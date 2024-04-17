綠林中的一抹紫紅！初見「蘭花有長角」 長於原始林的台灣特有種
一見鍾情 、 一見傾心 熱情不減 2023 D1217 小鹿角蘭
春有百花秋有月，夏有凉風、冬有雪，韶華易逝，不負初心
妳好美！綠林中的一抹紫紅
珍惜幸運的相識 珍惜每一次相遇的緣分
感謝前輩 讓我認識這麼美的妳
矮槽舌蘭，又稱小鹿角蘭或鹿角蘭，蘭花有長角嗎？
苗栗台中一帶，海拔1500公尺山區，聽說常見雖是初見，卻是一見傾心 好美的蘭花
台灣特有種植物，分布於全台海拔1500-2000公尺之原始林
小鹿角蘭 蘭科，通常附生於樹幹上，中、北部中海拔山區之森林
撬唇蘭中文名：鹿角蘭
俗名：小鹿角蘭 植物型：草本 其它：小型附生蘭；莖與節間均短；植物體矮於6cm
花期自12月冬季起至隔年2月，花徑約0.5公分，紫紅花色、鮮豔耀眼
葉長約10cm，寬3mm。花開放時長約4cm，寬2.3cm。花瓣及萼片白色，中肋處呈粉紅色，外被少數紅色斑，多少扭曲或波狀；距甚長，略向前彎，長1.8cm，白色、末端淺綠。蒴果長柱形，長4cm。
植株約3-8公分，葉兩列互生 附生蘭，生於中海拔1500-2500公尺透光良好之樹幹上
整片綠色樹林間，找尋一叢紫紅色的身影。不要急、不要急。瞪大眼珠就找得到，開心！感謝前輩
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