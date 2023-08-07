快訊

蘋果iPhone 15 Pro系列實機照曝光！新機三大改變 果粉最驚訝「這一項」

為林憶蓮「至少還有你」作曲…LMF樂團陳匡榮離世 眾星發文哀悼

教授淪寫論文機器？擺脫憂鬱症 過來人分享經驗

當個不被討厭的健行過客！石碇「淡蘭古道之外按步道＋烏塗溪步道」，去回程各有不同的視覺享受

健行筆記／ 健行筆記李得勝

很適合公車族走之不會曬及隨時可撤的沿溪健行步道走入步道後，如果覺得體力不濟，沿途見左側道路或橋樑，取左過溪、有666公車牌站可搭車撤退；如果自覺腳力不差，可取右上走筆架山連峰或摸乳巷古道再接山羊洞或溪邊寮山等來個O行。

因我是首次來走，沿溪走到聚福廟時約11，我們在此休息、並查離線地圖走大馬路到山羊洞約1.5K與請教在此休息山友約須時要走半小時，在大熱天及怕可能午後山區有大雷雨，於是決定，原路折返，走到石碇東街(老街)逛逛並順上淡蘭藝文館2F看看，就搭車歸去。

學習當個不被討厭的登山或健行過客

  • 見步道旁，見農家有販售自產量輕又易攜帶的農作物，我們都會花個兩三百元(交關)一些。
  • 每到可供休息的廟寺，我們都會(斗內)一些，以感謝其提供乾淨舒服的空間。

路線： 公車雙溪口站> 淡蘭古道>淡蘭吊橋>淡蘭古道之外按古道>左側 外垵橋> 石碇西街>  集順廟 石碇國小> 烏塗溪步道> 烏塗一號橋> 聚福宮> 折返>烏塗溪步道>石碇國小>石碇老街(搭車)

