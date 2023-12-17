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郊山健行第一走！ 「指南宮>貓空>政治大學」喘了上千口氣後總算抵達

健行筆記／ 健行筆記Hector Yang

[ 路線資訊 ]萬興國小停車場＞萬壽路＞政大附中＞指南路＞指南宮千階步道＞指南宮＞指南路＞茶展中心步道＞樟樹步道＞樟山寺＞飛龍步道＞政治大學

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[ 出發 ]身為無運動習慣的肉腳，偶爾踏踏青，但僅止於定點看風景，甚少爬上爬下鍛鍊心肺。郊山健行第一走，就先從大學母校出發，入門試試水溫。今日計畫一鼓作氣，走上指南宮、貓空、樟山寺，探探傳說中的政大後山面貌。

[ 指南宮 ]從萬興國小停車場出發，到了萬壽路口開始左轉朝向山坡上走。走了五分鐘後才發現走錯路，看了一下地圖，索性不回頭，直接從政大二街往指南路方向切過去，順便欣賞政大附中周圍的高級住宅區。這一折騰，多走了2km才到今天預定的出發點，指南宮千階步道入口。接著就是無止盡的爬樓梯。步道林蔭遮蔽，兩旁的石燈籠，偶爾出現的牌樓涼亭，增添了幾許異國氣氛。石階跨距不高，相當平緩，每100階都有標註，數到1000階，就表示，雖然還沒，但是快到指南宮了。

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喘了一千多口氣之後，總算抵達指南宮。這裡視野遼闊，能看到整個木柵地區，還有稍遠的中永和。今日天清氣爽，遠眺觀音山，林口台地上的大樓也一清二楚。

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[ 貓空 ]稍事休息，往凌霄寶殿方向邁進，繼續行程。途經貓纜指南宮站，當時氣溫33度，已經被千階步道摧殘過一輪的我，天人交戰了一會兒。揪竟，要不要善待自己，花七十元消災解厄，輕鬆越過山谷直達貓空站。仔細想想，一旦踏進纜車站，恐怕就發懶到底，直驅山下動物園站了。心一橫，決定按原定計劃路線，繼續往東前進，走步道下切指南溪。但從指南溪谷沿步道爬上貓空，要從海拔190公尺爬到290公尺。約莫30層樓的高度，在大熱天底下是場考驗。途中體力耗盡，站在階梯上扶著欄杆喘氣。

看著遠方一節節纜車向貓空飛去，心裡難免浮現千百個問號：「為什麼要在這種大熱天折磨自己？」中停幾次，總算奮力爬上貓空，自此再無上坡路，心情輕鬆許多。茶展中心之後開始踢柏油路，走到貓纜貓空站。纜車站相當熱鬧，各路遊客群聚，神情歡樂無比，我想是因為不用爬樓梯，直接坐纜車攻山頭即可。

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[ 樟山寺 ]從貓空接上樟樹步道後，會經過一片花海，艷陽下的向日葵，與藍天白雲非常相襯。平日遊客不多，步道底接上馬路，再走沒多久就到樟山寺。樟山寺的視野展望，跟指南宮一樣好。指南宮的主神是呂洞賓，樟山寺主神則是十八手觀音。不同的神祇各踞山頭，共享一片美景

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[ 政治大學 ]接著就是一路下坡，順著飛龍步道，抵達政大後山，再往自強宿舍懷舊一番。二十年前就已經如同古蹟的自強六舍五舍，如今屹立不搖，堪稱工程奇蹟。當年的山上籃球場，如今已變成有社會住宅規模的自強十舍。自強九舍還在，外觀沒什麼變化，多了門禁系統，管理較為完善。可能是山上的人口持續成長，宿舍和學生餐廳的品質，比起以往都改善許多。

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下山路上，穿過文學院、傳播學院、體育場，最後進入體育館朝聖。場館乾淨明亮，館內掛著三面UBA冠軍錦旗。視覺焦點則是兩面大黑旗：政大雄鷹一面、加上Jordan Brand一面。籃球隊能在UBA三連霸，想必也有傑出校友們的鼎力相助。最後就在體育館，結束今天的健行，完成初次的路線紀錄。

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步道 纜車 美景

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