去幾次都不膩！漫步內湖大港墘公園、復興北路公園 不同角度帶來全新感受

2023/07/20~22 週四~週六【走路趣尋寶、健康大穀東】

地點：內湖大港墘公園、復興北路民有三號&二號公園

自從［走路趣尋寶］和［健康大穀東］活動開始後，經常早晚到住家旁邊的大港墘公園健走、尋寶來回好幾趟，雖是相同的地點，走來卻不厭膩。因為從各種不同的角度拍攝，會產生截然不同的美感與視覺享受。7/22中午到復興北路巷弄裡的餐廳和同學聚餐，由於提早到達，我便在餐廳附近漫步，意外地發現餐廳兩旁有兩座小型的社區公園。

環境整潔、花木扶疏，除了有溜滑梯之外，志工還將公園四周精心佈置了許多可愛的玩偶，對於我這個童心未泯的娃娃控，真是如獲至寶，逐一拍照留念，紓解心靈。

下文引用自網路：「陸游在《遊山西村》寫道：莫笑農家臘酒渾，豐年留客足雞豚。山重水復疑無路，柳暗花明又一村。簫鼓追隨春社近，衣冠簡樸古風存。從今若許閒乘月，拄杖無時夜叩門。陸游寫出山西村山環水繞，花團錦簇，春光無限，另一方面它又富於哲理，表現了人生變化發展的某種規律性，令人回味無窮。陸游與衆不同的思維與精神——在逆境中往往蘊涵着無限的希望。描述了山水縈繞的迷路感覺與移步換形又見新景象的喜悅之情；人們可以從中領悟到蘊含的生活哲理——不論前路多麼難行難辨，只要堅定信念，勇於開拓，人生就能『絕處逢生』~」

* 更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=48401

內湖大港墘公園 「元象限」不銹鋼雕塑：

內湖運動中心 攀岩場：

內湖高工後門、大港墘公園地下停車場出入口：

大港墘公園：

兒童遊戲區：

內湖科技園區 - 瑞光路：

宏匯瑞光廣場：

港墘路上的天使花：

雞冠花：

復興北路民有三號公園的黃蝴蝶/金鳳花：

楓香：

麒麟花：

民有三號公園：

白鶴芋：

仙丹花：

民有二號公園：

內湖大港墘公園：