gpx:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2149623

由雙溪口公車站下車  啟走

cc9c5054c9ae64885f0a0076c1085ac5.jpg

98005e45b18542df40f89df4e6eaca07.jpg

87154c7e6c7079a14385ca7d5904244b.jpg

7466af1dcc3a1f4f83a7c9aeff5b73c9.jpg

淡蘭吊橋

c8c07ebc2c16904bb943e450ae804275.jpg

91cb50a94ef04887614caa1c87968260.jpg

e1b7ce4ba90364fcd5f20955802bf7fb.jpg

誰相信  這裡曾是渡口

60d39cefddb52d349a184736c501d469.jpg

35dc281c00b885fb0d872c0540c4920a.jpg

4d01795ce850e5043a088d068cb0b5a0.jpg

全程步道沒陡階梯或上下坡

38bb99d3a22b440b45c99678459dae88.jpg

99b8332c0babe2d37964a2b89d22fcfe.jpg

6add7ea0253fca5eee195fbe55089f74.jpg

6e4c4ab860f074a67bc4209be6fe5716.jpg

30ee40ed490041c615edca431736d4f1.jpg

bfd0b2908839c3c189759d0f3273d8cc.jpg

b6f37946487ef2de9ef19f75e78851c6.jpg

沒甚麼叉路

022587e1169f8052905a275f81ae0f3d.jpg

eb66ad1e6c26c064f824f7144e509b4d.jpg

49fc5450c6a5f0f6fc7f869ecc57efb5.jpg

486a40f13278dfea72fe2f545a869c30.jpg

491e27633f4ffc3c164f00e147cd6e6b.jpg

見到的一排獨特的九芎樹

3603025f753fcd38a55241f9307d4e70.jpg

8e9743911bbfa322892c495a44c58a31.jpg

2a1bd31b5846edefad84319eb1cb7b2c.jpg

7917c6ed88f15dff416ef4bb1628f289.jpg

溪底的魚群

9d8d9472db406c37f572d8dcebda8730.jpg

12905c2a6dfb9140bfa2e2d37a1ea369.jpg

bf00f3942e2d8b081f2e49dbc657d0c9.jpg

89fc38d73ff1878bbba7489d003c21fc.jpg

右X  筆架山連峰山徑

345bd25a4f052defe3b702f3b806b733.jpg

石碇西街  我在此買乾的(牛乳蒲)  阿琴買(菜頭乾)  並問農家這間很特別的房子何用途? 回:處理待宰之豬隻

fb1cf8ddf7006cbebb60bcf884bd136e.jpg

05c94a096d8f3ed1ae6963a0b9aedccc.jpg

集順廟

e0838e558d8465c2fb547a4c44a5c43c.jpg

abc9324b5090d8ad031915a5de5a9dc8.jpg

廟旁 通道

e7446b70e48b58767a3f612f5795dc3a.jpg

 回程走溪底 

ef398d83d3ecb78982d78431e9fac771.jpg

f154821a81fa60f777c1177d2bd2ca46.jpg

86725c871ddc164a86180304d34d4480.jpg

5d6dbe0b584431837b88cf596f2c7724.jpg

04bf166a093ec923a7a4c82eaaacf37e.jpg

a75dc7fa80a402bbc2a56f61a112a06b.jpg

252f5e9e1e3874c3b0cf48667c96a642.jpg

採礦陳物

a7636b62e41a0f0e622fa7ec36f23d10.jpg

6e201f89857f963edccdf4124a9a1994.jpg

見此屋住民在屋前整理花木環境  稱讚她住必定很舒服 因為冬暖夏涼她回: 不是如此   連這種天氣至少都要開除濕機三次  冬天或雨天都是整天都要   曾有關節風濕者 住沒幾天受不了  立即搬離

b8baaaa181a3c4dd03bda8ed0327b1a3.jpg

108f54ea61e6ecfcb747414132c99d12.jpg

635b12e0441838b4c0c32bf6ea04b2a7.jpg

5f15f6b06ad3dade50601a3b25351a52.jpg

大板根

3898ed66df26c969432f2ce0d1d8d7f4.jpg

63b4936457cb0ca7587b99b4ca21cd8c.jpg

298b9f97a011861106985e8691fa00d7.jpg

右X 摸乳巷古道

1c0c224f1c081eafc282d07bf85f6b4c.jpg

5565eab47eed102e1154b8dadf434bfb.jpg

福田居   有提供餐飲.

