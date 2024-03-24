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同款的山不同款爬法！ 6旬老翁老當益壯 蝶夢八唐O型縱走

健行筆記／ 健行筆記金牌

登八仙山因登山口不同共有七條路線，這些都曾走過，我稱之為『八仙山大滿貫』

1.八仙山步道，由八仙山森林遊樂區內的靜海寺起登，這是最傳統的路線，2.松鶴線，由松鶴部落登山口起登，可接上傳統路線3.1K處，3.西稜線，由松鶴部落起登，走蝴蝶谷瀑布與夢幻谷瀑布，經西稜直上三角點，4.八唐縱走，可由松鶴部落唐麻客棧或裡冷部落起登，經唐麻丹山，再循稜經1843峰、2176峰登頂，5.南松鶴線，由松鶴部落起登，可接上傳統路線5.4K處流籠頭上八仙山，另還有較冷門的6.東八仙山線與7.裡冷林道線

同款的山有不同款的爬法，青菜蘿蔔各有人愛，這七條路線山友可依個人體力選擇組合。99年時老戰友風林火山、阿坤等開通了八仙山西南稜線，即是著名的『八唐縱走』，接著101年時由何真意兄及陽光隊開通了由蝴蝶谷、夢幻谷雙瀑登八仙山的八仙山西稜線，102年初還曾辦過八仙山大會師，一時各路英雄好漢齊聚八仙山頂煮酒論劍。

現今岳界稱《蝶夢八唐O型縱走》，即是結合最有挑戰性的這兩條路線，最硬斗的西

稜線與八唐線；自松鶴唐麻客棧起登，經蝴蝶谷、夢幻谷二大瀑布，沿著八仙山西稜登上八仙山後，南行至2176峰，再往西接唐麻丹稜線，登唐麻丹山後回松鶴，形成一大O縱走；這兩條路線之前都各自走過，卻是第一次朝聖組合的蝶夢八唐。

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蝶夢八唐O型縱走航跡檔連結         

行程記錄(航點編號)06:10唐麻客棧停車場(01)，H794 m，二林出門後直接google蝴蝶谷瀑布抵松鶴最後農家唐麻客棧，因是私人土地，停車需收費100元，農舍裡沒人，要自行投幣掛在牆壁的木箱；天剛亮，整裝後往南沿著產道向上走。

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06:15涼亭登山口(02)，H820 m，走約200公尺，沿途路旁劃分P1-P7停車處，登山口這裡腹地大也可停車，左側建有涼亭，並立有唐麻丹山山徑里程路線圖看板，下次可以把車子開上來。

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06:30松鶴岔路(03)，H950 m，接上環狀步道，路旁立有路標『回往松鶴登山口0.6K，左往蝴蝶谷瀑布2.4K，右往裡冷登山口1.5K』，唐麻丹山環狀步道依逆時針設立，全長約5.1K，裡冷登山口是0K，取左續行，環狀步道寬廣好走，雨露不沾。

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06:47蝴蝶谷岔路(05)，H1011 m ，立有路標『回往裡冷登山口2.3K，左往蝴蝶谷瀑布1.6K，右唐麻丹山主峰2.3K』，取左離開環狀步道往蝴蝶谷瀑布。

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07:18蝴蝶谷瀑布(06)，H890 m，須溯一小段松鶴溪，松鶴溪是大甲溪上游，南岸沿溪原架有木棧道，但是棧道木板已腐朽坍蹋難行，還是要溯溪；瀑布氣勢磅礡水量大，遠遠的就轟隆作響，溪水清澈冰涼，原本想脫光衣服下去泡一下，那知獨行深山林內突然冒出3個山友，其中忠和和米雅還是舊識，嚇了一跳，趕快穿回衣服；好友相見自是開心，他們和我走蝶夢八唐同樣行程，拍完照後便同行；離去時他們先行欲往北岸上攀，被我叫回，往夢幻谷瀑布出口需爬上南岸木棧道有缺口岔出，缺口處掛有禁止通行警告標示，欄杆外有架繩爬上瀑布頂。

