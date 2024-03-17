好奇探險宜多克制！ 馬武督瀑布上外鳥嘴山 不建議行走「下探索森林路」路跡淹沒、濕滑危險

20231216日 馬武督瀑布上外鳥嘴山，下探索森林路接楊梅步道與王大哥大嫂夫妻共四人，頂著寒流由馬武督瀑布旁陡上至主稜線，左行續往外鳥嘴山前進。

接近二小時(綠光小學起算)即抵達外鳥嘴山（1350公尺）比預期的時間早了30分鐘，當時體感溫度估計約8度左右。寒風刺骨啊，躲到石壁下方休息午餐。

回程時往蓮包山水田林道的方向多探了一下，發現有一顆漂亮的大板根樹。大約知道路況後，即回頭準備下馬武督。

上周查圖資時，注意到主稜線岔口附近還有另一條可下接馬武督的路徑，在好奇心驅使下，便開始依圖搜索，還真找到了耶！這條路徑暫時稱他為下探索森林路。

資訊上說少人走動且濕滑危險，的確，不走不知道，走過才會知道，才會怕。多處崩土亂石斷路雜草倒木亂竹…路跡淹沒…下腳稍有不慎，失足即是跌落……迷途也難知返……還好大家都臨危不亂，一起比對離線地圖與軌跡尋找布條，總算順利走回到楊梅步道接點。續沿著步道回到綠光小學福利社駐車處。

探索森林路口

話說倘若循原上山路線原返，預計約略2點多即可下山，結果好奇走了這條探索森林路，四點才回到駐車點。幸好沒摸黑，大家也都平安。

接回楊梅步道囉

心得無線電配置很重要，前後探路過程中能保持聯繫暢通，減少不必要的人員移動。離線地圖與相關gpx軌跡很重要，能協助判斷路線方向，即便有訊號飄移，合理範圍內，也具有很高的參考價值。團隊活動，安全至上。好奇探險的行為要多克制才是。這條路不建議行走(艱難路段)，原回省時又安全。遇狀況要和諧鎮定，不埋怨抱怨情緒化。感謝也佩服闆娘和王大哥大嫂，在過程中都沒有一絲一句抱怨或情緒化的表達，讓在前方探路的我能保持冷靜做出正確的判斷！GPX檔案下載