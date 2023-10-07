美景如畫！ 坪林風光盡收眼底 「觀音台步道水、柳腳登山步道」展望絕佳

景點介紹

水柳腳登山步道，海拔最高約316公尺，位於新北坪林區，因過去此地多柳樹而得名，坪林以茗茶享譽台灣，境內有北勢溪流經，想要看到美不勝收的遠景與茶園，便要登上水柳腳山頂，地勢雖然不高，但擁有不錯的視野，坪林周圍山林、茶園、北勢溪河景及市區景物皆入眼簾，上稜有座涼亭，視野極佳，美景如畫，渾然天成 ，整個坪林風光盡收眼底

行前須知行程規劃：坪林國中登山口＞觀音台步道＞北42線＞106乙＞水柳腳登山步道＞制高點涼亭＞坪林雨量觀測站＞水泥階梯步道＞產業道路＞坪林牌樓入口＞坪林吊橋＞北勢溪觀魚步道路線里程：O型，總路程約3.8K爬升高度：116公尺大眾運輸：可搭乘綠12或923公車至坪林站或坪林國中站前往

準備出發今天搭乘923公車至坪林國中站，由坪林國中起登，先登上觀音台，再接水柳腳登山步道，最後至坪林吊橋走北勢溪觀魚步道，完成一個環狀路線，行程約1.5小時

在新店區公所搭乘923，在坪林國中公車站下車後，已經可以望見觀音台了，是老街附近的一座小丘

由坪林國中後方路徑進入，這裡海拔約200公尺

觀音台步道規劃良好，有兩條路線，一條為階梯陡上，我們選擇走之字型石板路

前方的山頭就是坪林三星之一，和尚髻山，也稱九芎林山

觀音台步道維護的十分不錯呢

很快就到達觀音廟，建築樣子蠻奇特的，屋頂是圓形，與一般寺廟差異甚大，景色不錯，已經可以看見鬼子瀬尖山與雪隧了

走上觀音台，視野比起剛剛更遼闊了，這裡海拔約230公尺

正對面就是坪林三星之一的鬼子瀬尖山，又稱大尾山

山頂有一個地政局加密控制點

離開觀音台後順著階梯下行

觀音台步道也可以稱作雪山隧道的觀景台，很適合觀賞車流

如此優質的步道卻完全沒有人，真的是出乎意料，坪林已成為重機的天堂，卻得不到登山客的青睞

景色如畫，有遠山，有湖泊，有森林，真的是太美了！

還能回望觀音台，一路上視野都很不錯

楓葉已些微轉紅了

觀音台步道的終點接上馬路，取左行往水柳腳步道

大約3分鐘路程，右轉上行106乙縣道，指標明確

水柳腳步道登山口就在馬路左側，一開始為石階梯陡上

水柳腳登山步道，因過去此地多柳樹而得名

中段為枕木階梯，途經一座電塔

上到稜線後，景色大開，展望超級好，藍天白雲，實在悠哉

連坪林拱橋都一清二楚

來到水柳腳步道的最高點，建有一木造涼亭，海拔約316公尺

再往前走就是坪林雨量觀測站

最後走石階梯下山，旁邊有產業道路，所以是可以直接開車上來的

美麗的檳榔林也是一大特色

從產道出來後就是坪林牌樓，對面剛好就是坪林吊橋

這裡也能接上北勢溪觀魚步道

最後完成了一個環狀路線，今天一共走了三條步道，總路程近4公里，步道大致上都規劃的還不錯，銜接也無縫接軌，沿途展望令人驚艷，只可惜可能因較偏遠，一路上皆無遊客，算是交通方便卻冷門的景點，好處也是得以輕鬆包場，真是悠閒慢活