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07:53跨溪鐵橋(08)，H924 m，鐵橋之前有座獵寮，獵寮保持完整，鍋碗瓢盆具有，應該還有人使用；過了獵寮約30公尺有座跨溪鐵橋，僅容一人通過，過橋後路徑稍不明需緊盯著航跡。 228a920f1456dd2a575f4042b81768c0.jpg

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08:09最後越溪(09)，H1026 m， 這段溯溪忽而在南，忽而在北，這裡是最後一次越溪，也是最後水源；由南岸越溪到北岸後長拉繩陡上。

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08:19夢幻谷瀑布觀景點(10)，H1076 m，拉繩攀上瘦稜，右下方溪谷即是夢幻谷瀑布，深邃清幽凌空而下，只能遠觀不可近玩，瘦稜上立足點狹小，取景時要小心。

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08:30接木馬道(11)，H1169 m，山徑穿梭在大片的人造杉木林中，沿著斷斷續續的木馬道腰繞再陡上。

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09:01抵1474峰(12)，H1482 m，地圖上的1474峰，包覆在杉木林中，現場無任何標示 。

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09:23右側崩壁(14)，H1631 m，右側有大片的崩蹋地形，透空處可展望八唐縱走稜線。

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09:47大倒木(15)，H1852 m ，一棵腐朽的大倒木橫躺路徑上，須從右側繞過；一路陡升，同行唯一的女生米雅似乎吃不消，忠和陪著她慢慢走，我帶著東吉在前面引路先行。

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09:53原始杜鵑林(16)，H1886 m ，杜鵑是一種喜歡群居的植物，它們結伴生長，集體開放，可惜現在不是花期，不然走在灑滿杜鵑花的迎賓道上，多浪漫啊！

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10:20 2197峰(17)，H2095 m，地圖上的2197峰，高度卻足足差100公尺，山頂並無突出山頭，有一棵巨大枯木昂然矗立樹林中。

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10:48登頂前先攀高上稜線山頭，此時已可以聽到人聲鼎沸，再往右穿越一片稀疏箭竹林，從山頂涼亭後面登頂，入口立有藍天隊指標『回往蝴蝶谷瀑布』；上次來時涼亭後面是地雷區，現在已清理得很乾淨，不再臭氣薰天。

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5ed8c0a959005400fe0a2cad3d1fdac7.jpg                    10:55登頂八仙山(18)，H2366 m ，立有基石2-1547，谷關七雄老大，山頂腹地頗大，今天又是假日，山頂像個菜市場，久聞八仙山假日廚房也已開張，本想默默地搬張椅子在旁休息，沒想到被臉書好友秋燕一眼認出，她忙著張羅伙食，請她先生建彬陪我，不一會兒山友紛紛來相認，原來大家常看我的遊記而認識金牌，網路無遠弗屆，真讓我受寵若驚，熱情的建彬頻頻勸吃，秋燕廚藝一流，佳餚豐盛，酒酣耳熱，賓至如歸；喝了一罐金牌、一杯VSOP、二杯紅酒…後，茫茫的差點下不了山，哈！真想留下來歡聚，但還有艱難的下山路八唐縱走要走，未來的路還很遙遠，和大夥兒合拍後意猶未盡的揮手道別。

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11:55裡冷林道岔路(20)，H2247 m，往左下可通往裡冷林道25.6K，直行往南續行八唐線，樹上釘有八唐縱走指標；岔路前迎來二位山友，也是一眼認出金牌，感覺好親切，原來是臉書好友台中的劉翰霖，也許是我爬山綁頭巾的造型太鮮明好認吧，一陣寒暄後才離去，看來八仙山是中部人的灶咖。

