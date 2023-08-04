你也有登百岳的夢想嗎？盤點台灣5座「入門級親民百岳」，一起上山走走吧！

爬山是親近大自然最棒的方式之一，一步一步往高處爬的過程中，除了可以從更高處居高臨下欣賞壯麗山景之外，走在步道上，也能夠打開五感，感受大自然的生命力，路過的花花草草，也都是最美麗的風景。因為地理條件，我們身處的台灣有許多美麗的高山可以攀登，今天要和大家介紹5座登山新手也能夠挑戰的新手百岳，挑個天氣好的日子，確認好自己的身體狀況、準備好裝備，上山走走吧！

台灣百岳攻略：新手篇

石門山

圖／IG@alan.chen.731572

對於登山新手來說，想挑戰百岳的話，合歡群峰的石門山會是很好的選擇。石門山步道總長約784公尺，步行時間約30-60分鐘，距離和登頂的時間也不會太長，對於初次登山、健行的人來說非常適合。石門山的登山口附近也有幾個停車場可以利用，自行開車前往也相當方便。如果想要蒐集第一座百岳的話，不妨先挑戰看看最容易攀登的石門山！

合歡山管理站：04-25991195

合歡東峰

圖／IG@flu9136

在合歡群峰之中，合歡東峰也不算是太難攀登的百岳。如果已經爬過石門山，想再挑戰更難一些的百岳的話，可以將合歡東峰列入選項之中。走完合歡東峰來回約需要2.5~3個小時，沿途能夠欣賞到周圍合歡群峰的山景，東峰的登山口就在松雪樓附近，如果不想當日來回，想要養精蓄銳之後再爬山，也可以前一晚先預約入住松雪樓飯店，隔天一早再登頂。

圖／IG@yozchen

南投林區管理處電話：04-92365226

玉山前峰

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挑戰過合歡群峰幾座相對輕鬆的百岳，想要再挑戰更困難一點的路線，可以考慮攀登來回約5小時的玉山前峰，登頂時可以眺望玉山主峰和西峰，風景壯麗。想要攀登玉山前峰需要事先申請，登山前務必要先做好安排和準備，確認帶足裝備、體力可以負荷之後再上山才能成功登頂。

圖／IG@chiachia_plus

玉山國家公園管理處電話：049-2773121 分機627

桃山

圖／IG@f1u3l5l

如果想攀登武陵四秀之一、在四秀之中難度相對底一些的「桃山」，需要事先申請才能入山，來回需要5到6小時，建議累積一定的登山經驗後再挑戰。如果想先試試看自己的體力，也可以先走無需事先申請的「桃山瀑布步道」，準備好之後再申請登山。

雪霸國家公園管理處電話：037-996100 分機710

塔關山

圖／IG@sunnybearbiz

與關山嶺山以及庫哈諾辛山合稱「南橫三星」的塔關山位於玉山國家公園內，因為同樣屬於管制區內，如果要入山須事先申請許可，登山時間約為4~5小時，沿途山路較為陡峭，需評估自身腳力並帶足裝備前往。登頂後視野遼闊，得以飽覽群山，風景壯麗。

圖／IG@sunnybearbiz

玉山國家公園管理處電話：049-2773121 分機627

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