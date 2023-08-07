當個不被討厭的健行過客！石碇「淡蘭古道之外按步道＋烏塗溪步道」，去回程各有不同的視覺享受

很適合公車族走之不會曬及隨時可撤的沿溪健行步道走入步道後，如果覺得體力不濟，沿途見左側道路或橋樑，取左過溪、有666公車牌站可搭車撤退；如果自覺腳力不差，可取右上走筆架山連峰或摸乳巷古道再接山羊洞或溪邊寮山等來個O行。

因我是首次來走，沿溪走到聚福廟時約11，我們在此休息、並查離線地圖走大馬路到山羊洞約1.5K與請教在此休息山友約須時要走半小時，在大熱天及怕可能午後山區有大雷雨，於是決定，原路折返，走到石碇東街(老街)逛逛並順上淡蘭藝文館2F看看，就搭車歸去。

學習當個不被討厭的登山或健行過客

見步道旁，見農家有販售自產量輕又易攜帶的農作物，我們都會花個兩三百元(交關)一些。

每到可供休息的廟寺，我們都會(斗內)一些，以感謝其提供乾淨舒服的空間。

路線： 公車雙溪口站> 淡蘭古道>淡蘭吊橋>淡蘭古道之外按古道>左側 外垵橋> 石碇西街> 集順廟 石碇國小> 烏塗溪步道> 烏塗一號橋> 聚福宮> 折返>烏塗溪步道>石碇國小>石碇老街(搭車)

gpx:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2149623

由雙溪口公車站下車 啟走

淡蘭吊橋

誰相信 這裡曾是渡口

全程步道沒陡階梯或上下坡

沒甚麼叉路

見到的一排獨特的九芎樹

溪底的魚群

右X 筆架山連峰山徑

石碇西街 我在此買乾的(牛乳蒲) 阿琴買(菜頭乾) 並問農家這間很特別的房子何用途? 回:處理待宰之豬隻

集順廟

廟旁 通道

回程走溪底

採礦陳物

見此屋住民在屋前整理花木環境 稱讚她住必定很舒服 因為冬暖夏涼她回: 不是如此 連這種天氣至少都要開除濕機三次 冬天或雨天都是整天都要 曾有關節風濕者 住沒幾天受不了 立即搬離

大板根

右X 摸乳巷古道

福田居 有提供餐飲.

溪底奇景

至少是第四處可取左 撤退搭車處

溪邊寮

溪邊寮橋 不過

續走

溪底 景美

過橋

烏塗一號橋 公車站在過大馬路的T叉路口 取右 往聚福宮

在此休息後 決定不續走 原路折返

回程 取不同樣的景物

由此下去 走溪底步道

有這(浮ㄆ一ㄡˊ) 表示很久沒有太高的水位

與早上走上面步道 有不同的視覺享受

溪底步道 由此上接石碇西街

溪底奇景

淡蘭藝文館2F的展示

東街與老街