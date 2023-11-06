30分鐘登頂小百岳！ 新北瑞芳「基隆山步道」欣賞黃金山城百萬美景、夜景也美麗

基隆山登山步道，位於新北瑞芳的一座小百岳，海拔588公尺也叫雞籠山，鄰近熱鬧的九份老街。從登山口到山頂約1K，以石頭階梯居多，距離不長但爬升頗高，一般人約30~40分可登頂，勇腳級的20分鐘內就可完成。站在基隆山山頂可眺望海峽灣美景，一望無際大海非常療癒。另一邊便是許多人拍照打卡九份黃金山城的風景，有不少人傍晚上山拍夜景也相當美，不過記得帶頭燈、手電筒。

基隆山步道在哪?

基隆山步道位在九份老街上頭，如果是安排2天1夜的行程，相當推薦可以來基隆山步道走走，可以步行抵達或是騎車開車，這裡有收費停車場。約下午至傍晚時上山等待天黑，可以欣賞九份黃金山城的百萬夜景，不過要摸黑下山所以記得帶上頭燈手電筒。

如果是白天來爬山風景也是相當漂亮，11、12月秋冬正值芒草季，大片芒草隨風搖擺宛如童話中的場景。

停車場順著路口往上走便能看到登山口，連下幾天雨的九份，這天出了個大太陽，期待等等的大景。不過基隆山步道沿途除了涼亭，都沒什麼遮蔽，如果是夏天會更加炎熱，建議水要帶夠，以及做好防曬。

基隆山步道資訊

基隆山步道，標高588公尺，單程約0.9K，需要原路折返，中途有長板凳可休息，會經過兩座涼亭。一般人正常速度約30~40分就可以登頂，下山差不多20分鐘，剛好來回1小時。白天跟夜景都有不少人來爬，山頂展望家可以看到海跟城市美景。

基隆山步道雖說不長，但是坡度非常陡，沿途都是大石塊堆積成的石階梯，對新手來說還是頗有挑戰性

沿途都有休息區，適合休息賞景

九份山城美景一反無遺，步道難度不高，適合全家大小，親子健行

每逢十一、十二月芒草盛開的季節，山腰上長滿大片芒草，非常美麗

還沒登頂這裡的風景就非常漂亮，不少人也趁晚上來拍夜景，不過記得自己攜帶燈具

第一座涼亭約在半山腰處，走累了可以來這裡休息，也有不少人在這吃東西看風景

沿路都是這樣的石階陡坡，如果下過雨石頭會特別滑要注意安全。步道兩側已長滿芒草好美

距離登頂剩下不到一半的距離，比我想像中還要快。指示牌處往旁邊走有個展望點

視野展望非常好，也是取景不錯的地點

抵達第二座涼亭，再接著走一小段就登頂了~

看到遠方的尖塔跟涼亭就是三角點

三角點處是個寬廣的大平台，有涼亭跟長座椅讓大家休息

三角點看出去的視野比剛剛都還美，一望無際的大海，坐看整個台灣東北角海岸

使用遠距離焦段獨拍基隆嶼，有如海中孤島，看著平靜的海平面，心情也跟著放鬆

三角點另一側峽灣風景，想走長距離可以續接基隆山東峰，今天就先原路折返吧

來到新北瑞芳推薦來基隆山步道走走，距離短難度不高，還可以撿一座小百岳。白天的風景很好拍，如果時間不趕，可以下午傍晚時上山，在山上等待夜晚點燈欣賞九份夜景。

想拍夜景的朋友記得攜帶頭燈、手電筒等照明工具，畢竟這邊晚上視線不佳又都是階梯

ISO800，F/9，5s想拍到好看的照片還得配合天時地利人和，我們運氣很好沒遇到下雨，能見度非常高。這張是我自己帶了單眼又背腳架上山拍攝，用慢快門5秒拍出來的，手上提著露營燈，效果也是很棒耶。

基隆山步道上面總共3個涼亭，我們大概是在過第2個涼亭又再上去一小段的階梯找到不錯的取景點，九份夜景現場看真的是美得不像話。

ISO250，F/13，15s最後來一張長曝光九份夜景，縮小光圈整個街景一覽無疑，辛苦背腳架上山值得了。

延伸閱讀