豐富生態尋寶去！ 士林天母古道小旅行 尋找美好記憶中的藍色身影

天母古道生態豐富，鄰近士林天母每到假日也會有許多團體，社區大學會在這裡舉辦解說活動，這裡亦是文化大學學生最佳的觀察蛇類聖地，除了蛇類多樣的兩棲與昆蟲也讓這條不長的步道，讓人流連忘返，絡繹不絕。

老實說很久沒來了，原本想說可以看到安全牌，猴子，結果似乎與我插肩而過，後面的人有看到，我沒看到><"

這次我也有走到翠峰瀑布旁。

走完水管路長長的階梯後，一路就是平平的，除了二子坪外，陽明山進內最舒服好走的步道應該就是這裡了吧。雖然這次步道內沒有看到猴子，但是完全沒有讓我失望，看到印度蜓蜥，船子草，黑冠麻鷺等等，黑夜中也有斯文豪氏赤蛙與宮崎氏澤蟹，

斯文豪氏赤蛙，赤蛙科 Ranidae 臭蛙屬 Odorrana白天偶而會發出聲音，但是總是躲在草叢內，不容易觀察，夜晚的斯文豪氏赤蛙才比較接近步道，斯文豪氏赤蛙，由於聲音似鳥聲，又被稱作鳥蛙，天母古道是觀察他們的絕佳景點，他們此起彼落的聲音，迴盪在整個步道中，斯文豪氏赤蛙背部的顏色多為綠色與褐色構成，但是斑蚊的樣式卻是千變萬化，點綴的綠色讓他們像是寶石一班，在大學期間與朋友在步道內曾發現藍色的斯文豪氏赤蛙，這次沒有看到，但是此次的天母古道行，依然帶給我美好的回憶。

不管你是已經爬過或是還沒去過，希望你可以透過我的影片。從不同的方向了解天母古道。