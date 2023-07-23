熱到快融化！ 山中小威尼斯「柑腳城」寧靜優美 順遊福隆沙雕被熱爆逃之夭夭

旅遊日期:112.07.06

柑腳城人稱山中小威尼斯在雙溪鄉西南處，柑腳溪的南岸。柑腳溪及崩山坑溪由柑腳城後方山區流下交會於柑腳城前方山坎下方，柑腳城因而三面臨溪懸崖屏障難以攀登，後面靠山而形成有天然屏障的城寨，故名「城」叫柑腳城。

柑腳城的美就美在寧靜悠閒、美就美在風輕雲淡、美就美在山光水色、美就美在田園屋舍、美就美在山城孤立、美就美在人情風味、美就美在深深的回憶。「她」柑腳城靜靜的注視著滄海桑田的變化及人生的苦短無常，雖不免受世俗的些許改變但仍保留她原始的姿態。

四圍桂花香的百年老校柑林國小矗立在崩山坑溪與柑腳溪溪谷崖面上。雙溪柑腳城有如被人們遺忘的國度，寧靜的促立在藍天白雲的天空下，四周是群山圍繞流水悠悠，一幅與世無爭的淡泊。此地更是野薑花的國度，不管野溪旁、草地上、田野中或是水圳邊常常是綠色一片，一到開花期，更是由綠轉白，呈現出野薑花故鄉的繁茂景象。野薑花的香味飄遠清淡尤其是在早晨露水水珠上在葉子及花瓣上時，香味更是清新淡遠。

威惠廟右前方的古老土地公廟「福德宮」。

這是我從國小二年級住到國中畢業的地方「平水」，是雙溪鄉外柑村的一個小聚落「平水」是雙溪鄉外柑村的一個小聚落。位於台2丙省道與北38鄉道(雙柑公路)的分差點，目前只有約三十戶人家其中半數是在假日才有回來平常都是緊閉門戶。

水泥牆加黑色柏油紙板屋頂是一貫的建築(現都改為鐵皮屋頂)，其中都以長源村(內柑腳)的「太發煤礦」為業，少數兼有田地栽種水稻。柑腳溪自平水中間穿過，沿柑腳溪兩旁的稻田向兩邊山區慢慢起伏擴散，其間兼有少部分果園及菜園無其他栽種植物，聚落住家緊依雙柑公路兩旁而建長約200公尺。

以前雙溪鄉居民都以農業及煤礦業為業，甚而兩種皆兼著做。早上下田下園耕作下午再去礦區工作以填補家用，生活可是相當的辛苦。然而在民國約65及66年間因煤礦業相繼歇業，因而造成雙溪鄉民人口大量外流，或年輕人到外地工作而村鄰間只留下老年人及小孩子，雙溪鄉自此更形蕭條沒落而不被外人所知，可能也因此而讓雙溪鄉的山山水水未被開發而保留下來。

台2丙(就雙柑)公路除了上林(雙溪荷所在)荷花田外，平林林厝前的荷花也是風情搖曳！

烈日下驅車來到福隆海水浴場，逛一下2023年的福隆國際沙雕展。天氣實在很熱要做好遮陽。

入口前有黃色「Disney」意象是今年沙雕主題。

走過跨越雙溪河的半月拱橋。外灘上一座座的沙雕作品曝曬在烈日下，看起來真的是很熱少有遊客。

雙溪河出海口龍門吊橋下不少的獨木舟在划行。

右側是雙溪河出海口，遠處青山就是靈鷲山。

第一個沙雕作品竟然是「養樂多 Yakult」。很有懷念感！也很好喝！

很可愛的小飛象。

美人魚。

圖坦卡門寶藏的秘密。

老師帶著安親班的小朋友在烈日下草草快走半圈趕快逃！真的太熱了，我也逃之夭夭去門口買冰棒吃！