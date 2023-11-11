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一舉兩得！ 新竹五峰「油羅山步道」林相優美 健走兼露營雙享受

健行筆記／ 健行筆記劉婕希

健走兼露營，油羅山步道一舉兩得

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久聞羅山林道是很多野營愛好者的熱門初露地點，平日還好，假日的林道兩側的紮營點常常客滿，晚到還找不到地方露營。我喜歡露營，和幾位經常健走的朋友說好，大家一起來體驗雙享受---「爬山兼露營」，於是就找了個靠近步道口的山姆露營區，進行我們的健走露營活動。

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清晨從台北集合，開車到新竹入山，抵達營地、完成報到時已經快要十點。這款好野的「Outthere山閣豪華帳」很大、很寬敞 (聽說大到可以停進去一台休旅車)，卻還蠻好搭的，四個人一起動手，三兩下就搞定。於是簡單收拾一下，我們帶上各自的午餐，就往油羅山步道第一登山口前進。

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由於登山的時間不長，所以我們打算A進A出，車子就停在第一登山口旁邊。一開始是緩坡向上，慢慢地就一路陡上。樹林中的原始步道高低起伏，兩旁灌木叢林和蕨類生長茂密，若是雨後潮濕，這條泥濘之路，應該不好走。好在這天的氣候還算不錯，不熱也不冷，爬到三角點時，雖然很累，整個人快虛脫，卻很有成就感。

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油羅山三角點的海拔高度是1764公尺，登山口的高度約1150左右，所以至少需要爬升600米，就算我們這幾個山友，平日有在健走、運動，但走這條步道時，仍感覺十分吃力。若沒有健走習慣的朋友或初學者，請注意自己的體力，不要貿然前往。

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下山時，原路折返，薄霧瀰漫在步道中，四周顯得氤氳飄渺，夕陽光線透過林間灑下，非常美麗，讓我們不忍離去。但已經接近傍晚，必須趕回營地料理晚餐，只能趕緊下山。

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晚上，我們在大大的帳篷下面煮火鍋，邊吃邊聊，不用開車，所以每個人都能來上一杯紅酒，舒緩一下白天健走的疲累。睡前，再把內帳掛起來，寢室也相當大，鋪上睡墊，四個人可以在裡面滾來滾去。

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因為是黑膠帳篷，帳內很黑，睡了一個舒舒服服的好覺，如果不是看錶，都不知道太陽已經上工了。清晨伴著蟲鳴鳥叫起床，一起準備早餐。我們捨棄寬敞的帳篷客廳，寧願把餐桌搬到陰涼的樹下，在大自然裡邊欣賞山景、邊用餐，看著遠處藍天白雲、山嵐起伏，心情大好。

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一頓早餐吃了許久，也差不多該撤帳了。很意外，這頂帳篷雖然大，但卻非常好收拾，不用三兩下就撤收完畢，結束了我們這一次非常成功的健走露營活動。下山時，我們一路還在聊著：下次要去哪裡呢？

露營 步道 登山

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