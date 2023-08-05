煤礦小鎮的黑金歲月 「南勢角山」蛻變為繁華新興工業城市

南勢角山位於新北市中和區，在其山腰處就是知名的「烘爐地南山福德宮」，廟前有一尊全臺最大的土地公神像，是中和地區重要的地標。中和過去是一個煤礦小鎮，甚至曾經盛產過石油，而隨著時代的演變，現在已經蛻變成一個新興的工業城市，而熙來攘往的南勢角捷運站，曾經是重要的煤炭貨運站，見證著過去輝煌的黑金歲月。

外挖子山步道可以從中和區的景新街起登，不過車位比較難尋，所以我今天選擇從華夏科技大學後山的華新街109巷登山口，路邊都可供停車。步道寬敞易行，沿路都有山友闢建的花園、山屋或運動設施可以供休憩，是中和最馳名的健行路線。

步道沿途都有不少觀景點，可以欣賞中永和及台北盆地的風景，途中登上一處叫做「光明頂」的小山頭，海拔235公尺，有一顆台北縣政府四等控制點，這裡的視野也非常漂亮。

行經一處景點，路旁山櫻花已經盛開，從右方看過去，可以看到南勢角山，還有知名的南山福德宮和土地公神像，這座宮廟原本只是茶農搭建的石頭祠，漳州人來南勢角地區開發時，主要有呂氏與游氏兩大家族，1952年游家感念土地公的保佑，發起將小廟改建，1967年再由呂氏募捐擴建，目前已成為北台灣地區最大的土地公廟。

南勢角山又稱為烘爐地山、風爐塞山，海拔302公尺，有一顆三等三角點編號654號，列為台灣小百岳第16號，南勢角山同時也是天上山脈大縱走的重要山頭，往西邊還可以繼續走到土城的天上山，也是登山客經常健行的路線。

南勢角山頂有一座觀景亭，稱為「忘憂亭」，其視野相當廣闊，從近處的中永和地區，到台北市的大安、信義區，東邊的南港山、101大樓，北邊的大屯山、觀音山等均一目瞭然，登頂之後坐在這裡小憩賞景，真的可以忘記所有的煩憂。

從南勢角山經過南山福德宮下山，經過鴛鴦亭時右轉改走山腰路，這條路線比較原始，走的人也比較少，途中會經過一處蠻特別的觀景點，可以看到北二高經過中和市區，並穿過長壽山、國旗嶺山脈，如同火柴盒的車輛從中和隧道進進出出，有種選離塵囂的悠閒之感。

在清朝初期，中和一帶是由平埔族人所居住，知名的人類學者伊能嘉矩在1897年所繪製的平埔族分布圖中，可以看到現在新店溪南畔的永和，是由平埔族「秀朗社」人所居住，至於板橋、土城一帶則是「擺接社」人，「空(或稱挖)仔社」人則是住在新店附近。到了乾隆年間，才有漢人逐漸移居中和，形成了中和開發最早的「枋寮街」，至於中和南邊的南勢角山、天上山脈，在地圖裡則被標示為「南勢山脈」。

到了日本時期，政府重新劃分地方自治區域，才正式命名為「中和庄」，以轄區內的中坑、漳和各取首尾兩字而成。轄區中的「秀朗」，就是過去的平埔族社名，而南勢角、員山仔及四十張等名稱，則與現今的地名相近，比較有趣的是，當時永和也是屬於中和庄的轄區，而其位於現在的橋和、中原捷運站附近，與現今永和的位置有所不同，反倒現在的永和在當時被稱為「龜崙蘭溪洲」，據研究「龜崙蘭」就是平埔族語「溪州」的意思。

在早期拓墾時期，中和的發展主要以農業為主，稻米與茶葉為其大宗，不過比較少人知道的是，南勢角山麓也曾經有過繁盛的煤礦業，根據我查詢總督府檔案，最早是由日本人「山田海三」於1897年取得中和礦權，由於煤礦品質甚佳，後來吸引知名的實業家「賀田金三郎」併購了礦坑，展開了中和煤礦的黃金歲月，因為礦區位於牛埔庄，所以被稱為「牛埔炭礦」。

由於煤礦的開墾範圍越來越大，幾乎遍及南勢角山麓各地，為了運輸這些開採的煤炭，於是煤礦會社便鋪設了運煤的臺車軌道，以方便將煤炭運輸出去，臺車軌道大致就是沿著現在的興南路而行，經南勢角而至枋寮，再由枋寮沿著現在的中山路、民族路，將煤炭載運至板橋。這些臺車的軌道，形成了最初中和的交通路網，也成為產業運輸的動脈，讓地方漸漸地發展起來。

