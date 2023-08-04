真如其名！ 一座讓登山客延年益壽的長壽山 順走鳶嘴西稜步道、全台最大香杉林

長壽山(肥崠山)海拔高度 1860公尺

大崠山海拔高度 1630公尺

醜崠山海拔高度 1989公尺

本次主要攀登長壽山(肥崠山)再順走鳶嘴山西稜，後段的其中兩個山頭 : 醜崠山、大崠山單走長壽山高度落差約620公尺，來回約需3-4小時連走長壽山、醜崠山、大崠山 三座山高度落差約1000公尺，來回約需5-6小時

長壽山登山口位於大雪山林道19.8k處 , 有個很明顯的綠色水塔車行至接近19.8k處就會看到路邊明顯的停車車輛進入登山路徑後會先經過一個鐵門再沿著幾乎是碎石緩坡步道之字形向上一路上沒有明顯的里程標示牌步道前段是全台最大的香杉林坐在樹下就可以感受到杉林的香氣兩排香杉整列在步道兩排相當優美 一整個就是休憩野餐與拍照的好場所

中段則是茂密的孟宗竹林這段竹林最大賣點就是兩台廢棄農車當你走在山林間 眼前出現一台違和的現代農車 相當有新鮮感第二台廢棄農車 處在竹林裡 這裡也是登山客中途休憩的好場所

後段則為柳杉混合林相走在這一段 我一直有走在馬崙山跟加里山的感覺說白話點就是五星級林相光影灑落在柳杉混合林間 仙氣十足阿我們在抵達長壽山前 先前往大崠山往大崠山方向就是一路的下切與不斷的下切這段林相原始普通 加上大崠山沒有展望以及回程的不斷上切 並不好走 CP值不算高走完大崠山後再抵達長壽山三角點有一寬闊平台很適合休憩在這也很容易遇到藍腹鷴鳥類接下來續走鳶嘴西稜線往醜崠山方向從長壽山離開約十分鐘路程就抵達夫妻樹很明顯的兩顆大樹相依偎再一起 近看相當壯觀奇特很多登山客行程也會選擇到夫妻樹就折返再往醜崠山前行是一路上的緩坡向上路況明顯好走 走著走著 醜崠山就會出現在路旁相當不起眼醜崠山沒有基石 也沒有展望 就一塊小石頭也有登山客會再續走到鳶嘴山在下到大雪山林道我們今天的行程就到醜崠山就原路折返回大雪山林道19.8K

總結心得長壽山沿途景色真的相當優美 很推薦新手也是很適合

注意事項登山口大雪山林道19.8K附近無公廁

登山影片

登山口位於大雪山林道19.8k處(有個很明顯的綠色水塔)

步道前段是全台最大的香杉林

中段則是茂密的孟宗竹林

後段則為柳杉混合林相

長壽山(肥崠山)

大崠山

醜崠山