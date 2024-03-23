快訊

影／百年最多人！白沙屯媽祖中午抵朝天宮 人潮逼近50萬

高齡族返職場 第3筆退休金可年年領 平均1年逾6萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豐富生態尋寶去！ 士林天母古道小旅行 尋找美好記憶中的藍色身影

健行筆記／ 健行筆記採茶蘑菇

天母古道生態豐富，鄰近士林天母每到假日也會有許多團體，社區大學會在這裡舉辦解說活動，這裡亦是文化大學學生最佳的觀察蛇類聖地，除了蛇類多樣的兩棲與昆蟲也讓這條不長的步道，讓人流連忘返，絡繹不絕。

75bdd40ef4ca3f434e1fa36ffb2a864d.jpg

老實說很久沒來了，原本想說可以看到安全牌，猴子，結果似乎與我插肩而過，後面的人有看到，我沒看到><"

98a6bf18ac5997dfd227be03698d90b1.jpg

這次我也有走到翠峰瀑布旁。

422ebe2fde661b1b24de0dbd2b8f5caa.jpg

走完水管路長長的階梯後，一路就是平平的，除了二子坪外，陽明山進內最舒服好走的步道應該就是這裡了吧。雖然這次步道內沒有看到猴子，但是完全沒有讓我失望，看到印度蜓蜥，船子草，黑冠麻鷺等等，黑夜中也有斯文豪氏赤蛙與宮崎氏澤蟹，

58a9c180717e8f0df937de3ac3a2db95.jpg

斯文豪氏赤蛙，赤蛙科 Ranidae  臭蛙屬 Odorrana白天偶而會發出聲音，但是總是躲在草叢內，不容易觀察，夜晚的斯文豪氏赤蛙才比較接近步道，斯文豪氏赤蛙，由於聲音似鳥聲，又被稱作鳥蛙，天母古道是觀察他們的絕佳景點，他們此起彼落的聲音，迴盪在整個步道中，斯文豪氏赤蛙背部的顏色多為綠色與褐色構成，但是斑蚊的樣式卻是千變萬化，點綴的綠色讓他們像是寶石一班，在大學期間與朋友在步道內曾發現藍色的斯文豪氏赤蛙，這次沒有看到，但是此次的天母古道行，依然帶給我美好的回憶。

df54965beb3bc88d063f9d64649fd433.png

不管你是已經爬過或是還沒去過，希望你可以透過我的影片。從不同的方向了解天母古道。

古道 步道 瀑布

延伸閱讀

男警辦公室摸臀女警今年7月退休 今性騷擾遭判拘役55日

得知人類好友死訊！靈性獼猴當場趴地痛哭 一路伴屍40km只為陪恩人走最後一程

騎勁戰自摔撞上保時捷！北宜山道猴子「當場錯愕不已」

不讓金城武樹專美 蔣萬安推長慶榕小旅行自曝戀愛路線

相關新聞

豐富生態尋寶去！ 士林天母古道小旅行 尋找美好記憶中的藍色身影

天母古道生態豐富，鄰近士林天母每到假日也會有許多團體，社區大學會在這裡舉辦解說活動，這裡亦是文化大學學生最佳的觀察蛇類聖地，除了蛇類多樣的兩棲與昆蟲也讓這條不長的步道，讓人流連忘返，絡繹不絕。

好奇探險宜多克制！ 馬武督瀑布上外鳥嘴山 不建議行走「下探索森林路」路跡淹沒、濕滑危險

20231216日 馬武督瀑布上外鳥嘴山，下探索森林路接楊梅步道與王大哥大嫂夫妻共四人，頂著寒流由馬武督瀑布旁陡上至主稜線，左行續往外鳥嘴山前進。 接近二小時(綠光小學起算)即抵達外鳥嘴山（13

憶當年走一遭！搭捷運出發 走訪「圓山兒童樂園舊址」陷入回憶裡

個人於1964至1967年就讀於大直初中，那時根本不敢奢望長輩帶我們來圓山兒童樂園與動物園遊玩，但藉地利之便，只得將很有限的零用金存個一兩個月，利用周六不用上課的下午，購買兒童樂園或動物園門票入園，記

肉腳級路線要收藏！竹圍「海底隧道」到三層崎公園 拍照賞花輕鬆不操

這條算是肉腳級的健行路線，全程有沿溪步道、原始山徑與不算陡、不算長的上下木(石)階步道，即使是下雨天，走起來非常安全舒適，兩端交通也很便捷，非常適合不想走得太【操】的公車族一走。 竹圍海底隧道>樹梅

山海相伴的美景！ 東北角「鼻頭角步道」看海聽濤 超遼闊藍天大海印入眼簾

位於東北角海岸線的鼻頭角步道，全長3.5公里，皆為鋪設好走的木棧道或石階，相當好走；沿著山稜起伏的坡度緩而不陡，足以讓旅人用閒適的心情飽覽山海一線的美。 一開始，步道起點在鼻頭國小，紅屋瓦、彩繪

世界十大最美！日月潭環湖自行車道：精華路段「湖光山色」盡收眼底

日月潭環湖自行車道曾被CNN評選為世界十大最美自行車道，最近從纜車站至依達邵碼頭路段耗資8000千萬元費時兩年建設已完工啟用，車友可以從依達邵碼頭一路經纜車站騎至九蛙觀景臺，這段應該也是日月潭環湖自行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。