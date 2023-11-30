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仙草花開了！關西仙草一分田＆金城武樹 紫爆美景又仙又夢幻

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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紫色 加上 「黃綠色 等於什麼顏色？姿色萬千 、 浪漫紫爆仙草花開了，  快來「仙」一下「太啦！」 2023 D1119 關西仙草一分田 & 關西金城武樹

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一年一度 仙草節 姿色萬千  、浪漫登場

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「仙草一分田」位於 關西 南山大橋 旁直接 Google : 「仙草一分田」， 還有一株 「關西金城武樹」

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據說  仙草田面積僅約1分多地，所以 稱為「仙草一分田」種植 :  桃園1號 和 桃園2號 的仙草

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  「仙草一分田」有多大 ?   反正就是不大小而美的景點其實，只有一小塊面積而已 ， 搭配 金黃稻田，景色很迷人

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整片紫紅色的色彩   顯得浪漫

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桃園楊梅的仙草花節 規模較大  往年都是去 楊梅區上湖派出所拍仙草花今年第一次來關西 仙草一分田」 

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關西金城武樹旁設有「 相框裝置」   拍照熱點 這裡拍照要排隊喔 好累喔 ~等好久 ，才抓到片刻的空景

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關西金城武樹」更是另一拍攝亮點，  台東池上鄉伯朗大道的 正版金城武樹」是 茄苳樹而「關西金城武樹」是 鳳凰木 

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當紫色 加上 黃色  ，等於 甚麼顏色呢 ?仙草一分田」四周圍繞著金黃稻浪 ，襯著青山白雲為背景風輕輕吹拂，整個人沐浴在農村的恬淡氣息裏

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仙草一分田」 目前已盛開紫爆花海！浪漫登場

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小白鷺鷥  在玩躲貓貓 嗎

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 迷人淡雅的紫色    纖小的花唯美且浪漫

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仙草一分田」 已經吸引不少網美慕名而來 「 一分田」很多人 @@

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白鷺鷥展翅低飛稻田   身影倒映水田中 彷彿滿足的微笑表情 

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到底拍完沒 ??????並沒有極端討厭網美    只是請也考慮一下別人妳也拍太久了吧

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紫色仙草   有著普羅旺斯的夢幻女生都很喜歡的顏色 

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  南山大橋旁 ，遠山層層倒影潭水之中山青水綠 、  煙波蕩漾

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「關西金城武樹」 那支電線桿 太殺風景吧怎麼閃都閃不掉

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仙草花  與   薰衣草 都是紫色的一整片紫色  就是很  」喔

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每年11 月 是 仙草花盛開的季節， 有空就來 「仙」一下吧

網美 農村 普羅旺斯

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