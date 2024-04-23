重中之重是「神木群」！一線之遙北雨南晴 千年扁柏的神祕綠色能量

接駁車離開新竹不久，開始下起雨來。一路到宜蘭太平沒停過，看起來也不會停。711停下，心情還是非常猶豫。到底是要改行程？還是怎樣的天人交戰！

小雨沒有想要停下的意思，在這種狀況下爬山只是自虐。繼續往南山村前進，遠方竟然出現一點藍天，柏油路越來越乾。到了可法橋登山口，心裡擔心的大石終於放下。自己一個人時沒差，但這次還要帶領其他六人，總不能硬是把大家拖下水。

很神奇的，就這樣隔著一線之遙，北雨南晴。森林綠意盎然，綠到出水卻不潮濘。沿路林相優美，有不少的巨木，南山神木群更是這次的重點之重，很巨、很美的千年扁柏。

沿路撿拾垃圾，追上穿越兩團爆多人的姑伯團，感謝他們在前面開路，用人臉、身體清除蜘蛛絲(笑)。每次出隊總是一波三折，日期改了又改，這次當然也不例外，還好最後喜劇收場。

吸收完滿滿的綠色能量，吃完三星的午晚餐，在上雪隧前的瘋狂塞車日常中沉沉睡去，睡醒，恩……還沒上交流道呢～