一連串木梯練腿力！ 台中潭子「新田登山步道x聚興山」風和日麗健行趣

新田登山步道， 位在台中市潭子區， 總長2.9K 依山勢蜿蜒而建步道以產業道路， 木棧道為主， 沿途種植有相思樹， 闊葉林木， 果園等等 步道分別有第一， 第二， 第三路線，可循原路來回， 或參照導覽圖說明繞一O型步道接續上至稜線， 稜線上有不錯的景致， 風吹著挺舒適稜線約中段處， 可再接續順檢小百岳聚興山， 海拔500公尺， 山頂立有 #1124二等三角點基石。 接連的颱風及豪大雨， 讓原先規劃的雪山行被取消， 有些挫敗即使為了持續保持體能而再進行的谷關七雄第二輪， 也因為天候狀況不佳改至新田登山步道來走走我的路線: 新田登山步道停車場➨第二登山步道➨觀景台➨聚興山➨六角涼亭➨四角涼亭➨眺景平台➨觀鷹台➨許願池➨停車場。

新田登山步道x聚興山 相簿

08:36 雨不停歇， 只好到離家約半小時車程的新田步道走走， 不小的停車場， 幾乎停滿車輛。

08:36 穿上裝備後出發。 停車場附近有少數的攤販， 下山可以順便帶些新鮮的果物。

08:51 一開始的產業道路緩上坡

08:54 步道上有台中市雅潭地政事務所圖根點一枚

08:56 步道右側有步道路線， 及導覽圖。

08:56 我從第二步道開始起走， 雖然是平緩的上坡， 但地面上的青苔非常多有點滑忘了帶上登山杖， 只好小心慢走。

08:56 這天預計走導覽圖上左側的一小O型。

08:59 結束產業道路後， 接續陡上的木棧階梯。

09:02 接續土徑

09:02 走了約莫0.85K

09:05 接近稜線上的展望處， 可遠眺潭子北屯市區， 天氣比出門前還要放晴許多，

09:10 接連幾段的陡上木棧階梯後來到稜線上

09:12 距離六角涼亭百公尺處， 設置了木椅。

09:12 步道左側有聚興山的指標， 從這裡左轉幾分鐘的時間就可抵達。

09:13 農家果園。

09:14 輪胎舖設的山徑， 雖然距離短， 還是得小心行走。

09:29 抵達小百岳~聚興山。

09:30 沒遇見山友， 只好自拍記錄一下。

09:35 從聚興山再走回到稜線上， 接上六角亭， 亭內有不少山友看來是沒法在此休息， 繼續往前。

09:36 步道1.1K處。

09:40 從六角亭後山徑趨向原始土徑。

09:40 兩旁向上延展的綠樹， 有很好的遮蔭效果，

09:42 右側可前往觀鷹台， 等等預計從這裡下山。

09:51 前方的四角亭， 傳出人語聲， 於是提前在路徑上的木椅稍稍歇憩一下

09:54 接著從觀鷹台下山，

09:55 一連串的下坡木棧階梯， 不算寬敞， 還好人不多， 不需要錯身

09:55 路徑上的展望佳。

10:04 再接一段更窄的陡下坡，

10:09 才接上和緩的山徑。

10:12 來道觀鷹台， 這裡腹地很大， 不少山友也在此休息。

10:15 接著循產業道路 (青苔很多也很滑)

10:25 約莫10來分就回到停車場。

對比大坑9.10 步道的人聲鼎沸， 新田登山步道就顯得 靜謐許多稜線上也有不錯的展望。 可以選擇親民或是練腳力的路線， 算是潭子區域很熱門的登山路線從停車場的車輛就可以看出， 即使下山後發現天空有些烏雲還是有山友才正要起走呢。 山行地址: 台中市潭子區新田里龍興巷

原文出處: 城市漫遊 。gina