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綠林中的一抹紫紅！初見「蘭花有長角」 長於原始林的台灣特有種

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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一見鍾情 、 一見傾心        熱情不減  2023 D1217 小鹿角蘭

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春有百花秋有月，夏有凉風、冬有雪韶華易逝，不負初心

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妳好美！綠林中的一抹紫紅 

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珍惜幸運相識    珍惜每一次相遇的緣分

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感謝前輩   我認識這麼美的妳

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矮槽舌蘭，又稱小鹿角蘭或鹿角蘭，蘭花有長角嗎？

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苗栗台中一帶，海拔1500公尺山區，聽說常見雖是初見，卻是一見傾心　好美的蘭花

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台灣特有種植物，分布於全台海拔1500-2000公尺之原始林

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小鹿角蘭　蘭科通常附生於樹幹上，中、北部中海拔山區之森林

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撬唇蘭中文名：鹿角蘭

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俗名：小鹿角蘭　植物型：草本　其它：小型附生蘭；莖與節間均短；植物體矮於6cm

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花期自12月冬季起至隔年2月，花徑約0.5公分，紫紅花色、鮮豔耀眼

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葉長約10cm，寬3mm。花開放時長約4cm，寬2.3cm。花瓣及萼片白色，中肋處呈粉紅色，外被少數紅色斑，多少扭曲或波狀；距甚長，略向前彎，長1.8cm，白色、末端淺綠。蒴果長柱形，長4cm。

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植株約3-8公分，葉兩列互　附生蘭，生於中海拔1500-2500公尺透光良好之樹幹上

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整片綠色樹林間，找尋一叢紫紅色的身影。不要急、不要急。瞪大眼珠就找得到，開心！感謝前輩

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