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12:30 2176峰(21)，H2176 m，八唐縱走一路往南，在2176峰前轉稜向西，轉稜後有一處向南展望極佳，可清晰眺望能高安東軍稜線及干卓萬山塊；過了2176峰後取右轉稜一路陡下。

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13:13倒木拱門(22)，H1794 m，山徑上有棵倒木橫陳似拱門，須從樹下穿過；2176峰下來超級陡降，僅走了850公尺，卻陡降了380公尺，還好今日天氣晴朗，山徑乾燥不濕滑；這裡是個鞍部，待會兒僅剩最後一坡上升至1843峰。

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13:25杜鵑林隧道(23)，H1802 m ，穿越一片茂盛的原始杜鵑林，林相優美猶如綠色隧道，這片杜鵑林一路延伸到1843峰，徜徉杜鵑林下，令人心曠神怡。

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13:55 1843峰(24)，H1847 m，亦包覆在杜鵑林中，左側南向有展望，可惜遠方山頭霧朦朧，無法辨識，1843峰後的八唐稜線大都是下坡路，走起來輕鬆愉快。

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14:10樹洞＆穿山甲(25)，H1779 m，山徑旁有棵樹欉，樹根隆起如山洞，上面長了三棵二代木；走到樹洞附近在山徑巧遇穿山甲逛大街，鑽來鑽去的模樣好可愛，看來今天很幸運，能邂逅這種穴居夜行珍貴稀有的野生保育類動物。

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14:29北展望處(26)，H1601 m，透空處向北可遠眺雪山稜脈小雪山、志摩山、北三錐山等山頭，也能回首早上剛走過，隔著松鶴溪僅一水之隔的八仙山西稜線。

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14:52接水管路(27)，H1323 m，山徑 進入芒萁區後，緊接著出現PVC水管，水管延伸處附近一定有工寮或農家，這表示離登山口越來越近了。

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15:17唐麻丹步道岔路(28)，H1275 m，接上唐麻丹環狀步道，約在2.5K後50公尺處，右往蝴蝶谷瀑布岔路，左往唐麻丹山；岔路步道旁有用繩子圍住，也許怕一般遊客誤入歧途；取左往唐麻丹山續行。

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15:26登頂唐麻丹山(30)，H1305 m，立有基石3-6409，谷關七雄老么，山頂立有路標『前往裡冷林道2.4K，回往蝴蝶谷瀑布2.7K』，山友都走光了，原本以為會在這裡遇上先行的劉忠和兄3人，應該是要趕回台北先下山了；下山時遇二位山友上來，聊了幾句提醒我說回松鶴部落要原路繞回去，我回說再往前100公尺有捷徑可直下松鶴部落，他們似乎不信；往裡冷林道方向續行。

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15:49松鶴部落岔路(31)，H1270 m， 唐麻丹山下來約僅100公尺，岔路步道旁也是用二條繩子圍住，我從旁邊繞過。

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16:09五葉松巨木(32)，H1016 m，一棵蒼勁挺拔的五葉松巨木矗立山徑上，清風徐來，靜聽松濤，是何等的愜意；其實走捷徑全是為了看五葉松巨木這位老朋友而來，上次帶老婆還有小犬beer來，在這裡佇足良久。

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16:13接蝴蝶谷2K(33)，H983 m  ，回到往蝴蝶谷瀑布2K路標處，這裡也一樣用二條繩子圍住，不讓人進去；取左走環狀步道回松鶴部落。

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16:30回唐麻客棧停車場(34)，H795 m，剛好農舍主人回來查看，打開投幣箱收錢，停車場前有水龍頭，在這裡擦洗換裝後賦歸。

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此次蝶夢八唐全程爬升總落差上坡約2150M下坡2130M，距離約17.3K，費時約10小時20分，是一條精典有挑戰性的中級山黃金路線，六旬老翁能，您也能，歡迎有興趣的山友來體驗。

步道 瀑布 登山

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