中和曾經挖掘過煤礦，或許還有人記得，但是知道中和曾開採過石油的，應該就少之又少了，根據台灣日日新報1935年的報導，中和被發現富含石油礦，並開發了台北州第一口石油井，位置就在現在慈雲寺附近，由日本石油株式會社負責開採和經營，在二戰之前，中和總共開發了12口油井。

當時中和庄和台北市隔著新店溪，交通非常不方便，往來台北大多要靠渡船，渡船碼頭就在現在永和路底，靠近新店溪畔的地方，稱為「網尾寮渡」，坐上用人力撐篙的渡船，可以到達對岸的川端町，碼頭位置在現在台北市廈門街底和同安街之間，當時中和庄居民不斷向政府陳情建橋，不過因為所需經費龐大，總督府一直無法做成決定。

一直到了1930年，幾位孚眾望的地方仕紳，包括出身樹林的總督府評議員黃純青、中和庄長江讚慶、土城庄長簡鴻黎等地方首長，聯手曾任板橋街長的炭礦實業家山本義信、煤礦大亨陳炳俊等人，以交通不便利，經濟和產業發展受限等理由，又再度向政府陳情建橋，才逐漸獲得當局的重視，最後由政府補助高達24餘萬圓，中和庄則自籌1萬餘圓，開始著手興建這一座橋樑。

1937年3月25日這一座大橋終於完工，以連接台北市的川端町，故取名為「川端橋」，當日舉辦盛大的開通式，由台北市藤田知事主持，共有四百多名達官顯要與會，在漳和公學校(今中和國小)舉辦大型宴會，中和庄到處張燈結綵，廟宇也上演各式精采戲台，晚上還施放煙火，齊集在川端橋兩岸的人群高達數萬人，可以說是全中和歡欣鼓舞的大喜事。

川端橋開通以後，加快了中和發展的腳步，戰後國民政府將川端橋改稱為「中正橋」(如圖)，中和庄則改稱中和鄉，逐漸發展成為一個工業城市，居住的人口數量也越來越多，於是政府在1958年正式將永和從中和獨立出來，單獨設置行政區域，這也就是為什麼中和有永和路，永和有中和路，就是因為早期永和就是中和的一部分，才會在行政區重新劃分後，產生這麼混淆的路名。

中和曾經有鐵路？或許很多人都不知道！當時中永和越來越進步，煤礦的運輸卻僅能依賴簡易的臺車，已經漸漸不敷需求，台鐵管理局於是在1965年興建了一條中和的鐵路，稱為台鐵中和支線，或稱為「板南鐵路」，這條鐵路由板橋出發，沿著現在的板新路、板南路，來到南勢角。不過這條鐵路主要是載運煤礦和水泥等貨物，並不提供載人的服務。從當時的地圖中，就可以看到這一條鐵路的存在。

板南鐵路全長6.2公里，只有頭尾兩站，照片就是當時的中和車站，這可是很多中和人年少的回憶，不過隨著礦業逐漸沒落，板南鐵路也漸漸失去它的功能，再加上鐵路經過市區嚴重影響城市發展，於是板南鐵路在1990年停駛。值得一提的是，在 1998年興建捷運中和線時，這中和車站華麗變身，成為了捷運南勢角站，至於後來政府又興建捷運環狀線，其中板橋到橋和這一段捷運，也運用了當年板南鐵路的路廊。

誠然中和的礦業都已經走入了歷史，當年的煤礦臺車軌道，先升級為台鐵的板南鐵路，然後再華麗轉身為環狀捷運線，中和就這樣從煤礦小鎮，一躍成為繁華的工業城市。而當年的中和車站，曾經從這裡運出無數的中和煤炭，現在已經原地改建為南勢角捷運站，也同樣載運著無數的旅客，熙熙攘攘地進出在這個歷史的交會點。

當年的川端橋，是唯一中和與台北的聯絡橋樑，就像是一條母親的臍帶，帶來更多城市發展的養分，幫助中和成為一個繁華的新興城市。而如今的中正橋是台北市唯一僅存的日本時代聯外橋樑，現在仍舊是交通的要道，但隨著年歲已高，竟被納入危橋之列，而面臨被拆除的危機，所幸最後政府決定保留這座歷史的記憶，並建造新的中正橋，新橋將以美麗的弧線劃過天際，預計2024年完工，舊橋則將做為自行車和行人之用，相信這座具有故事的橋樑，還是會繼續驕傲地橫跨在新店溪，就像當年數萬人見證他的誕生般，永遠成為中和人記憶的一部分。

華新街登山口->外挖子山步道->兒童遊樂園->緬甸佛塔->光明頂->南勢角山->南山福德宮->鴛鴦亭岔路->山腰路->登山口距離5.73公里，步行時間2小時50分。筆者是「一山一故事」作者，這本書紀錄了許多臺灣山岳、古道的歷史故事，被選為2022年博客來人文社科年度暢銷書。