗工廠

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車埕火車站是集集鐵道支線的終點站，1916年開始，埔里糖廠以台車運送糖到車埕車站，再將生產的糖運出，以致車埕車站前有許多台車停放，就像是「車場」般，閩南語發音稱之「車埕」而得名。

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懷舊車站，唯美鐵道風光

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意猶未盡，回程加碼到集集支線上最知名的站點，也是最多人造訪-集集火車站

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建於西元1933年的集集火車站，是一座以檜木建造的古老車站，曾因921地震損毀，後加以重建，仍保有日式木造外觀，是目前碩果僅存日治時代留下的火車站。

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我們似童心未泯的孩子，在這兒盡情揮灑這段美好時光

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懷舊 步道 台鐵

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