台灣最東邊的漁村！鄰近「台灣的眼睛」 吹吹海風、沉浸在與世無爭的氛圍裡

用相機寫心情，我們錯過了甚麼？很常見，卻容易被忽視面對太陽的是「霞光」，背對太陽的是「反霞光」。最近常出現，說不定從你家窗戶就看得到，今天落日後。

臺灣最東邊的漁村 2023 D0917 馬崗漁港

面向太平洋的「三貂角燈塔」 ，又被稱為「台灣的眼睛」，這天下午心血來潮想去看看，臺灣最東邊的漁村 : 「馬崗漁港」

「馬崗漁港」在哪裡 ?

新北市貢寮區的馬崗漁港，是臺灣最東邊的漁村，毗鄰北部濱海公路旁，就在「三貂角燈塔」的正下方海岸邊看見沒？那一顆小白球就是「三貂角燈塔」

把車停在北部濱海公路旁 ，「馬崗漁港」對面的停車場已近黃昏時分，只是想吹吹海風、看看夕陽，路口民宅前曬著一排的草鞋這是海女的生財工具，傳統下海採集所穿的草鞋。

與世無爭、寧靜的小漁村，是我喜歡的感覺，聞到大海味道，鹹鹹的、腥腥的。

「吉和宮」映著滿彩天光，，吉和宮與鄰近卯澳聚落利洋宮分靈而來，供奉著 觀音菩薩和天上聖母，靠天吃飯的討海人心目中的海神。

無人的小漁村讓路不大的馬崗街顯得有點空曠

仍可見傳統的石頭厝，台灣東北角海岸特有的建築形式，如今只有馬崗仍保有24棟完整的石頭厝。

歷史建築 : 江家石頭錯

本歷史建築位於臺灣東北角三貂角地區之馬崗漁村，從清代到日治時期一直擔任蘭陽地區往來基隆海上航線之中繼站，在臺灣海洋漁業發展的歷史中有重要地位。而貢寮區的開墾最早是於乾隆中葉，吳砂開闢三貂社地(今龍門里)。

以此為中心逐漸向四周擴大，最後拓墾擴大至宜蘭地區，起初開墾以福建省漳州人為主，先至沿海及平原地區開墾，並以吳沙同祖籍之漳浦人為最大宗。馬崗街11、12號民宅居住者即為祖籍漳浦之江家，自清末或日治初期開始定居於馬崗，最早出現於馬崗戶籍簿上約為咸豐九年（1859年）的江家祖先江松蘭。直到大正六年（1917年）由第四代長男江永發設籍於現今馬崗街11、12號西南側，即江家的魚寮所在位置，後於大正八年（1919年）在魚寮北側興建馬崗街11號，並經營雜貨店。

戰後，江永發四子興建馬崗街12號，兩棟建築皆為就地取用附近石材興建之石造屋，臨海面建有防海浪的厚堤，配置也有考慮大浪來襲時的逃生路線，是貢寮區馬崗街少數保有原有構造與格局之民宅，並於2019年12月19日公告登錄為歷史建築。

新北市歷史建築：馬崗街 11.12 號

江家石頭厝

馬崗漁村的石頭厝卯澳與馬崗這兩個歷經百年的老漁村，早年多從福建海岸一代移動到台灣寶島工作，面對冷冽的東北季風，以及夏季的強烈颱風，移民們依著環境就地取材建設了石頭屋，海邊的石材具備火山地形特質，砂岩必須經過打石可成建材，漁村聚落則以換工方式，砌石、疊石等方式蓋屋。隨著北台灣近海漁業的沒落，人口嚴重外流，石頭屋裡往往只剩老人，隨著政府公布東北角海岸風景區開發計畫的公布，財團進入幾乎收購大片土地，要求僅剩的住戶拆屋還地，因而引發文化資產保存的爭議。照片拍攝此時仍能見石頭屋與漁村景緻，爭議則仍在持續。

我們的島曾經介紹過極東有難｜當開發撲向馬崗漁村聚落

極東漁港 馬崗漁港的反霞光，因為落日時分在東方出現，所以是反霞光。

馬崗漁港的霞光 出現在西方

霞光，正式的自然名稱是雲隙光或曙暮光條，大氣發光自然現象，指陽光透過避光雲層的縫隙或邊緣後出現的光柱現象，一般出現在大氣通透度良好，有雲的天氣狀況下，常見於清晨或傍晚。

落日後，陽光由下往上透過雲層縫隙，形成向上的光束，有霞光也有反霞光日出東昇、落日西沉，所以日出時出現在東方的就是霞光，出現西方的就是反霞光相反的，落日時分出現在西方的就是霞光，出現東方的是反霞光。

說白了，很科學，卻不浪漫。

Magic Hour黎明時日光將出及黃昏日落時段的天色幻化，光彩如魔術變化。黃金時刻有時也被電影攝像師和攝影師稱為「神奇時刻」

馬崗漁港有不錯的海鮮可以吃，我今天吃了魯鮑魚、海鮮小卷麵、炒海瓜子、炸鰻魚，吃不完帶著走，價錢稍貴些，不過很新鮮。

用相機記錄心情

越來越不用心寫網誌，只是當作寫日記、留下足跡，日後回味。