e809862ef216624c04fb96f740bbdc0a.jpg

12fc26521c83b1386682ea9c5ffe167b.jpg

14586f1ecdf6a7a85656fdf5579367e4.jpg

溪底奇景

ed6ccc0aa3d89f44fd912f8fce8e6a03.jpg

eb8d47e2d2054b12924527ac297ff820.jpg

至少是第四處可取左  撤退搭車處

38c0aad7e613d4deda24c817beabc45e.jpg

5905f4c2960f2577f7691403405d7223.jpg

溪邊寮

4eaaccb39ad02c8e4c29983fbde8c8e1.jpg

溪邊寮橋  不過

c6ef831d547b26a2498e792cfc7adcbb.jpg

續走

1b61194073ae207d04a81877704057fc.jpg

f843dc3670ce3ceee504e09ab75fb1f8.jpg

溪底  景美

129e5dd9179ad88b35926053e47aa86a.jpg

過橋

6d2268b33c31d2fc4fba2f538201fd44.jpg

烏塗一號橋   公車站在過大馬路的T叉路口   取右  往聚福宮

7955cac372489671a2a743f4e545092c.jpg

93cdd66be2e23fc6ef158a0810c4227d.jpg

在此休息後  決定不續走   原路折返

d8af2a533b95b174d8d75c437b82579d.jpg

回程  取不同樣的景物

76c78525d762c3938293b8d06be10189.jpg

4b3676e2e8c4a5f964976bb263b6b23c.jpg

14b58589c4c836c340b2720e3387c4e0.jpg

1b59514941257655a4cb86c05471fe45.jpg

由此下去  走溪底步道

1070cb22537684aed56284ec11cd2fea.jpg

e2a47007f0f6d9e3e55c7396640beccb.jpg

9b89a7d4c7cca794d19b3e2c30ff9417.jpg

63ec681bb992f53fc7eca35fd41c3272.jpg

有這(浮ㄆ一ㄡˊ)  表示很久沒有太高的水位

70dc8ffda1e53b84dd508d9e5c45cbfb.jpg

與早上走上面步道  有不同的視覺享受 

ccd7c032996e4a010ae787b3abb2ae91.jpg

fe3810497ee3727d1106986dc12d0ada.jpg

溪底步道   由此上接石碇西街

6657195aba44d56a9ce825413a9b525d.jpg

溪底奇景

5ab4e10d8cd9e06205992d1c4c7eb4a0.jpg

淡蘭藝文館2F的展示

bf42fa8523ae047c7c80f106d785af5d.jpg

997c6cb04f8369030b383d8a0baf6203.jpg

東街與老街

f3b7bc559265f6c2f8c08ad7ae4a85bb.jpg

01f55d75a142093f7ec869c61a7837f4.jpg

686782153bf73986140ad78c92ec6a75.jpg

70972bfc9ab84046611fd675358758f4.jpg

步道 古道 老街

延伸閱讀

避暑勝地＋1！「巴福越嶺古道」縱走，原始景觀、參天巨木令人陶醉

國寶級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

綠營指前石碇區長涉案一貪再貪 新北：配合偵辦

淡蘭古道百年山徑基隆會師 結合觀光亮點3路線朝聖健行

相關新聞

當個不被討厭的健行過客！石碇「淡蘭古道之外按步道＋烏塗溪步道」，去回程各有不同的視覺享受

很適合公車族走之不會曬及隨時可撤的沿溪健行步道走入步道後，如果覺得體力不濟，沿途見左側道路或橋樑，取左過溪、有666公車牌站可搭車撤退；如果自覺腳力不差，可取右上走筆架山連峰或摸乳巷古道再接山羊洞或溪

煤礦小鎮的黑金歲月 「南勢角山」蛻變為繁華新興工業城市

南勢角山位於新北市中和區，在其山腰處就是知名的「烘爐地南山福德宮」，廟前有一尊全臺最大的土地公神像，是中和地區重要的地標。中和過去是一個煤礦小鎮，甚至曾經盛產過石油，而隨著時代的演變，現在已經蛻變成一

你也有登百岳的夢想嗎？盤點台灣5座「入門級親民百岳」，一起上山走走吧！

爬山是親近大自然最棒的方式之一，一步一步往高處爬的過程中，除了可以從更高處居高臨下欣賞壯麗山景之外，走在步道上，也能夠打開五感，感受大自然的生命力，路過的花花草草，也都是最美麗的風景。因為地理條件，我們身處的台灣有許多美麗的高山可以攀登，今天要和大家介紹5座登山新手也能夠挑戰的新手百岳，挑個天氣好的日子，確認好自己的身體狀況、準備好裝備，上山走走吧！

真如其名！ 一座讓登山客延年益壽的長壽山 順走鳶嘴西稜步道、全台最大香杉林

長壽山(肥崠山)海拔高度 1860公尺 大崠山海拔高度 1630公尺 醜崠山海拔高度 1989公尺 本次主要攀登長壽山(肥崠山)再順走鳶嘴山西稜，後段的其中兩個山頭 : 醜崠山、大崠山單走長壽山

收集步道成功！ 超具挑戰性「大坑3號步道」 相思圓木棧道遙望綿延無絕期

大坑登山步道中，1~5號步道是屬於難度較高的，既然只剩3號還沒爬，那就來完成他。 從大坑圓環右轉橫坑巷，再經連坑巷左轉，經過公車站牌往上走；步入小徑之後，很快就抵達3號登山步道口。 沿著橫

海線打卡地標踩點！ 超巨大西瓜+龍貓公車站健行趣 步行1.3k童年回憶一次集

通霄龍貓公車站到[月牙灣雕塑公園]幸福飽滿大西瓜+守護貓頭鷹雕像，距離約1.3k步行約15分鐘，也可直接開車前往。 秋茂園應該也是許多人的青春回憶，重遊舊地，時間好像回到從前了，接著順遊"臺鹽通霄觀

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